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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Stephen Elop'un Microsoft'tan Ayrılacağı Açıklandı

Microsoft'un Nokia'nın telefon departmanını satın almasının ardından Microsoft yönetimine katılan eski Nokia CEO'su Stephen Elop'un firmadan ayrılacağı açıklandı.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Stephen Elop'un Microsoft'tan Ayrılacağı Açıklandı

 Geçtiğimiz yılın başında göreve getirilen yeni CEO'su Satya Nadella önderliğinde köklü bir değişim sürecine giren Amerikalı teknoloji devi Microsoft, başta Nokia'nın telefon departmanını bünyesine katması olmak üzere donanım alanında birçok önemli yatırım yaptı. Nokia'nın telefon departmanını satın alması Microsoft'un akıllı telefon pazarında çok daha iddialı bir firma olmasını sağlamış olsa da, bu dev anlaşma önemli sorunları da beraberinde getirdi.
 Nokia'nın Microsoft'a katılmasının ardından ortaya çıkan bu sorunların başında ise, hem yönetici hem de çalışan kadrosunda ortaya çıkan iş gücü fazlalı geliyordu. Geçtiğimiz aylarda iş gücünü yeniden yapılandırma yoluna giden Amerikalı teknoloji devi, büyük çoğunluğu Nokia çalışanlarından oluşan 18 bin çalışanının işine son vererek yeniden yapılanma çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış olsa da, firmanın yönetim kadrosundaki yapılanma henüz tamamlanmış değil.
Son aylarda Microsoft'tan ayrılan üst düzey yöneticilere bir yenisi daha eklendi ve Nokia anlaşmasıyla birlikte Microsoft'un yönetim kadrosuna katılan eski Nokia CEO'su Stephen Elop'un firmadan ayrılacağı duyuruldu. Microsoft'un Nokia'nın telefon departmanını satın almasında oldukça kilit bir rol oynayan ve teknoloji çevrelerinde Microsoft'un Truva Atı olarak adlandırılan Elop'un Microsoft'tan ayrılması, teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.
Elop'un firmadan ayrılacağını duyuran Satya Nadella yayınladığı açıklamada Elop'un neden ayrıldığına değinmezken, Elop'un şimdiye kadar yöneticiliğini üstlendiği Cihazlar ve Servisler departmanının Elop'un ayrılığının ardından yenileneceğini açıkladı. Windows ve Cihazlar Grubu olarak adlandıracak olan bu departman, Microsoft başkan yardımcısı Tey Myeson tarafından yönetilecek ve işletim sistemi ekibiyle cihazlar ekibini tek çatı altında toplayacak.
 Öte yandan Microsoft yönetiminin önemli isimleri arasında yer alan Mak Penn'in de Eylül ayında firmadan ayrılacağı, fakat Penn'in ayrılık kararının Stephen Elop'la bağlantılı olmadığı açıklandı.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/former-nokia-ceo-stephen-elop-leaves-microsoft-1297071 Yorum Yaz
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darkest earth 3 yıl en beğenilen
Kime yolluyorlar acaba şimdi?
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Tr@mmler 3 yıl
Bu adamı her gördüğümde Rohan Kralı Theoden'i ele geçirmiş Saruman aklıma geliyor.
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bkaakco 3 yıl
Mission Passed
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0MG90 3 yıl
Nokia'yı batır git ne güzel
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Infinitum 3 yıl
Yanlışlıkla kendi firmasını batırmadan ayrılması iyi olmuş. Microsoft kendi geliştirdiği truva atını bünyesinden temizlemiş oldu böylece.
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Şeker Hapı 3 yıl
Kesin Elop ile twitterı alacak Microsoft :)
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darkest earth 3 yıl
Kime yolluyorlar acaba şimdi?
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gogo316 3 yıl
Şimdi hangi şirketi bünyelerine katacaklar acaba?
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tavernac1 3 yıl
Çok sevdim bu herifi ben keşke bizim hastanede ceo olsa :P
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