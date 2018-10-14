Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Stephen Hawking'in son bilimsel çalışması yayımlandı

Bu yılın başlarında hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking, son günlerinde kara delikler üzerinde önemli çalışmalar yapıyordu. Bu çalışmalar derlendi ve makale olarak yayımlandı.
7 ay
12b
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ünlü bilim insanı Stephen Hawking bu yıl mart ayında 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bununla birlikte Hawking'in eserleri bilim dünyasında önemli kaynaklar olarak kullanılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bu kıymetli eserlere bir yenisi daha eklendi. Hawking'in ölümünden sadece iki hafta öncesine kadar üzerinde çalıştığı makale; Cambridge ve Harvard üniversitelerindeki bilim insanlarının derlemesiyle birlikte önde gelen makale platformlarından arxiv.org'da yayımlandı.


 

Cambridge Üniversitesi'nden Teorik Fizik Profesörü Malcolm Perry, yayımlanan yeni çalışmanın aslında yaklaşık 40 yıldır Stephen Hawking'in odaklandığı bir konu olduğunu belirtiyor. Bilindiği üzere ömrünün büyük bir kısmını kara delikler üzerinde araştırmalar yaparak harcayan Hawking, kara deliklerin yuttuğu nesnelere dair kalıntılara ulaşarak evrenin geçmişine ve oluşumuna yönelik veriler elde etmeye çalışıyordu.


Kara delik bilgi paradoksu 

2016 yılında da bu konuyla ilgili bir eseri yayımlanan Hawking'in odaklandığı ''kara delik bilgi paradoksu'' Albert Einstein'ın 1915'te yayımladığı genel görelilik kuramına kadar uzanıyor. Genel görelilik kuramına göre kütle, içinde bulunduğu uzayın bükülmesine neden olur ve iki nokta arasında hareket eden serbest cisimler, aradaki en kısa yolu takip eder. Einstein gezegenlerin Güneş'in etrafındaki dönüşüyle bu kuramı pekiştirirken kara delikler hakkında da önemli tahminlerde bulunmuştu. Einstein'a göre bir kara delik sadece üç özelliğin bir arada bulunmasıyla tanımlanabilir: kütle, elektriksel yük ve açısal momentum.


Yaklaşık 60 yıl sonra 1974 yılında Stephen Hawking, Einstein'ın belirttiği üç özelliğe bir yenisini daha eklemişti. Bugün Hawking Işıması olarak bilinen çalışma ile kara deliklerin sıcaklığa da sahip oldukları belirlenmişti. Sıcaklık etkeni kara delik bilgi paradoksunu yarattı. Kara delikler sıcaklığa sahipse sıcak nesneler uzayda ısı kaybettiği için kara deliklerin buharlaşarak yok olması gerekiyordu. 


Kara delik yok olsa da bilgiye ulaşılabilir 

Kara deliklerin yok olması kabul edilebilir bir sonuçtu ancak kuantum dünyası kuralları, bilginin asla yok olamayacağını söylüyor. Yani kara delik yok olsa bile kara delik tarafından yutulan nesnelerin fiziksel bilgisine ulaşabilmemiz gerekiyor. Bu bilgilere ulaşılması halinde kara deliklerin bugüne kadar yuttuğu nesnelerin fiziksel özellikleri bilinebilir ve evrenin erken dönemleri ile oluşumu hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilir.


Malcolm Perry kara delik bilgi paradoksunu şu soru ile tanımlıyor: ''Bir şeyi kara deliğe atarsanız yok olmuş gibi görünür. Peki kara delik daha sonra yok olduğunda kara delik tarafından yutulan nesnenin içerdiği fiziksel bilgiyi nasıl kurtarabiliriz?'' Kuantum dünyası bu bilginin yok olmayacağını belirtse de bugüne kadar yapılan çalışmalar Perry'nin sorusuna yeterli bir cevap sunmaktan uzaktı. Hawking'in son eseri olan ''Bilgi Paradoksu ve Yumuşak Saçlar'' isimli makale bu soruya yanıt veriyor.


Makalede geçen yumuşak saç ifadesi aslında Hawking'in daha önceki çalışmalarında ortaya koyduğu farklı bir unsur. Hawking'in çalışmalarına göre ışığın yoğun yerçekiminden kaçamadığı durumlarda kara deliğin etrafında foton saçakları oluşuyor. İşte Hawking, bu foton saçaklarını yumuşak saçlar olarak adlandırıyor.


Makalede Hawking'e eşlik eden Malcolm Perry, Andrew Strominger ve Sasha Haco'nun da katıldığı teze göre bir nesneyi kara deliğe fırlattığınızda kara deliğin sıcaklığı değişir. Kara delik ne kadar sıcak olursa entropisi(içsel bozukluğu) de o kadar artar. Entropide meydana gelen artış ile kara deliğe atılan nesnenin fiziksel bilgisine ulaşmak mümkündür ve entropi kara deliğin etrafındaki yumuşak saçlar tarafından da kaydedildiği için kara delik yok olsa da foton saçakları kara deliğin yuttuğu nesnelere ilişkin bilgiyi taşıyabilir.


Problemin tamamını çözemeyebilir 

Bu çalışma nesnelerin bilgisine ulaşmak adına son derece önemli olsa da Malcolm Perry'nin ifadelerine göre bütün problemi çözmüyor. Perry, entropi ile kara deliğe atılan her şeyin hesaplanabileceğinden şu an için emin olmadıklarını belirtiyor. Perry'e göre entropi ile nesenin fiziksel bilgisinin yarısına hatta yüzde 99'una ulaşılsa bile tamamına ulaşılmadığı sürece bilgi paradoksunun çözüldüğünü söylemek mümkün değil. Bu nedenle çalışma çok önemli olsa da Perry ve diğer bilim insanları Hawking'in bilgi birikiminin üzerine yeni şeyler ekleyerek bilgi paradoksunu tamamen çözmek istiyor. 


https://arxiv.org/abs/1810.01847 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
antigravity74100 7 ay en beğenilen
Hawking 40 yıldır teorik fikirler üretmek için çalışmış, ben ise yerçekimi üzerine elle tutulur bir teknoloji hayalimi gerçekleştirmek amacı ile 45 yıldır mücadele veriyorum. Var olduğum sürece de pes etmek yok.
Hawking 40 yıldır teorik fikirler üretmek için çalışmış, ben ise yerçekimi üzerine elle tutulur bir teknoloji hayalimi gerçekleştirmek amacı ile 45 yıldır mücad...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F01EF196D 7 ay FerdosParadise
Bu Adnancı soytarılar hala ne geziniyor buralarda. Almadılar mı bunları içeri?
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MRTFR 7 ay
Toprağı bol olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FerdosParadise 7 ay
Stephen Hawking adındaki adem eğlu, şuan ALLAH 'ın katında yargılanmayı bekliyor! bütün unvanlarını geride bırak Ahirettedir! tek başına! acana karnesi sağ elinde mi yoksa Sağ elinde mi? şuan Evrim'in ve Higs bozunun nekadar sahte ve boş olduklarını herkesten çok iyi biliyor!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 7 ay FerdosParadise
İlime verdiği her bir dakikasını ki bu 40 yıldan fazla bir süre senden benden daha iyi bilir yaradan! o boş dediğin şeylerin tamamını için uğraşırken ölene yani İLİM YOLUNDA ÖLEN ŞEHİTTİR diyor sen boş işler diyorsun (hawkinge demiyorum). İslam dünyasının batış sebebi senin bu yazdığın fikirdir !
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 7 ay
Teoride kaldı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 7 ay
Şu adamı keşke ölmeden önce dondursalardı. İleride hastalığının çaresi bulunduğunda uyandırılsaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antigravity74100 7 ay en beğenilen
Hawking 40 yıldır teorik fikirler üretmek için çalışmış, ben ise yerçekimi üzerine elle tutulur bir teknoloji hayalimi gerçekleştirmek amacı ile 45 yıldır mücadele veriyorum. Var olduğum sürece de pes etmek yok.
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Ace of Spades 7 ay antigravity74100
Bi 45 yıl daha mücadele verirsin o zaman
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elonardo 7 ay antigravity74100
ne tür bir şey üzerinde çalışıyorsun hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11951 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bilim, fizik ve
10 etiket daha kara delik genel görelilik stephen hawking makale kuantum Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Samsung Galaxy Note 10, 6.66 inçlik bir ekranla gelebilir 7 ay Opel’in 100 bin aracına emsiyon skandalı nedeni ile geri çağırma 7 ay Tesla, 100.000'inci Model 3'ü üretti 7 ay Google Asistan destekli kulaklıklara gerçek zamanlı çeviri geliyor 7 ay İngiltere artık hibrit otomobiller için teşvik sunmayacak 7 ay YouTube değer üretmeyen içeriklere reklam vermeyecek 7 ay Tether'den kaçan yatırımcılar Bitcoin'i canlandırdı 7 ay Elektrik faturaları üçe bölünüyor 7 ay Yeni Mercedes S-Serisi, Seviye 3 otonom sürüş sistemine sahip olacak 7 ay Meme kanserini yüzde 99 doğruluk oranıyla tespit eden yapay zeka 7 ay Core i9-9900K ile 7GHz'i zorlamak l Sıvı Azot ile overclock 7 ay GPU-Z artık sahte ekran kartlarını da tanıyabiliyor 7 ay Facebook Gaming Hub beta sürecine başladı 7 ay Elektronik alışverişi Black Friday günü yapılır 7 ay Enflasyonla mücadele kapsamında internet fiyatlarına ve iletişim hizmetlerine indirim geliyor 7 ay Merdiven tırmanabilen robot yılan 7 ay Pentagon personelinin verileri siber saldırıya uğradı 7 ay Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı yaşandı 7 ay Görme engelliler için geliştirilen EyeSense uygulamasına “nesne tanıma” özelliği geldi 7 ay Facebook, sansasyon yaratan siyasi hesapları kapatıyor 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Stephen Hawking'in son bilimsel çalışması yayımlandı Sonraki Kötü amaçlı bir mesaj PlayStation 4'leri çökertiyor 7 ay DRAM ve NAND flash bellek fiyatları düşüşünü sürdürecek 7 ay Samsung'un ilk fason üretim telefonunun görüntüleri internete düştü 7 ay Google, Chrome'un Android versiyonuna keşfet özelliğini getiriyor 7 ay Çift ekranlı Nubia X’in teknik özellikleri Geekbench’de ortaya çıktı 7 ay HTC'nin blockchain telefonunun tanıtım tarihi açıklandı 7 ay RTX 2070, GTX 1080’den hızlı olacak 7 ay Intel Core i9-9900K özellikleri, fiyatı ve ilginç kutu tasarımı 7 ay Google reklamında kripto para göndermesi 7 ay Xiaomi Mi 6S Geekbench’de görüntülendi 7 ay Cooler Master dünyanın ilk analog tuş takımını duyurdu 7 ay Blockchain Türkiye Platformu resmen faaliyetlerine başladı 7 ay Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo günlük 30 milyon aramaya ulaştı 7 ay Sınırları zorlayan anakart | Asus ROG Dominus Extreme 7 ay Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor 7 ay Aladdin ve Sihirli lambası geri dönüyor 7 ay Apple, iPhone XR modeline özel şeffaf kılıf satacak 7 ay Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor 7 ay Black Panther 2 için hazırlıklara başlandı 7 ay 5G mobil iletişim standardında güvenlik açıkları ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim