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Steve Ballmer, 26 yıl aradan sonra Microsoft reklamlarında yeniden boy gösterdi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Steve Ballmer 26 yıl aradan sonra yeniden Microsoft'un bir ürünü için hazırlanan bir reklam filminde yeniden boy gösterdi.

Söz konusu reklamda Ballmer'ın sesi kullanılırken, Windows Phone 8'in arayüz tasarımı ön plana çıkmış durumda. Reklamda Ballmer'ın telefonu olarak HTC'nin 8X modeli kullanılırken, Windows Phone 8'in sosyal yönü üzerinde de duruluyor. Öyle ki Facebook, Twitter ve Skype uygulamaları reklamda görünürken, Ballmer'ın eşi Connie Ballmer ve Bill Gates'ten aldığı tavsiyeler de reklamda yer ediniyor.

Ballmer'ın Windows Phone 8 ile birlikte tekrar reklamda boy göstermesi 26 yıl önceki Windows 1.0'ın reklam filmini izleyen insanlar için nostalji yaşatırken, Ballmer'ın Windows 1.0 reklamında bir hayli aktif olduğu görülüyor. Steve Ballmer'ın 1986 yılında rol aldığı Windows 1.0 reklamına buradan ulaşabilirsiniz.
   


http://www.engadget.com/2012/10/29/steve-ballmer-makes-his-triumphant-return-to-microsoft-ads/ Yorum Yaz
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Raikirin 6 yıl en beğenilen
İlk reklamı izledikten sonra 26 yıllık aranın sebebi belli oldu
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Hani Nerde O Mübarek ? 6 yıl
EudaimoniA
Steves Phone da neymiş, olsa olsa Ballmers Phone olur
Teknolojide tek Steve, Steve Jobs

vurmayın öldü
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alaz1903 6 yıl
EudaimoniA
Steves Phone da neymiş, olsa olsa Ballmers Phone olur
Teknolojide tek Steve, Steve Jobs

Bir de Steve Wozniak diye biri var. Bildin mi? Kod adı i-woz (wizard of oz'a gönderme var) olan ve parayla pulla işi olmayan teknoloji tutkunu bir dahi.
Bilmiyorsan google da arama yap. Başlangıçta Apple'ı Apple yapan adamın Jobs değil Wozniak olduğunu göreceksin.
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DH Misafiri 6 yıl
Kim bu hanzoyu şirketin CEO'su yapmış hayret
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Şeker Hapı 6 yıl
avatar78
Windows, HTC 8Xyi gösteriyor da Lumiayı göstermiyor, aklım burada kaldı.

HTC daha şekil olmuş adamda onu kullanıyor haliyle, bu wp8 güzel bir şeye benziyor tek ekrandan her şey görünüyor falan bayağı kullanışlı gibi, denemeden bilinmez tabi
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demo11 6 yıl
Bu kelin gözünü para bürümüş biri bu keli durdursun! XD
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avatar78 6 yıl
Windows, HTC 8X'yi gösteriyor da Lumia'yı göstermiyor, aklım burada kaldı.
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FERFEROS 6 yıl
Bu adam nedense sempatik geliyor bana. Bu arada ilk reklam komedi :)
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Şeker Hapı 6 yıl
SystemApps
Bu adamı durdurabilene aşkolsun :) bu arada 20. snyede bişey diyo türkçe gibi geldi bana

o....u gibi bir şey ama çıkaramadım ne dediğini :D
adam hiperaktif sanırım böyle bir şey görmedim hayatımda :)
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Ambarad 6 yıl
Bütün WP8'li cihazlar aynı tasarım mı olacak? Bildiğin Nokia Lumia 920 tasarımı bu.
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meego 6 yıl
Bu apple , kesin funlara para ödüyor...
Memleket meselesi olsa ,apple'ı savundukları gibi vatanı savunmaz bunlar.
Arkadaş adamlar haber yayınlanmış adamın yüzü görünüyor başak birşey yok.
İkincisi önceki reklam 86yılında çekilmiş bakın bakalım 86 yılındaki reklamlara.
Windowsçu filan degilim ama çok saçma sapan yorumlar yapılyor sitede, çoluk çocuk kaynıyor artık.
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SystemApps 6 yıl
Bu adamı durdurabilene aşkolsun :)





bu arada 20. snyede bişey diyo türkçe gibi geldi bana
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homeedition88 6 yıl
DEVELOPERS, DEVELOPERS, DEVELOPERS :)
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