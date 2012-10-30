Steve Ballmer, 26 yıl aradan sonra Microsoft reklamlarında yeniden boy gösterdi

Steve Ballmer 26 yıl aradan sonra yeniden Microsoft'un bir ürünü için hazırlanan bir reklam filminde yeniden boy gösterdi.

Ballmer'ın Windows Phone 8 ile birlikte tekrar reklamda boy göstermesi 26 yıl önceki Windows 1.0'ın reklam filmini izleyen insanlar için nostalji yaşatırken, Ballmer'ın Windows 1.0 reklamında bir hayli aktif olduğu görülüyor. Steve Ballmer'ın 1986 yılında rol aldığı Windows 1.0 reklamına buradan ulaşabilirsiniz.







http://www.engadget.com/2012/10/29/steve-ballmer-makes-his-triumphant-return-to-microsoft-ads/

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Söz konusu reklamda Ballmer'ın sesi kullanılırken, Windows Phone 8'in arayüz tasarımı ön plana çıkmış durumda. Reklamda Ballmer'ın telefonu olarak HTC'nin 8X modeli kullanılırken, Windows Phone 8'in sosyal yönü üzerinde de duruluyor. Öyle ki Facebook, Twitter ve Skype uygulamaları reklamda görünürken, Ballmer'ın eşi Connie Ballmer ve Bill Gates'ten aldığı tavsiyeler de reklamda yer ediniyor.