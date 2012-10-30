Steve Ballmer, 26 yıl aradan sonra Microsoft reklamlarında yeniden boy gösterdi

Haber Editörü
Steve Ballmer 26 yıl aradan sonra yeniden Microsoft'un bir ürünü için hazırlanan bir reklam filminde yeniden boy gösterdi.
Söz konusu reklamda Ballmer'ın sesi kullanılırken, Windows Phone 8'in arayüz tasarımı ön plana çıkmış durumda. Reklamda Ballmer'ın telefonu olarak HTC'nin 8X modeli kullanılırken, Windows Phone 8'in sosyal yönü üzerinde de duruluyor. Öyle ki Facebook, Twitter ve Skype uygulamaları reklamda görünürken, Ballmer'ın eşi Connie Ballmer ve Bill Gates'ten aldığı tavsiyeler de reklamda yer ediniyor.
Ballmer'ın Windows Phone 8 ile birlikte tekrar reklamda boy göstermesi 26 yıl önceki Windows 1.0'ın reklam filmini izleyen insanlar için nostalji yaşatırken, Ballmer'ın Windows 1.0 reklamında bir hayli aktif olduğu görülüyor. Steve Ballmer'ın 1986 yılında rol aldığı Windows 1.0 reklamına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.engadget.com/2012/10/29/steve-ballmer-makes-his-triumphant-return-to-microsoft-ads/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vurmayın öldü
Bir de Steve Wozniak diye biri var. Bildin mi? Kod adı i-woz (wizard of oz'a gönderme var) olan ve parayla pulla işi olmayan teknoloji tutkunu bir dahi.
Bilmiyorsan google da arama yap. Başlangıçta Apple'ı Apple yapan adamın Jobs değil Wozniak olduğunu göreceksin.
HTC daha şekil olmuş adamda onu kullanıyor haliyle, bu wp8 güzel bir şeye benziyor tek ekrandan her şey görünüyor falan bayağı kullanışlı gibi, denemeden bilinmez tabi
o....u gibi bir şey ama çıkaramadım ne dediğini :D
adam hiperaktif sanırım böyle bir şey görmedim hayatımda :)
Memleket meselesi olsa ,apple'ı savundukları gibi vatanı savunmaz bunlar.
Arkadaş adamlar haber yayınlanmış adamın yüzü görünüyor başak birşey yok.
İkincisi önceki reklam 86yılında çekilmiş bakın bakalım 86 yılındaki reklamlara.
Windowsçu filan degilim ama çok saçma sapan yorumlar yapılyor sitede, çoluk çocuk kaynıyor artık.
bu arada 20. snyede bişey diyo türkçe gibi geldi bana
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