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Steve Jobs, Apple'ın uzay gemisi tasarımlı yeni genel merkez projesini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,5b
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26
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Steve Jobs, Apple'ın uzay gemisi tasarımlı yeni genel merkez projesini tanıttı
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Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce Apple'daki görevlerini geçici bir süre için başkan yardımcısı Tim Cook'a devreden Steve Jobs, gerçekleştirdiği sunumlarla iyileşme yolunda olduğunun sinyallerini veriyor. İki gün önce, Mac OS X Lion ve iOS5'in lanse edildiği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın açılışını yapan Steve Jobs, dün ise bambaşka bir yerde farklı bir amaç için sunum gerçekleştirdi. Cupertino Belediye Meclisi'nde bölge yöneticilerinin karşısına çıkan Steve Jobs, piyasa değeri açısından dünya en değerli şirketi olan ve hızlı büyümesi devam eden Apple'ın, inşa etmeyi planladıkları yeni genel merkez binasının projesini anlattı.

"Hayli şaşırtıcı bir yapı. Sanki iniş yapmış bir uzay gemisi gibi. Bu harikulade avlunun tam ortasına gelecek. Daire şeklinde ve başından sonuna kadar kavisli. Eğer bir şey inşa ediyorsanız bu kesinlikle en ucuz yol değildir, bu yapıda kesinlikle dümdüz cam yok. Deneyimimizi dünyanın dört bir yanında mağazalar kurmak için kullandık ve şimdi, mimari kullanım için dünyadaki en büyük cam parçalarını nasıl yapacağımızı biliyoruz. Spesifik olarak buradaki binamızda kullanmak üzere cam yapmak istiyoruz. Onu (camı) binanın başından sonuna kadar kavisli yapabiliriz. Bu gerçekten mükemmel. " diyen Steve Jobs, mimarlık öğrencilerinin bu yapıyı gezmeye geleceklerini söyledi. Meclis üyelerinden gelen soru üzerine Steve Jobs, önümüzdeki yıl içerisinde temel atmayı ve 2015'te yeni genel merkezi açmayı planladıklarını söyledi.

Steve Jobs, Apple'ın uzay gemisi tasarımlı yeni genel merkez projesini tanıttı
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Steve Jobs, Apple'ın uzay gemisi tasarımlı yeni genel merkez projesini tanıttı
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BraVe_06 8 yıl en beğenilen
Parayı buldunuz dikin tabi binayı...
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Vipracing 8 yıl
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kaanworld 8 yıl
Zaten borsada bile 2 yilda aldi yurudu i love apple adam king yahu :D
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1 9 0 7 8 yıl
Steve jobs ne yapsa begeniyorum arkadas bu adamla kişiliklerimiz aynı
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panelci 8 yıl
Steve sonunda uzayliyim derse şaşırmam:)
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alpa07 8 yıl
reklamda iyiyyimdir. gel vetendaş gel ikizlere ayfon :D :D
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DH Misafiri 8 yıl
temizlikçi alıyorlar mı acaba? ya da güvenlikçi? hemen c.v. gönderiyim
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Miasmus 8 yıl
Uzay mekiği değil o insan mekiği. Sanki uzaylılar hergün üstümüzden alçak ucuş yapıyorda uzay mekiği şeklinde bina diyorsun bide iniş yapmışmış.
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DH Misafiri 8 yıl
İyi Tam Ortayada Uzaylılar Gelir Tam Oturur
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4Crumby 8 yıl
Bari binayi elma seklinde yapip bahcenin ortasina da elma agaci diksinler daha anlamli olur :D
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obenberk 8 yıl
çılgın proje ¦
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realbrutal 8 yıl

obenberk

çılgın proje ¦



nasıl olduda haberlerde görmedik.bu da steve jobsun çılgın projesi diye
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Volkanbaba 8 yıl
Para bol adamlarda
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CodeMachine 8 yıl
Üstten baklınca fanboylar sağolsun şeklinde olan bir bina daha çok yakışırdı
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