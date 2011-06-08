Steve Jobs, Apple'ın uzay gemisi tasarımlı yeni genel merkez projesini tanıttı

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce Apple'daki görevlerini geçici bir süre için başkan yardımcısı Tim Cook'a devreden Steve Jobs, gerçekleştirdiği sunumlarla iyileşme yolunda olduğunun sinyallerini veriyor. İki gün önce, Mac OS X Lion ve iOS5'in lanse edildiği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın açılışını yapan Steve Jobs, dün ise bambaşka bir yerde farklı bir amaç için sunum gerçekleştirdi. Cupertino Belediye Meclisi'nde bölge yöneticilerinin karşısına çıkan Steve Jobs, piyasa değeri açısından dünya en değerli şirketi olan ve hızlı büyümesi devam eden Apple'ın, inşa etmeyi planladıkları yeni genel merkez binasının projesini anlattı.

"Hayli şaşırtıcı bir yapı. Sanki iniş yapmış bir uzay gemisi gibi. Bu harikulade avlunun tam ortasına gelecek. Daire şeklinde ve başından sonuna kadar kavisli. Eğer bir şey inşa ediyorsanız bu kesinlikle en ucuz yol değildir, bu yapıda kesinlikle dümdüz cam yok. Deneyimimizi dünyanın dört bir yanında mağazalar kurmak için kullandık ve şimdi, mimari kullanım için dünyadaki en büyük cam parçalarını nasıl yapacağımızı biliyoruz. Spesifik olarak buradaki binamızda kullanmak üzere cam yapmak istiyoruz. Onu (camı) binanın başından sonuna kadar kavisli yapabiliriz. Bu gerçekten mükemmel. " diyen Steve Jobs, mimarlık öğrencilerinin bu yapıyı gezmeye geleceklerini söyledi. Meclis üyelerinden gelen soru üzerine Steve Jobs, önümüzdeki yıl içerisinde temel atmayı ve 2015'te yeni genel merkezi açmayı planladıklarını söyledi.