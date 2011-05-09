Steve Jobs, "Mühendislik Kahramanları" listesinde üçüncü sırayı aldı

Çeşitli ekonomi yayınları tarafından son yılların en iyi tepe yöneticisi seçilen Steve Jobs, General Electric tarafından İngiltere'de yapılan "Mühendislik Kahramanları" anketinde pek çok önemli ismi geride bırakarak üçüncü sırada kendisine yer buldu. Üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan 900 öğrencinin katıldığı ankette ilk sırayı köprüler, tersaneler ve demiyolları üzerine yaptığı çalışmalarla Isambard Kingdom Brunel alırken, Steve Jobs'un hemen üzerinde ikinci sırada ise yenilikçi elektrik süpürgeleriyle James Dyson yer aldı.
Apple'daki başarı hikayesi pek çok çalışmaya konu olan ve 2012'de yayınlanmak üzere resmi biyografi kitabı hazırlanan Steve Jobs, ezeli rakibi olarak gösterilen Bill Gates de dahil olmak üzere bilim dünyasının pek çok efsanesini geride bırakmış durumda. Apple'daki başarısı ile Steve Jobs'un geride bıraktığı isimler arasında kimler yok ki; Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison, Charles Rolls, Charles Rolls ve listeye beşinci sıradan giren Bill Gates bu isimlere örnek olarak gösterilebilir.
Bu arada hazırlanan listede yüksek teknoloji şirketlerinin temsilcileri olarak sadece Steve Jobs ve Bill Gates'in yer aldığını da belirtelim.
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1- Albert Einstein Bilimsel Calısmaları
Özel görelilik kuramı
Genel görelilik kuramı
Kütle-enerji eşitliği
Fotoelektrik etki
Brown hareketi ve istatistiksel fizik
Bose-Einstein istatistiği
Kuantum fiziği ve belirsizlik ilkesi
2-Nikola Tesla Buluşları
1.1 Alternatif akım
1.2 Uzaktan radyo kontrolü
1.3 Yüksek frekans öncülüğü
1.4 Dünya çapında telsiz
1.5 Dünya'nın en güçlü vericisi
1.6 İyonosfer çalışmaları, radar ve tribünler
1.7 Radyo frekans alternatörü
1.8 Uzaktan kumanda, kozmik ses dalgaları ve uzay
1.9 Philadelphia Deneyi
1.10 Zaman yolculuğu
3- Thomas Edison
Ampul daha otesi varmı :)
Peki ya steve ne yapmıs insalık namına :) bunuda size bırakıyorum.
SAYGILARLA
not:iphone kullanıcısıyım