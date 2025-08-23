İngiltere'deki dev rüzgar santralinde geri dönüştürülebilir kanatlar kullanılıyor

İngiltere'deki rüzgar santrali, Siemens Gamesa ile 2023 yılında yapılan anlaşmanın ardından toplam 150 geri dönüştürülebilir kanatla donatılıyor. Santralin 100 türbininden 50'sine kanatların yarısı monte edildi ve kalan ünitelerin yıl sonuna kadar takılması planlanıyor.
1,2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak
İngiltere’nin kuzeydoğu kıyısının yaklaşık 195 kilometre açığında Dogger Bank bölgesinde bulunan Sofia projesi, Avrupa’nın şu anda yapım aşamasındaki en büyük açık deniz yenilenebilir enerji yatırımlarından biri konumunda. Tam kapasiteye ulaştığında, santralin 1,4 gigawatt (GW) temiz elektrik üretmesi ve bunun da yaklaşık 1,2 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılaması bekleniyor.
Kullanım ömrü sona erdiğinde kanatların içindeki malzemeler kolayca ayrıştırılarak araç parçalarından kask ve valiz gibi tüketici ürünlerine kadar farklı alanlarda yeniden değerlendirilebiliyor.
Siemens Gamesa bu kanatları ilk olarak Almanya’daki Kaskasi rüzgar çiftliğinde pilot ölçekte denemişti. Sofia projesi, bu ilk uygulamadan yola çıkarak, inovasyonu Birleşik Krallık'taki en iddialı açık deniz enerji projelerinden birine taşıyor.
Sofia rüzgar çiftliği, Siemens Gamesa SG 14-222 türbinleriyle donatılıyor. Bu türbinlerdeki 108 metre uzunluğunda kanatlar ve 222 metrelik rotor çapı dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: