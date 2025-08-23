Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İngiltere'deki dev rüzgar santralinde geri dönüştürülebilir kanatlar kullanılıyor

    İngiltere’deki 1,4 GW kapasiteli dev açık deniz rüzgar çiftliğinde geri dönüştürülebilir rotor kanatları kulanılarak sürdürülebilirlik arttırılıyor.            

    İngiltere'deki bu rüzgar santralinde çevreci kanatlar kullanılıyo Tam Boyutta Gör
    Alman enerji şirketi RWE ile türbin üreticisi Siemens Gamesa, İngiltere’deki Sofia Açık Deniz Rüzgar Çiftliği’nde geri dönüştürülebilir rotor kanatları kurarak ülkenin bu alandaki ilk büyük ölçekli uygulamasına imza attı.

    İngiltere'deki rüzgar santrali, Siemens Gamesa ile 2023 yılında yapılan anlaşmanın ardından toplam 150 geri dönüştürülebilir kanatla donatılıyor. Santralin 100 türbininden 50'sine kanatların yarısı monte edildi ve kalan ünitelerin yıl sonuna kadar takılması planlanıyor.

    1,2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

    İngiltere’nin kuzeydoğu kıyısının yaklaşık 195 kilometre açığında Dogger Bank bölgesinde bulunan Sofia projesi, Avrupa’nın şu anda yapım aşamasındaki en büyük açık deniz yenilenebilir enerji yatırımlarından biri konumunda. Tam kapasiteye ulaştığında, santralin 1,4 gigawatt (GW) temiz elektrik üretmesi ve bunun da yaklaşık 1,2 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

    İngiltere'deki bu rüzgar santralinde çevreci kanatlar kullanılıyo Tam Boyutta Gör
    RWE Açık Deniz Rüzgar COO’su Thomas Michel, kanatların özel olarak geliştirilen ve geri dönüşüme uygun reçinelerden üretildiğini belirtti. Michel, geri dönüştürülebilir kanatların bu ölçekte kullanılmasının yenilenebilir enerji projelerindeki sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkıda bulunacağını ifade etti.

    Kullanım ömrü sona erdiğinde kanatların içindeki malzemeler kolayca ayrıştırılarak araç parçalarından kask ve valiz gibi tüketici ürünlerine kadar farklı alanlarda yeniden değerlendirilebiliyor.

    Siemens Gamesa bu kanatları ilk olarak Almanya’daki Kaskasi rüzgar çiftliğinde pilot ölçekte denemişti. Sofia projesi, bu ilk uygulamadan yola çıkarak, inovasyonu Birleşik Krallık'taki en iddialı açık deniz enerji projelerinden birine taşıyor.

    Sofia rüzgar çiftliği, Siemens Gamesa SG 14-222 türbinleriyle donatılıyor. Bu türbinlerdeki 108 metre uzunluğunda kanatlar ve 222 metrelik rotor çapı dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    colamerim kullananlar yorumları comolokko ne demek uluslararası saraybosna üniversitesi ekşi petlas lastik yorumları hollow knight türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum