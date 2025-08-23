İngiltere'deki dev rüzgar santralinde geri dönüştürülebilir kanatlar kullanılıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Alman enerji şirketi RWE ile türbin üreticisi Siemens Gamesa, İngiltere’deki Sofia Açık Deniz Rüzgar Çiftliği’nde geri dönüştürülebilir rotor kanatları kurarak ülkenin bu alandaki ilk büyük ölçekli uygulamasına imza attı.

İngiltere'deki rüzgar santrali, Siemens Gamesa ile 2023 yılında yapılan anlaşmanın ardından toplam 150 geri dönüştürülebilir kanatla donatılıyor. Santralin 100 türbininden 50'sine kanatların yarısı monte edildi ve kalan ünitelerin yıl sonuna kadar takılması planlanıyor.

1,2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

İngiltere’nin kuzeydoğu kıyısının yaklaşık 195 kilometre açığında Dogger Bank bölgesinde bulunan Sofia projesi, Avrupa’nın şu anda yapım aşamasındaki en büyük açık deniz yenilenebilir enerji yatırımlarından biri konumunda. Tam kapasiteye ulaştığında, santralin 1,4 gigawatt (GW) temiz elektrik üretmesi ve bunun da yaklaşık 1,2 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör RWE Açık Deniz Rüzgar COO’su Thomas Michel, kanatların özel olarak geliştirilen ve geri dönüşüme uygun reçinelerden üretildiğini belirtti. Michel, geri dönüştürülebilir kanatların bu ölçekte kullanılmasının yenilenebilir enerji projelerindeki sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkıda bulunacağını ifade etti.

Kullanım ömrü sona erdiğinde kanatların içindeki malzemeler kolayca ayrıştırılarak araç parçalarından kask ve valiz gibi tüketici ürünlerine kadar farklı alanlarda yeniden değerlendirilebiliyor.

Siemens Gamesa bu kanatları ilk olarak Almanya’daki Kaskasi rüzgar çiftliğinde pilot ölçekte denemişti. Sofia projesi, bu ilk uygulamadan yola çıkarak, inovasyonu Birleşik Krallık'taki en iddialı açık deniz enerji projelerinden birine taşıyor.

Sofia rüzgar çiftliği, Siemens Gamesa SG 14-222 türbinleriyle donatılıyor. Bu türbinlerdeki 108 metre uzunluğunda kanatlar ve 222 metrelik rotor çapı dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor.

