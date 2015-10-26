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Steve Jobs gişede beklentileri karşılayamadı

Geçtiğimiz günlerde ABD ve Kanada'da vizyona giren Steve Jobs filmi, izleyicilerle buluştuğu ilk hafta sonunda elde ettiği gişe sonucuyla beklentilerin çok altında kaldı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Steve Jobs gişede beklentileri karşılayamadı
 Teknoloji dünyasının en önemli figürlerinden biri olan Apple kurucusu Steve Jobs'un hayatını anlatan aynı isimli film, geçtiğimiz günlerde ABD ve Kanada'da gösterime girdi. Bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alan Steve Jobs'tan beklentiler oldukça yüksek olsa da, gelen ilk gişe sonuçları bu beklentileri karşılayamadı.
İlk olarak 9 Ekim'de New York ve Los Angeles'ta dört salonda gösterime sunulan Steve Jobs, bu sınırlı gösteriminin ilk hafta sonunda 500 bin dolar hasılat elde etmeyi başardı. İlk hafta sonunda salon başına 130 bin dolar elde ederek 2015'in en iyi salon başına hasılat performansını gösteren film, bu performansıyla yapımcıları umutlandırdı.
 Filmin geçtiğimiz Cuma günü ABD'nin diğer şehirlerinde de gösterime sunulmasıyla birlikte ise, bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Büyük şehirlerde gördüğü yoğun ilgiyi ABD'nin geri kalanından görmeyen Steve Jobs, gişe sonuçlarında beklentilerin çok altında kaldı. Ülke genelinde vizyona girdiği ilk hafta sonunda 12 milyon dolar hasılat elde etmesi beklenen film, 7.3 milyon dolarda kaldı ve haftanın gişe sonuçlarında yedinci sırada yer almaktan kurtulamadı.
 30 milyon bütçeye sahip bir film için ilk hafta sonunda 7.3 milyon dolar hasılat elde etmek son derece kötü bir sonuç olsa da, Steve Jobs'un tüm dünyada tanınan bir isim olması filmin ABD'deki kaybını diğer ülkelerde telafi etme şansını arttırıyor.
 Jobs'a yakın isimler tarafından gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirilen film, buna rağmen eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Özellikle, ünlü dehayı canlandıran Michael Fassbender'ın performansı övgü topladı. Sosyal Ağ'ın da senaristi olan Aaron Sorkin tarafından kaleme alınan ve Oscar ödüllü yönetmen Danny Boyle tarafından yönetilen Steve Jobs, 30 Ekim'de ülkemizde de vizyona girecek.

http://www.hollywoodreporter.com/news/box-office-martian-back-top-834473 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 3 yıl
maymun ufak ufak uyaniyor.
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ariaven 3 yıl
Daha bir ay önce belgeseli yayinlanmisti. Ayni konunun bu kadar kisa sürede ayri filmlerle cikmasi ikisinin de dezavantaji olmus. Eminim ikisini karistiranlar bile vardir.
Fassbender'i ne kadar begensem de bu filmde oscar'a göz kirpmak istemis gibi. Gise beklentisi olan bir filmden cok akademiye oynayacaktir
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metroid 3 yıl arel.gr
arel.gr

maymun ufak ufak uyaniyor.

Ne alaka?
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ciroer 3 yıl
cokbaska
Orda biri bugün elinizdeki telefonların yayılması sağladı diyor :)Nokiadan çaldırlar çırtpılar.Telefon piyasası bu güne gelmişse en büyük katkı Nokianındır.Kimse stiv jabs demesin.

:) güzel espri
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Kartal Göz 3 yıl
Yahu ne bekliyorlardı ki, bu filmle Dünya'yı sallamasını mı? Gişesi benim beklentilerimi karşıladı.
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ErTuFx 3 yıl
Kitabini okudukdan sonra filme gitmek mantikli degildi zaten
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JusticeLeague 3 yıl
randevuyla bilet satışı mı yaptılar naptılar.
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dynaturk 3 yıl
bence woz'da jobs'da mükembel bir iş çıkarttılar. teknolojiye ruh kattılar. gişenin bir önemi yok.
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cokbaska 3 yıl
Orda biri bugün elinizdeki telefonların yayılması sağladı diyor :)
Nokiadan çaldırlar çırtpılar.Telefon piyasası bu güne gelmişse en büyük katkı Nokia'nındır.Kimse stiv jabs demesin.
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cokbaska 3 yıl
swat882
Tolgá steve jobs abartılmış bir balondur.

Çok doğru söyledin.Medyatik reklamcı olmasalar kimse bu adamı tanımazdı.
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Kefelon 3 yıl
Kesinlikle filmi yapılmaya değecek bir insan değil. Tamam Dünya'nın en büyük şirketinin temellerini attı ama teknolojiye ve insanlığa kattığı çok bir şey yok...
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yoksulseytan22 3 yıl
-----Spoiler-----
Adam sonda kanserden ölüyor beyler!
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Tuthan come on 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

-----Spoiler-----



Adam sonda kanserden ölüyor beyler!



-----Spoiler------





Cidden bir adamın filmini arka arkaya iki kere çekmek nasıl bir mantıktır. Herhalde iPhone lara tonla para verip her sene çıkan yeni modeli alan insanların her sene çıkan yeni filmi de izleyeceğini düşünmüşler. Film iSheeplere hitap ediyor beyler bizle alakası yok
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DennisLars 3 yıl
çok abarttılar bu adamı tamam bos biri değilde filmi yapilacak daha mühim insanlar eminim ki vardır.
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Nike 3 yıl
Suyu çıktı artık normaldir.
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V4LKyR 3 yıl
Böylece Steve Jobs olayı da kapanır...
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