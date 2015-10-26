Steve Jobs gişede beklentileri karşılayamadı

Teknoloji dünyasının en önemli figürlerinden biri olan Apple kurucusu Steve Jobs'un hayatını anlatan aynı isimli film, geçtiğimiz günlerde ABD ve Kanada'da gösterime girdi. Bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alan Steve Jobs'tan beklentiler oldukça yüksek olsa da, gelen ilk gişe sonuçları bu beklentileri karşılayamadı.

İlk olarak 9 Ekim'de New York ve Los Angeles'ta dört salonda gösterime sunulan Steve Jobs, bu sınırlı gösteriminin ilk hafta sonunda 500 bin dolar hasılat elde etmeyi başardı. İlk hafta sonunda salon başına 130 bin dolar elde ederek 2015'in en iyi salon başına hasılat performansını gösteren film, bu performansıyla yapımcıları umutlandırdı.

Filmin geçtiğimiz Cuma günü ABD'nin diğer şehirlerinde de gösterime sunulmasıyla birlikte ise, bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Büyük şehirlerde gördüğü yoğun ilgiyi ABD'nin geri kalanından görmeyen Steve Jobs, gişe sonuçlarında beklentilerin çok altında kaldı. Ülke genelinde vizyona girdiği ilk hafta sonunda 12 milyon dolar hasılat elde etmesi beklenen film, 7.3 milyon dolarda kaldı ve haftanın gişe sonuçlarında yedinci sırada yer almaktan kurtulamadı.

30 milyon bütçeye sahip bir film için ilk hafta sonunda 7.3 milyon dolar hasılat elde etmek son derece kötü bir sonuç olsa da, Steve Jobs'un tüm dünyada tanınan bir isim olması filmin ABD'deki kaybını diğer ülkelerde telafi etme şansını arttırıyor.

Jobs'a yakın isimler tarafından gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirilen film, buna rağmen eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Özellikle, ünlü dehayı canlandıran Michael Fassbender'ın performansı övgü topladı. Sosyal Ağ'ın da senaristi olan Aaron Sorkin tarafından kaleme alınan ve Oscar ödüllü yönetmen Danny Boyle tarafından yönetilen Steve Jobs, 30 Ekim'de ülkemizde de vizyona girecek.

http://www.hollywoodreporter.com/news/box-office-martian-back-top-834473