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Steve Jobs haklı çıktı; Adobe, mobil platformlar için Flash Player'ı geliştirmeyi sonlandırdı

7 yıl
31,5b
1
650
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Bundan yıllar önce floppy disklerin popüler olduğu dönemde iMac'e geleceği yok gerekçesiyle disket girişine yer vermeyerek büyük eleştiri toplayan, ancak sonradan haklı çıkan Steve Jobs; son yıllarda büyük tartışmalara sebep olan Flash konusunda da arkasında durduğu öngörüsüyle bir kez daha haklı çıktı.

Yaklaşık bir gün önce Adobe'un mobil platformlarda Flash Player geliştirme çalışmalarını durduracağı yönünde çıkan ilk duyumlar saatler önce Adobe'dan yapılan resmi açıklama ile doğrulandı. Buradan tam metnine ulaşabileceğiniz açıklamanın satır başları şöyle;

  • HTML5, yaygın olarak önde gelen mobil cihazlar tarafından destekleniyor. Bu da HTML5'ı içerik yaratmak ve yayma konusunda en önemli çözüm haline getiriyor. Adobe olarak bundan dolayı çok heyecanlıyız ve Google, Apple, Microsoft ve RIM gibi önemli iş ortaklarımızla HTML5'ı daha iyi noktalara getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
  • Mobil cihazlarda Flash çalışmalarımız ise geliştiricilere Flash uygulamalarını mobil platformlarla uyumlu hale getiren Adobe AIR ile devam edecek. Ancak mobil platformlarda tarayıcılar için Flash Player'ı geliştirmeye (Android ve Playbook için Flash Player 11.1 de buna dahil) devam etmeyecek; bu noktada HTML5'a odaklanacağız.
  • Yapılan bu değişiklikler HTML5 üzerine daha çok yoğunlaşmamıza ve Flash ile daha geliştirmemize imkan sunacak.
  • Bilgisayar için Flash Player 11, donanımsal hızlandırmalı 3D grafik desteği, premium HD gibi özelliklerle kısa bir süre önce tanıtıldı. Flash geliştiricileri bu yeniliklerden faydalanabilir ve AIR ile uygulamalarını milyonlarca mobil cihaza uygulama mağazaları (App Store, Android Market) üzerinden ulaştırabilirler.

Bundan yaklaşık 1,5 (Nisan 2010) sene önce Steve Jobs, Flash'ı iOS platformunda kullanmama gerekçelerini dile getirdiği yazısını şu cümlelerle sonladırmıştı;

"Mobil çağda oluşturulan HTML5 gibi açık standartlar, mobil cihazlarda (ve PC’lerde) kazanan olacaktır. Belki de Adobe, gelecek için güçlü HTML5 araçları geliştirmeye odaklanmalı ve Apple’ın geçmişi geçmişte bırakmasını daha az eleştirmelidir."


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tolgacem 7 yıl en beğenilen
Buradaki haber, Steve Jobs'un dediklerinin çıkması ile Jobs çok doğru ve haklıdır mı ? Yoksa Adobe, mobile platformlar için Flash Player'i yenilemeyecek ve desteği artık sadece Adobe Aır ile verecek mi ?
Bu kadar yanlı ve sevinçle bir haber yazılamaz heralde. Büyük bir mutlulukla bakın Steve Jobs haklı çıktı zaten bu adam hep haklı. Öyle yazılmış ki sanki milyonlarca Flash içeriği yok oldu, hepsi HTML 5'e port edildi. Yani gören adamlar Flash'ı kapattık artık yok dedi.
Buradaki haber, Steve Jobs'un dediklerinin çıkması ile Jobs çok doğru ve haklıdır mı ? Yoksa Adobe, mobile platformlar için Flash Player'i yenilemeyecek ve dest...
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2 Yanıt Yanıtla +145
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CodeMachine 7 yıl
Ben bu forumda neden bu kadar çok fanboy var diyordum, meğer sitenin kendisi fanboymuş ondanmış.
2 Yanıt Yanıtla +80
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NDS 7 yıl
Google gider adobe'u satın alır flashsız bırakmaz bizleri
3 Yanıt Yanıtla +35
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4 Avatar Avatar Avatar
ertanburak61 4 yıl
Kesinlikle öyle...

Ben inanıyorum ki Windows kutucukları, iOS veya Mac kutucukları olsaydı dünya çalkalanırdı. Garip bir ortam ama çözemedim gitti


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engurlu 4 yıl
Haber 2011 de yapilmis ve bunun oncesini de sayarsak hala Flash i telefonumda catir catir kullaniyorum..Steve Jobs ileriyi gormus te bilmem neymis te biraksinlar bu isleri..

Ileriyi gorseydi milleti insan eline uygun diye yillarca 3.5" ekrana,insan gozune uygun diye 330 ppi a esir etmezdi..

Onun sayesinde Apple tukurdugunu yalaya yalaya bogulma noktasina geldi..

Apple in bir numarali taktigi kendi yapamadigi beceremedigi seylere hemen kulp takmak..

Yaptigi zaman da adi DEVRİM...
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Nate Dogg 4 yıl engurlu
Malesef tükürdüklerini yalıyorlar ancak boğulmuyorlar. Bu kadar fanboyları olduğu sürece de boğulmazlar.
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ditaenkel 4 yıl
Adobe desteğini kaldırsa da indirme dosyasını da kaldırmadı ya ... Adobenin mobil flash player apk dosyasını indirmek isteyenler buyrun : adobeflashplayerindirapk.indir-64.com/...
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Amedra 6 yıl
bu haber hafta içi apple hisselerini bir hayli arttırmaya yeter.
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repsool 6 yıl
Flas yerine bisey yok millet rezil gecisi yumusak saglamalilardi damdan duser gibi degil
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tunewiki 6 yıl
hay steve jop'a başlatcaksiniz şimdi... La yakinda incil'ide bu indirdi dersiniz... Adam saf zengin avcisi ama sizin kafa bi milyon hala anlamiyonuz...
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ColDasHeLL 6 yıl
rezerv liseliler bakalm nelerini savuncaklar applenin daha
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turkattack 6 yıl
Hocam farkettiyseniz hemen hemen ayni donanima sahip dedim.
xperia pro;3.7inc ekran,qwerty klavye,1ghz islemci...
arcs 4,2inc ekran,1.4ghz islemci...
sonynin kamerasinin,ses kalitesinin 4s den daha kotu oldugunu dusunmuyorum...
atrix 1ghz cift cekirdek islemci,1gb ram,parmak izi okuyucusu,1900mah piliyle 4sden daha kotu oldunuda dusunmuyorum...
gordunuz gibi her telefonun donanim olarak artisi eksisi var.

soru basit en iyimser tahminle 500_600liralik fark var.
aradaki fark isletim sistemi farki.
mobil isletim sistemine bu fark verilirmi?
Evet iosun uygulamalari androidden daha fazla
en basitinden tacirler yatirim,hepsiburadanin ios uygulamasi vaarken android uygulamasi yok.
ama yoklugunu hissetmiyorum cunku kullandigim lg p920 bi akilli telefon degil sadece cep bilgisayari da pc yapabildigim hemen hemen herseyi bu telefonla yapabiliyorum.
evet ios androidden daha stabil ama iosun kisitli bi yapisi var.
Bence androidin en buyuk kozu flash desteginin olmasi degildi telefon cesitliligi ve her butceye uugun telefonun olmaai idi.ayni zamanda linux yapisindan dolayi ayri bi sempatisi var
1 Yanıt Yanıtla +1
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dark dragon 6 yıl turkattack
turkattack

Hocam farkettiyseniz hemen hemen ayni donanima sahip dedim.
xperia pro;3.7inc ekran,qwerty klavye,1ghz islemci...
arcs 4,2inc ekran,1.4ghz islemci...
sonynin kamerasinin,ses kalitesinin 4s den daha kotu oldugunu dusunmuyorum...
atrix 1ghz cift cekirdek islemci,1gb ram,parmak izi okuyucusu,1900mah piliyle 4sden daha kotu oldunuda dusunmuyorum...
gordunuz gibi her telefonun donanim olarak artisi eksisi var.

soru basit en iyimser tahminle 500_600liralik fark var.
aradaki fark isletim sistemi farki.
mobil isletim sistemine bu fark verilirmi?
Evet iosun uygulamalari androidden daha fazla
en basitinden tacirler yatirim,hepsiburadanin ios uygulamasi vaarken android uygulamasi yok.
ama yoklugunu hissetmiyorum cunku kullandigim lg p920 bi akilli telefon degil sadece cep bilgisayari da pc yapabildigim hemen hemen herseyi bu telefonla yapabiliyorum.
evet ios androidden daha stabil ama iosun kisitli bi yapisi var.
Bence androidin en buyuk kozu flash desteginin olmasi degildi telefon cesitliligi ve her butceye uugun telefonun olmaai idi.ayni zamanda linux yapisindan dolayi ayri bi sempatisi var

ben uzun süre 4s kullandım şimdi s3 kullanıyorum ama şunu söyleyeyim saydığın telefonlar 4s'in yanına bile yaklaşamazlar arada büyük bir kalite farkı var, bence kağıt üstündeki işlemci vb hızlarından ziyade bir süre kullanıp ios'un nasıl bir deneyim olduğunu görmelisin
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engurlu 6 yıl
Steve Jobs haklı çıkana kadar, Android pazar payında ios u resmen ezdi geçti ve Samsung Krallığını ilan etti..Bundan sonra Apple a Kraliçe olmak yakışır...
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s.volkan 6 yıl
Iyide ikisinide kullandim..

Su an note var...

Iphone 4 te kullandim..

Flash kalksin bence hix bir ayricaligi kalmiyor..

Hic bir app i ios duzeyinde degilken akil alir gibi degil
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turkattack 6 yıl s.volkan
s.volkan
Iyide ikisinide kullandim..

Su an note var...

Iphone 4 te kullandim..

Flash kalksin bence hix bir ayricaligi kalmiyor..

Hic bir app i ios duzeyinde degilken akil alir gibi degil


Hocam yanlis anladiniz beni
ben android,blacberyy,wp8,firefoxos....hangi isletim isletimi daha iyi tartismasina girmedim.
sadece bi isletim sistemine 1000lira verilirmi diye sordum.
uygulama ve stabilite olarak iosun androidden daha iyi oldugunu dusunuyorum ama 700-800liralik farka degecek kadarda iyi oldugunu dusunmuyorum.
iphone 4s (en dusuk 1564 liraya satildi kipada)
Bence xperia pro(700lira),xperia arc s(800lira)
Motorola atrix(800-900)....donanim olarak hemen hemen ayni cihazlar.
hesap basit isletim sistemine aradaki fark verilirmi?
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HTC Specialist 6 yıl
XDA diyorum ve çıkıyorum
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muhamnet 6 yıl HTC Specialist
Explore The Universe

XDA diyorum ve çıkıyorum


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