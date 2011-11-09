Steve Jobs haklı çıktı; Adobe, mobil platformlar için Flash Player'ı geliştirmeyi sonlandırdı

Bundan yıllar önce floppy disklerin popüler olduğu dönemde iMac'e geleceği yok gerekçesiyle disket girişine yer vermeyerek büyük eleştiri toplayan, ancak sonradan haklı çıkan Steve Jobs; son yıllarda büyük tartışmalara sebep olan Flash konusunda da arkasında durduğu öngörüsüyle bir kez daha haklı çıktı.

Yaklaşık bir gün önce Adobe'un mobil platformlarda Flash Player geliştirme çalışmalarını durduracağı yönünde çıkan ilk duyumlar saatler önce Adobe'dan yapılan resmi açıklama ile doğrulandı. Buradan tam metnine ulaşabileceğiniz açıklamanın satır başları şöyle;

HTML5, yaygın olarak önde gelen mobil cihazlar tarafından destekleniyor. Bu da HTML5'ı içerik yaratmak ve yayma konusunda en önemli çözüm haline getiriyor. Adobe olarak bundan dolayı çok heyecanlıyız ve Google, Apple, Microsoft ve RIM gibi önemli iş ortaklarımızla HTML5'ı daha iyi noktalara getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Mobil cihazlarda Flash çalışmalarımız ise geliştiricilere Flash uygulamalarını mobil platformlarla uyumlu hale getiren Adobe AIR ile devam edecek. Ancak mobil platformlarda tarayıcılar için Flash Player'ı geliştirmeye (Android ve Playbook için Flash Player 11.1 de buna dahil) devam etmeyecek; bu noktada HTML5'a odaklanacağız.

Yapılan bu değişiklikler HTML5 üzerine daha çok yoğunlaşmamıza ve Flash ile daha geliştirmemize imkan sunacak.

Bilgisayar için Flash Player 11, donanımsal hızlandırmalı 3D grafik desteği, premium HD gibi özelliklerle kısa bir süre önce tanıtıldı. Flash geliştiricileri bu yeniliklerden faydalanabilir ve AIR ile uygulamalarını milyonlarca mobil cihaza uygulama mağazaları (App Store, Android Market) üzerinden ulaştırabilirler.

Bundan yaklaşık 1,5 (Nisan 2010) sene önce Steve Jobs, Flash'ı iOS platformunda kullanmama gerekçelerini dile getirdiği yazısını şu cümlelerle sonladırmıştı;

"Mobil çağda oluşturulan HTML5 gibi açık standartlar, mobil cihazlarda (ve PC’lerde) kazanan olacaktır. Belki de Adobe, gelecek için güçlü HTML5 araçları geliştirmeye odaklanmalı ve Apple’ın geçmişi geçmişte bırakmasını daha az eleştirmelidir."