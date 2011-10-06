Steve Jobs'un vefatından sonra gelen ilk açıklamalar

1956 yılında başladığı 56 yıllık hayatına büyük başarılar sığdıran, dünyayı değiştiren, vizyon sahibi, teknoloji ve iş dünyasının büyük ismi Steve Jobs'un hayata gözlerini kapaması birçok kesime büyük üzüntü yaşatıyor.

Steve Jobs'un vefatından sonra ailesinden, iş arkadaşlarından ve teknoloji dünyasının önemli isimlerinden gelen ilk açıklamalar şöyle;

Jobs'un Ailesi;

Steve Jobs, çevresinde ailesiyle gözlerini hayata yumdu. Kameralar önündeki yaşamında, Steve, vizyon sahibi olarak bilindi; özel yaşımında ise o, ailesine değer verdi. Steve'in son senesinde bizlerle iyi dileklerini ve dualarını esirgemeyerek yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde anı ve hatıralarını sunmak isteyenler için bir site hazırlanacaktır. Steve için bizimle aynı duyguları paylaşan herkese minnettarız. Biliyoruz ki bizlerle birlikte birçoğunuz yas tutacaksınız; ve sizden ricamız bu kederli günlerde özelimize saygı duymanız.

Tim Cook;

Apple, vizyon sahibi bir dahiyi; dünya ise mükemmel bir insanı kaybetti. Steve Jobs'u tanıyıp onunla çalışma fırsatı yakalayanlar ise arkadaşını ve kendilerine ilham veren akıl hocasını kaybetti. Steve, sadece kendisinin kurabileceği bir şirket geride bıraktı ve onun ruhu Apple'ın temelinde sonsuza kadar varolacak. Kısa zaman içerisinde Apple çalışanlarıyla Steve Jobs'un olağanüstü yaşamını kutlamak için bir etkinlik düzenleyeceğiz. Eğer bizlerle düşüncelerinizi; hatıralarınızı ve baş sağlığı dileklerinizi paylaşmak istiyorsanız; rememberingsteve@apple.com adresine mail atabilirsiniz.. Steve'in ölümünden duyduğumuz üzüntüyü ya da onunla çalışma fırsatını yakaladığımız için minnettarlığımızı hiçbir kelimenin anlatması mümkün değil. Onun anısı; kendimizi, onun da çok sevdiği, işimize adayarak yaşatmaya devam edeceğiz. Bu zor zamanlarda, düşüncelerimiz ve dualarımız; eşi Laurene ve çocuklarıyla birlikte...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates;

Steve'in aramızdan ayrılmasından büyük üzüntü duyuyorum. Melinda ve ben; en içten başsağlığı dileklerimizi ailesi ve arkadaşlarına; ve Steve'in çalışma hayatı boyunca onun yanında olan herkese sunuyoruz. Steve ve Ben yaklaşık 30 yıl önce tanıştık; meslektaştık, rakiptik ve hayatımızın yarısından fazlasında onunla arkadaştık. Steve Jobs'un etkisini yaratacak, gelecek nesilleri etkileyecek insanlar, dünyaya nadiren gelir. Onunla çalışma şansı bulan bizler; büyük bir onur duyuyoruz. Steve'i çok özleyeceğim...

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg;

Steve; benim için bir akıl hocası ve arkadaşım olduğun için sana teşekkürler. Teşekkürler inşaa ettiğin şeyin dünyayı değiştirebileceği için. Seni özleyeceğim.

Google'ın başkanı ve eski Apple yönetim kurulu üyesi Eric Schmidt;

Steve Jobs, Amerika'nın son 25 senede gördüğü en büyük icra kurulu başkanı, tepe yöneticisi idi. O, sanatçı dokunuşu ile mühendislerin öngürüsünü birleştirerek olağanüstü bir firma kurdu. O, tarihteki en büyük Amerikan liderlerinden biri.

Dell'in kurucusu Michael Dell;

Bugün, dünya vizyon sahibi bir lideri; teknoloji endüstrisi ikonik efsanesini, ben ise bir arkadaşımı kaybettim. Steve Jobs efsanesi, gelecek nesiller tarafından hatırlanmaya devam edecek. Duygularım ve dualarım ailesi ve Apple ile birlikte...

Google'ın kurucusu Sergey Brin

Google'ın ilk günlerinde; Larry ve ben vizyon sahibi bir lidreden ilham ararken, Cupertino'dan ötesine bakmamıza gerek yoktu. Steve; mükemmeliyetçi olan tutkun, herhangi bir Apple ürününü (şu satırları yazdığım Macbook'um da dahil) kullananan herkes tarafından hissedildi. Ve ben bu hisse, görüştüğümüz zamanlarda şahit oldum. Google namına ve teknoloji dünyasında seni çok özleyeceğiz Steve. Ailesine, arkadaşlarına ve Apple'daki meslektaşlarına başsağlığı diliyorum.

Başkan Obama;

Michelle ve ben, Steve Jobs'un aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Steve, tarihteki en büyük Amerikan girişimcilerinden biriydi; farklı düşünmek için cesur, dünyayı değiştirebileceğine inanacak kadar yeterince yürekli ve onu başaracak kadar yetenekliydi. Garajında, dünyanın en başarılı şirketlerinden birini inşaa ederek, Amerikan yaratıcılık ruhuna örnek oldu. Bilgisayarları kişiselleştirerek ve interneti cebimize koyarak; bilgi devriminin sadece erişebilir değil, sezgisel ve eğlenceli olmasını sağladı. Yeteneklerini hikaye anlatıcılığına yönlendirerek; milyonlarca çocuğa ve yetişkinlere sevinç aşıladı. Steve, yaşadığı her günün son günü olacağını söylemeye düşkündü. Çünkü o, hayatlarımızı değiştirdi, endüstri kavramlarını yeniden tanımladı ve insanlık tarihin nadir kahramanlarından biri olmayı başardı. O dünyayı görme şeklimizi değiştirdi. Dünya, vizyon sahibi bir insanı kaybetti. Dünyanın, onun icat ettiği bir cihazda, hayata gözlerine yumduğunu öğrenmesini sağlamasından başka hiçbir şey onu anmanın bundan daha büyük bir yolu olamayacaktır. Michelle ve ben tüm duygularımızı ve dileklerimizi Steve'in eşi Laurene'e, ailesine ve onu seven herkese gönderiyoruz.

Steve Jobs, ölüm için neler demişti ?

"Ölüm faydalı fakat sadece entellektüel bir kavramdır. Kimse ölmek istemez, cennete gitmek isteyenler dahi oraya gitmek uğruna ölümü göze almazlar... Oysa ölüm hepimizin ortak sonudur ve şimdiye kadar kimse ölümden kaçamamıştır. Bunun böyle de olması gerekir çünkü ölüm, hayatın en güzel icatlarından birisidir, hayatın değişim ajanıdır. Yenilere yer açmak için eskilerden kurtulmanın tek çaresidir... "

Apple Store

Cupertino'daki Apple'ın merkezinin önü