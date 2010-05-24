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Steve Jobs: "Hayal kırıklığına uğramayacaksın"

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Yıllardır her Apple etkinliğinde Steve Jobs'un rakiplerine yaptığı göndermeleri biliyoruz. Microsoft'tan Nokia'a kadar birçok firmaya göndermeleriyle dalga geçen Steve Jobs'ın hedefinde bu sene Google var...

Google yöneticilerinden Vic Gundotra'nın I/O Konferansı'nda yaptığı "Gelecekte tek bir adam, tek bir firma, tek bir telefon ve tek bir operatör olmaması için Android'i geliştirdik" açıklamasından ve h.264 ile Apple TV'e rakip çözümleri duyurduktan sonra bir Apple kullanıcısının "Google dalga mı geçiyor ? Umarım WWDC'de onları yerin dibine sokacak duyurularınız vardır." yazılı elektronik postasına Steve Jobs her zamanki üslubuyla verdiği cevap, son 10 yılın tepe yöneticisinin WWDC'de Google'a göndermeler yapacağının sinyalini veriyor; "Hayal kırıklığına uğramayacaksın..."

Apple'ın WWDC 2010'da 4.Nesil iPhone'u tanıtacağına kesin gözüyle bakarken, kimi kaynaklar özellikle Amerika'da daha geniş kitlelere ulaşabilmek için Verizon'un ağıyla uyumlu farklı bir iPhone'u da satışa sunabileceğini belirtiyor. Fakat şu bir gerçek ki tanıtılan ürün ne olursa olsun Steve Jobs, Google'a çeşitli göndermeler yapacak gibi görünüyor.

Güncelleme: Postayı gönderen kullanıcının yazışmanın doğruluğunu kanıtlamak için koyduğu posta üst bilgisine buradan göz atabilirsiniz.


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gerbay 9 yıl
steve jobs iyice kabak tadı vermeye başladı
eskiden nVidia nın ceo sunu gördüğümde hissettiklerimi artık steve e karşı da hissetmeye başladım...
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sadtneverdie 9 yıl
şimdi bu olay dünyayı değiştirecek mi? yani apple ceo sunun google laf sokacak olmasından bize ne?
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***CoNDoR*** 9 yıl

sadtneverdie

şimdi bu olay dünyayı değiştirecek mi? yani apple ceo sunun google laf sokacak olmasından bize ne?


Google Apple'a geçirip duruyor adam da karşılık verecek
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Mert 9 yıl

sadtneverdie

şimdi bu olay dünyayı değiştirecek mi? yani apple ceo sunun google laf sokacak olmasından bize ne?

Böylece iki tarafta daha kaliteli ürünler yapıyor. Bundan da kullanıcılar faydalanıyor.
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lapya 9 yıl
Steve'in daha once de kullanici emaillerine cevap verdigine tanik olmustuk.
Ceavp tarzi onceki cevaplarini aratmiyor :)
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Emre Kocakaya 9 yıl
Apple'ın herzaman yaptığı reklam taktiklerinden birisi bu,geçen günlerde'de apple'ın bir mühendisi iphone'un konsept modelini barda unutmuştu
yemezler,@Batuist arkadaşımızın dediği gibi çok zekice,ne kadar zekice olursa olsun ben almayayım hatta bir hayli uzak durayım
.
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Batuist 9 yıl
tüm bunlar amerikan pazarlama taktiklerinin bir parçasıdır.. çağımızın en iyi ve en gelişmiş pazarlama taktikleri.. ama kesinlikle mükemmel ve çok zekice...
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Exxcrea 9 yıl
steve jobs da gelen her maili okuyup 10 dakka içinde cevap veriyor zaten.
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quzman 9 yıl
Ayrıca işin komik kısmı muhabbetin geçtiği mail sağlayıcısı da GMail :)
İnanmayanlar Gmail hesaplarından grafik stillerini ve buton dizilimlerini kontrol etsinler :)
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snomask 9 yıl

quzman

Ayrıca işin komik kısmı muhabbetin geçtiği mail sağlayıcısı da GMail :)
İnanmayanlar Gmail hesaplarından grafik stillerini ve buton dizilimlerini kontrol etsinler :)


evet adam f.ck google team diyor ama gmail kullanıyor. tabi burda steve jobs gmail kullanıyor anlamına gelmez. adam gönderdiği ve aldığı mailin screenshotını koymuş.
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quzman 9 yıl
Sıradan bir apple kullanıcısı S.Jobs'a mail atıyor .
Olabilir .
Mailde dip not olarak F.ck the google android team :) yazıyor .
Olabilir .
S.Jobs buna gayet sade ve resmi bir cevap veriyor ...
Çok saçma .
Kesinlikle yerine oturmayan taşlar var ...
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scot 9 yıl
haber doğru gelmiyor bana ..
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fatihcanery 9 yıl
google'da tekel olan bir firma,google'nin en kötü yanı bütün gizli bilgilerimizi arsivliyor olması.ne aratmışız ne zaman ... simdi gelişiyorlar ceptelefonu felan bakalım ilerde ne yapacaklar..
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