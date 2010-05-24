Steve Jobs: "Hayal kırıklığına uğramayacaksın"

Yıllardır her Apple etkinliğinde Steve Jobs'un rakiplerine yaptığı göndermeleri biliyoruz. Microsoft'tan Nokia'a kadar birçok firmaya göndermeleriyle dalga geçen Steve Jobs'ın hedefinde bu sene Google var...

Google yöneticilerinden Vic Gundotra'nın I/O Konferansı'nda yaptığı "Gelecekte tek bir adam, tek bir firma, tek bir telefon ve tek bir operatör olmaması için Android'i geliştirdik" açıklamasından ve h.264 ile Apple TV'e rakip çözümleri duyurduktan sonra bir Apple kullanıcısının "Google dalga mı geçiyor ? Umarım WWDC'de onları yerin dibine sokacak duyurularınız vardır." yazılı elektronik postasına Steve Jobs her zamanki üslubuyla verdiği cevap, son 10 yılın tepe yöneticisinin WWDC'de Google'a göndermeler yapacağının sinyalini veriyor; "Hayal kırıklığına uğramayacaksın..."

Apple'ın WWDC 2010'da 4.Nesil iPhone'u tanıtacağına kesin gözüyle bakarken, kimi kaynaklar özellikle Amerika'da daha geniş kitlelere ulaşabilmek için Verizon'un ağıyla uyumlu farklı bir iPhone'u da satışa sunabileceğini belirtiyor. Fakat şu bir gerçek ki tanıtılan ürün ne olursa olsun Steve Jobs, Google'a çeşitli göndermeler yapacak gibi görünüyor.

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