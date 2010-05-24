Steve Jobs: "Hayal kırıklığına uğramayacaksın"

Yıllardır her Apple etkinliğinde Steve Jobs'un rakiplerine yaptığı göndermeleri biliyoruz. Microsoft'tan Nokia'a kadar birçok firmaya göndermeleriyle dalga geçen Steve Jobs'ın hedefinde bu sene Google var...
Google yöneticilerinden Vic Gundotra'nın I/O Konferansı'nda yaptığı "Gelecekte tek bir adam, tek bir firma, tek bir telefon ve tek bir operatör olmaması için Android'i geliştirdik" açıklamasından ve h.264 ile Apple TV'e rakip çözümleri duyurduktan sonra bir Apple kullanıcısının "Google dalga mı geçiyor ? Umarım WWDC'de onları yerin dibine sokacak duyurularınız vardır." yazılı elektronik postasına Steve Jobs her zamanki üslubuyla verdiği cevap, son 10 yılın tepe yöneticisinin WWDC'de Google'a göndermeler yapacağının sinyalini veriyor; "Hayal kırıklığına uğramayacaksın..."
Apple'ın WWDC 2010'da 4.Nesil iPhone'u tanıtacağına kesin gözüyle bakarken, kimi kaynaklar özellikle Amerika'da daha geniş kitlelere ulaşabilmek için Verizon'un ağıyla uyumlu farklı bir iPhone'u da satışa sunabileceğini belirtiyor. Fakat şu bir gerçek ki tanıtılan ürün ne olursa olsun Steve Jobs, Google'a çeşitli göndermeler yapacak gibi görünüyor.
Güncelleme: Postayı gönderen kullanıcının yazışmanın doğruluğunu kanıtlamak için koyduğu posta üst bilgisine buradan göz atabilirsiniz.
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eskiden nVidia nın ceo sunu gördüğümde hissettiklerimi artık steve e karşı da hissetmeye başladım...
Google Apple'a geçirip duruyor adam da karşılık verecek
Böylece iki tarafta daha kaliteli ürünler yapıyor. Bundan da kullanıcılar faydalanıyor.
Ceavp tarzi onceki cevaplarini aratmiyor :)
İnanmayanlar Gmail hesaplarından grafik stillerini ve buton dizilimlerini kontrol etsinler :)
evet adam f.ck google team diyor ama gmail kullanıyor. tabi burda steve jobs gmail kullanıyor anlamına gelmez. adam gönderdiği ve aldığı mailin screenshotını koymuş.
Olabilir .
Mailde dip not olarak F.ck the google android team :) yazıyor .
Olabilir .
S.Jobs buna gayet sade ve resmi bir cevap veriyor ...
Çok saçma .
Kesinlikle yerine oturmayan taşlar var ...