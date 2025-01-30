Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix 2025'te çıkacak dizi ve filmlerini tanıttı; Nelerin 2026'ya kalacağı belli oldu

    Netflix, 2025'te ekrana gelecek dizi ve filmlerinden görüntüler içeren bir tanıtım videosu yayınlandı. Heyecanla beklenen bazı yapımların 2025 tanıtımında olmaması dikkat çekti.

    Bugün düzenlediği Next on Netflix etkinliğinde 2025'te ekrana gelecek orijinal film ve dizilerini tanıtan Netflix, bu yapımlardan görüntüler içeren yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Yukarıda bulabileceğiniz bu tanıtım videosunda Squid Game, Wednesday, Stranger Things, Black Mirror gibi merakla beklenen dizilerden yeni görüntüler yer alıyor.

    Bu üç amiral gemisi dizinin yanı sıra Black Mirror, The Witcher, The Sandman, You, Monster, Ginny & Georgia, Emily in Paris, Nobody Wants This gibi diziler de bu yıl yeni sezonlarıyla geri dönecek. Diğer yandan The Abandons, The Beast in Me ve Untamed gibi merak uyandıran yeni diziler de bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak.

    Netflix, Stranger Things'in 5. sezonu ve Wednesday'in 2. sezonu için henüz net yayın tarihleri açıklamamış olsa da Squid Game'in ne zaman döneceğini paylaştı. Sevilen dizinin 3. sezonu 27 Haziran'da yayınlanacak.

    Film tarafında ise izleyicileri Guillermo Del Toro imzalı Frankenstein, Noah Baumbach (Marriage Story)'ın dikkat çekici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren yeni filmi Jay Kelly, Knives Out serisinin üçüncü filmi Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ve The Old Guard 2 gibi yapımlar bekliyor.

    Heyecanla Beklenen Bazı Yapımlar 2026'ya Kalacak

    Netflix 2025'te çıkacak dizi ve filmlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in 2025'te ekrana gelecek dizilerini duyurmasıyla birlikte aslında hangi yapımların 2026'ya kalacağını da açık etmiş oldu. Bugün Netflix tarafından paylaşılan 2025 takviminde bazı dikkat çekici yapımlar bulunmuyor. Bunların başında One Piece, 3 Body Problem, Avatar: The Last Airbender, The Gentlemen, Bridgerton, The Lincoln Lawyer, The Outer Banks, Beef gibi diziler geliyor.

    Tabii ki zamanla yayın takviminde ufak tefek bazı değişiklikler yapılacaktır. Ancak özellikle OnePiece, 3 Body Problem, Bridgerton gibi büyük dizilerde bu tarz bir değişiklik beklenmiyor. Zira Netflix bu tarz dizileri yayın takvimine stratejik şekilde dağıtmak için onların yayın tarihlerini genelde çok önceden belirlemiş oluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 14 saat önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alttan ders alınca dönem uzar mı al sat yapmak tsk psikiyatri geçmişi megane 4 tesla ekran şifresi akü yeşil ışık yanıyor ama marş basmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M3 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum