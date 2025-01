Netflix 2025'te çıkacak dizi ve filmlerini tanıttı; Nelerin 2026'ya kalacağı belli oldu

Bugün düzenlediği Next on Netflix etkinliğinde 2025'te ekrana gelecek orijinal film ve dizilerini tanıtan Netflix, bu yapımlardan görüntüler içeren yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Yukarıda bulabileceğiniz bu tanıtım videosunda Squid Game, Wednesday, Stranger Things, Black Mirror gibi merakla beklenen dizilerden yeni görüntüler yer alıyor.

Bu üç amiral gemisi dizinin yanı sıra Black Mirror, The Witcher, The Sandman, You, Monster, Ginny & Georgia, Emily in Paris, Nobody Wants This gibi diziler de bu yıl yeni sezonlarıyla geri dönecek. Diğer yandan The Abandons, The Beast in Me ve Untamed gibi merak uyandıran yeni diziler de bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Netflix, Stranger Things'in 5. sezonu ve Wednesday'in 2. sezonu için henüz net yayın tarihleri açıklamamış olsa da Squid Game'in ne zaman döneceğini paylaştı. Sevilen dizinin 3. sezonu 27 Haziran'da yayınlanacak.

Film tarafında ise izleyicileri Guillermo Del Toro imzalı Frankenstein, Noah Baumbach (Marriage Story)'ın dikkat çekici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren yeni filmi Jay Kelly, Knives Out serisinin üçüncü filmi Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ve The Old Guard 2 gibi yapımlar bekliyor.

Heyecanla Beklenen Bazı Yapımlar 2026'ya Kalacak

Tam Boyutta Gör Netflix'in 2025'te ekrana gelecek dizilerini duyurmasıyla birlikte aslında hangi yapımların 2026'ya kalacağını da açık etmiş oldu. Bugün Netflix tarafından paylaşılan 2025 takviminde bazı dikkat çekici yapımlar bulunmuyor. Bunların başında One Piece, 3 Body Problem, Avatar: The Last Airbender, The Gentlemen, Bridgerton, The Lincoln Lawyer, The Outer Banks, Beef gibi diziler geliyor.

Tabii ki zamanla yayın takviminde ufak tefek bazı değişiklikler yapılacaktır. Ancak özellikle OnePiece, 3 Body Problem, Bridgerton gibi büyük dizilerde bu tarz bir değişiklik beklenmiyor. Zira Netflix bu tarz dizileri yayın takvimine stratejik şekilde dağıtmak için onların yayın tarihlerini genelde çok önceden belirlemiş oluyor.

