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Strategy Analytics: Samsung, 2. çeyrekte 50.5 milyon akıllı telefon satışıyla lider

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Strategy Analytics: Samsung, 2. çeyrekte 50.5 milyon akıllı telefon satışıyla lider
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Mobil iletişim alanına yönelik gerçekleştirdiği araştırma ve analizleriyle tanınan Strategy Analytics, Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un, ikinci çeyrekte yaklaşık 50.5 milyon adet akıllı telefon satışı yaparak küresel akıllı telefon pazarında pastanın %34.6'lık dilimine sahip olduğunu açıkladı.
Samsung'u, 26 milyon adet iPhone satışıyla Apple izliyor. Apple'ın ardından 10.2 milyon akıllı telefon satışıyla Nokia geliyor. Apple'ın küresel pazar payı %17.8, Nokia'nın küresel pazar payı %7 civarında. Samsung yetkilileri satışlar konusundaki sessizliklerini uzun süredir korumaya devam ediyor.
Strategy Analytics: Samsung, 2. çeyrekte 50.5 milyon akıllı telefon satışıyla lider
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Mayıs ayında satışa sunulan amiral gemisi Galaxy S III, bir kaç gün önce dünya çapında 10 milyon satış barajını aşmıştı.

http://www.reuters.com/article/2012/07/27/us-samsung-smartphones-idUSBRE86Q02H20120727? Yorum Yaz
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trsinapsis 6 yıl en beğenilen
Elma çürümeye başladı anlaşılan :)
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar bu s3 suyun altinda kaç metreye kadar foto ve video çekiyor acaba? Bide suya girince bozuluyormu mikrofon ve hoparlor lutfen yardım edin halam alacak bana fazla vaktim yok şimdiden tşkrlerr..
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DH Misafiri 6 yıl
smunknown
Ahh misafir yorumlar, biktirdiniz insanlari...

neden böyle diyorsun ki illaki üye olup kadromu almak lazım sonrasında sana yandaş fikirmi belirtmem gerekiyor hımmm...
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smunknown 6 yıl
Ahh misafir yorumlar, biktirdiniz insanlari...
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DH Misafiri 6 yıl
pilastik telefonları binlerce liraya kakakalıyorya ne diyeyim... müridleri varken sırtı yere gelmez...
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trsinapsis 6 yıl en beğenilen
Elma çürümeye başladı anlaşılan :)
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sertacarslan 6 yıl
Tebrik etmek lazım. HTC'ye kapak olsun...
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oledudi 6 yıl
Umarız bu uretkenligini bozmaz
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FFadeleSS 6 yıl
Hesaba katılmayan elin kuttuk korelisi Amerikan Devini böyle devirir işte.
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arel.gr 6 yıl
redde caesari quae sunt caesaris non pupillam
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M@rtin 6 yıl
Yakışır dicek bişey yok!!!
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