Strategy Analytics: Samsung, 2. çeyrekte 50.5 milyon akıllı telefon satışıyla lider

Samsung'u, 26 milyon adet iPhone satışıyla Apple izliyor. Apple'ın ardından 10.2 milyon akıllı telefon satışıyla Nokia geliyor. Apple'ın küresel pazar payı %17.8, Nokia'nın küresel pazar payı %7 civarında. Samsung yetkilileri satışlar konusundaki sessizliklerini uzun süredir korumaya devam ediyor.



Mayıs ayında satışa sunulan amiral gemisi Galaxy S III, bir kaç gün önce dünya çapında 10 milyon satış barajını aşmıştı.



http://www.reuters.com/article/2012/07/27/us-samsung-smartphones-idUSBRE86Q02H20120727?

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Mobil iletişim alanına yönelik gerçekleştirdiği araştırma ve analizleriyle tanınan Strategy Analytics, Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un, ikinci çeyrekte yaklaşık 50.5 milyon adet akıllı telefon satışı yaparak küresel akıllı telefon pazarında pastanın %34.6'lık dilimine sahip olduğunu açıkladı.