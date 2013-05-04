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Stüdyo ve ışık kurulumları için hazırlanmış program, "Set a Light 3D"

6 yıl
3b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Stüdyo ve ışık kurulumları için hazırlanmış program,
Profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar tarafından stüdyo ortamında fotoğrafın en önemli unsuru olan ışığı kullanmak çoğu zaman büyük tecrübe gerektirmektedir. Bu tecrübeyi sanal ortamda kazanmak ya da farklı şeyleri denemek isteyen kullanıcılar için hazırlanmış olan Set a Light 3D programı, oldukça ayrıntılı olarak geliştirilmiş durumda.  
Elixxier isimli yazılım firması tarafından geliştirilen Set a Light 3D, kullanıcıların simulator üzerinden çekim yapabileceği ya da deneyebileceği birçok karakter, farklı stüdyo objeleri, piyasada yaygın olarak kullanılan ışık çeşitleri ve reflektör modellerini bir araya toplayan bir program olarak, farklı lensler ya da çekim ayarlarının canlı olarak denenmesine ve ortaya çıkan sonuçların da canlı olarak görülmesine imkan verebiliyor ve ortaya oldukça başarılı sonuçlar çıkartabiliyor.  
Çok ayrıntılı ve özelleştirebilir ayarlara izin verebilen Set a Light 3D, canlı olarak histogram desteğini de kullanıcılara sağlayabiliyor ve stüdyo içerisinde objelerin hareket ettirilmesi oldukça kolay kontroller ile kullanıcılara sunuluyor. Daha önce benzerlerini gördüğümüz programlar arasında en başarılı stüdyo simülasyonlarından birisi olan Set a Light 3D, 184$ fiyat etiketine sahip olarak firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca programı 15 gün boyunca ücretiz olarak denemek isteyen kullanıcılar burayı ziyaret edebilirler.


http://www.elixxier.com/en/downloads/index.php Yorum Yaz
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