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Su damlası çentikli Vivo U1 resmen tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. Vivo U1'in en dikkat çeken özelliği 4.030 mAh gibi oldukça iyi kapasitede bir pile sahip olması.
3 ay
2,7b
1
4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Vivo, yeni orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. Vivo U1, kendi segmentine uygun bir dizi özellikle geliyor. Telefonun en dikkat çeken tarafı daha uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak büyük bir bataryaya sahip olması.
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Vivo U1, 1520 x 720 piksel çözünürlükte 6.22 inç FullView ekran taşıyor. Ayrıca ekranının üzerinde su damlası şeklinde bir çentik var. Qualcomm Snapdragon 439 yonga setinden güç alan cihazın 3 GB RAM/32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM/64 GB depolama alanı sunan iki farklı varyantı mevcut.

Çift arka kamera ve 4.030 mAh pil

Telefondaki depolama alanı microSD kart desteği ile artırılabilecek. Arka tarafında 13 megapiksel ve 2 megapiksel sensörden oluşan çift kamera sistemi yer alıyor. Önde ise 8 megapiksel selfie kamerası var. 4.030 mAh'lik pille donatılan telefonun diğer özellikleri arasında parmak izi tarayıcısı, çift 4G VoLTE desteği ve Bluetooth 5.0 bulunuyor.
Vivo U1'in 3 GB/32 GB'lık modeli 117 dolar gibi bir fiyat etiketi ile satılacak. 4 GB/64 GB'lık versiyonunun fiyatı ise 171 dolar olarak açıklandı. Her iki varyant da mor, siyah ve kırmızı renk seçenekleri ile sunuluyor.

https://www.fonearena.com/blog/275494/vivo-u1-price-specifications.html Yorum Yaz
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intel7mix 2 ay
Türkiye satışı yok bunkarın.
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danlabilic 3 ay
kusucam artık yeter ama bütün markalar birbirinin aynısı oldu her gün bi telefon modeli çıkıyor baydı
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ensei 3 ay
Hepsi birbirinin aynısı tıpkısı
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cinemaker 3 ay
çentiğiniz batsın
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