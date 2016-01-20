Suicide Squad'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı

Dün gece The CW kanalında yayınlanan özel programla yapım aşamasındaki çizgi roman uyarlamalarını tanıtan Warner Bros. stüdyosu, Suicide Squad'ın ilk uzun fragmanını da bu program sırasında yayınladı. Bu yeni fragman aynı zamanda filmin yayınlanan ilk resmi fragmanı, ancak Comic-Con'da gösterilen fragman bir süre önce internete sızdırılmış ve Warner Bros'u bu görüntülerin yüksek kaliteli versiyonunu yayınlamaya zorlamıştı.

Batman, Superman ve Wonder Woman gibi sevilen kahramanlara ev sahipliği yapan DC Comics'in popüler çizgi roman serisinden beyaz perdeye uyarlanan Suicide Squad, DC Comics evreninin kötü adamlarını bir araya getiriyor. Suicide Squad'da, A.R.G.U.S. ismini taşıyan gizli bir hükumet ajansı, sıradan güvenlik güçlerinin altından kalkamayacağı tehlikeli ve son derece gizli görevleri yerine getirmesi için azılı suçlulardan oluşan bir ekip oluşturuyor. Bu ekipte Deadshot, Harley Quinn ve Captain Boomerang gibi, DC kahramanlarına kök söktüren süper kötüler de yer alıyor.

Sinemaseverleri DC evreninin daha önce işlenmemiş karanlık köşelerine götürecek olan Suicide Squad'ın yönetmenliğini, Tehlikeli Takip (End of Watch) ve Fury gibi sevilen filmlerle adını duyuran David Ayer üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Cara Delevigne, Joel Kinnaman, Jai Courtney ve Viola Davis gibi tanınmış isimler yer alıyor. Jared Leto'nun Joker rolünü üstleneceği filmde, Ben Affleck de Batman rolüyle kısaca yer alacak. Bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alan Suicide Squad, 12 Ağustos 2016'da vizyona girecek.