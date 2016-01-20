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Suicide Squad'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı

DC Comics çizgi romanlarının kötü adamlarını bir araya getiren Suicide Squad'ın ilk resmi fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Joker'in de yeni görüntüleri bulunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Suicide Squad'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı
Dün gece The CW kanalında yayınlanan özel programla yapım aşamasındaki çizgi roman uyarlamalarını tanıtan Warner Bros. stüdyosu, Suicide Squad'ın ilk uzun fragmanını da bu program sırasında yayınladı. Bu yeni fragman aynı zamanda filmin yayınlanan ilk resmi fragmanı, ancak Comic-Con'da gösterilen fragman bir süre önce internete sızdırılmış ve Warner Bros'u bu görüntülerin yüksek kaliteli versiyonunu yayınlamaya zorlamıştı.
Batman, Superman ve Wonder Woman gibi sevilen kahramanlara ev sahipliği yapan DC Comics'in popüler çizgi roman serisinden beyaz perdeye uyarlanan Suicide Squad, DC Comics evreninin kötü adamlarını bir araya getiriyor. Suicide Squad'da, A.R.G.U.S. ismini taşıyan gizli bir hükumet ajansı, sıradan güvenlik güçlerinin altından kalkamayacağı tehlikeli ve son derece gizli görevleri yerine getirmesi için azılı suçlulardan oluşan bir ekip oluşturuyor. Bu ekipte Deadshot, Harley Quinn ve Captain Boomerang gibi, DC kahramanlarına kök söktüren süper kötüler de yer alıyor.
Sinemaseverleri DC evreninin daha önce işlenmemiş karanlık köşelerine götürecek olan Suicide Squad'ın yönetmenliğini, Tehlikeli Takip (End of Watch) ve Fury gibi sevilen filmlerle adını duyuran David Ayer üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Cara Delevigne, Joel Kinnaman, Jai Courtney ve Viola Davis gibi tanınmış isimler yer alıyor. Jared Leto'nun Joker rolünü üstleneceği filmde, Ben Affleck de Batman rolüyle kısaca yer alacak. Bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alan Suicide Squad, 12 Ağustos 2016'da vizyona girecek.
Suicide Squad'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı
 

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Patren 3 yıl
kadro iyi
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visceroid 3 yıl
Jared Leto kesinlikle bir şansı hakediyor bence...

Hatta şu an elimizdekilerin en iyisi diyebiliriz...
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a_y_k_u_t 3 yıl
Film güzeldi. Harika bir fragman olmuş :)
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DeepNote 3 yıl
heath ledger'ın ardından hiç bir joker artık joker olamayacak, bir kez daha kanıtlandı. Ondan öncekiler de zaten joker değildi
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Cenkay KESER 3 yıl
İlk fragmandan sonra karanlık bir film geliyor gine iyiyiz demiştim ama bu fragman olmamış. Bu kadar cıvık olmamalıydı.
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Sokratik Adam 3 yıl
Suicide Squad normalde de böyle zaten. Garip bir şey yok. Harley'in hanım hanım birisi olmasını falan mı istiyordun ? @Cenkay KESER

Joker'i oynayan adam 44 yaşında ve evet o kadın Harley Quinn. @stalker(1979)
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Sokratik Adam 3 yıl Cenkay KESER
Suicide Squad normalde de böyle zaten. Garip bir şey yok. Harley'in hanım hanım birisi olmasını falan mı istiyordun ? @Cenkay KESER

Joker'i oynayan adam 44 yaşında ve evet o kadın Harley Quinn. @stalker(1979)
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stalker(1979) 3 yıl
Joker bu kadar genç miydi yavvv O sarı saçlı kız Harley Quinn mi? Aydınlatın beni DC Fanları
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EddyCue 3 yıl
usuyoruz freddie reis
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Mr. Jingles 3 yıl
Ekibin baya yarısını Batman'in düşmanları oluşturuyor.
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Bremen Bv-244 3 yıl
ölürüm margot robbie'e ulaaan
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N. Chomsky 3 yıl

Yine filmin özetini mi vermişler
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alito 3 yıl
Fragmanı güzeldi. Harika bir film olacak
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