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Super AMOLED ekranlı Samsung Galaxy M30 tanıtıldı

Samsung’un uygun fiyatlı yeni serisi M isimlendirmesi altında ilk defa geçtiğimiz ay karşımıza çıkmıştı. Bugün ise serinin daha üst seviye özelliklere sahip Galaxy M30 modeli tanıtıldı.
2 ay
4,1b
1
24
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Super AMOLED ekranlı Samsung Galaxy M30 tanıtıldı
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Samsung’un uygun fiyatlı serisinin ilk modelleri olan Galaxy M10 ve Galaxy M20 geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Tanıtımının ardından çok kısa bir süre geçmesine rağmen Galaxy M20 satışlarına ülkemizde de başlandı. Bugün ise serinin daha üst seviye özelliklere sahip Galaxy M30 modeli tanıtıldı.

Super AMOLED ekran ve Infinity U tasarım

Samsung Galaxy M30, 6.4 inç boyutunda Full HD+ Super AMOLED ekran ile geliyor. Ekrana Samsung tarafından Infinity U adı verilen çentik eşlik ediyor. Bu çentik içerisinde ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram aralığına sahip ön kamera yer alıyor. Exynos 7904 yonga setinden gücünü alan cihaz tercihinize göre 4 GB veya 6 GB RAM’e sahip. Depolama kısmı ise 64 GB veya 128 GB olarak duyuruldu. Ancak microSD kart desteği olduğu için depolama kapasitesini artırmanız mümkün.

Ayrıca Bkz. "Huawei P30 ve P30 Pro detaylı görselleri sızdırıldı"

5000 mAh boyutunda bataryaya sahip Galaxy M30 modelinin arka kısmında ise üçlü kamera paketi bulunuyor. Ana kamera sensörü 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram aralığına sahip. Yardımcı sensörlerin ikisi de 5 MP çözünürlüğünde. Biri derinlik algılama işlemlerinde diğeri ise 123 derece geniş açı fotoğraf çekiminde kullanılıyor.

Super AMOLED ekranlı Samsung Galaxy M30 tanıtıldı
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Samsung Galaxy M30'un siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği var. Fiyatlandırması ise 4 GB RAM + 64 GB depolamalı model için 210 dolar, 6 GB RAM + 128 GB depolama için 250 dolar olarak duyuruldu. Satışlarına ise 7 Mart tarihinde başlanacak. Büyük ihtimalle M20 modelinde olduğu gibi ülkemize de kısa süre içerisinde giriş yapacaktır.

Galaxy M30 özellikleri

  • Ekran: 6.4 inç, 1080x2280 (Full HD+) Super AMOLED
  • Boyutlar ve ağırlık: 159 x 75.1 x 8.4 mm, 175 gram
  • İşlemci: Exynos 7904
  • RAM: 4 GB / 6 GB
  • Arka kamera: 13 MP (f/1.9) + 5 MP (derinlik algılama) + 5 MP (geniş açı)
  • Ön kamera: 16 MP (f/2.0)
  • Depolama: 64 GB / 128 GB
  • Batarya: 5000 mAh
  • Diğer:  Parmak izi (arka), 0,41 SAR değeri (kafa)
  • Fiyatlandırma: 210 dolar (4 GB + 64 GB), 250 dolar (6 GB + 128 GB)

https://www.samsung.com/in/microsite/galaxy-m/m30/ Yorum Yaz
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blackzeros 2 ay en beğenilen
şimdi bunu 2500 e satmaya kalkarlar halbu ki bunu 1800e satip m20 yi 1200 satmaliydilar(gerci kampanyalarla dusuyor fiyati baya).
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Survivalist 2 ay Mr. Jingles
Bu model her türlü daha çok satarki.
Bir kere m20de tft ekran var allah korusun

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Bloodin 2 ay
IPS'ten nefret edenler doluşmuş... 2 yıl içinde "OLED BURN, OLED BURN..." diye fellik fellik dolaşacaklar forumlarda haberleri yok :)
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-erna- 2 ay
arkadaşlar bu telefon ile redmi note 7 pro arasında kaldım. Başta çentiksiz telefon arıyordum ama fiyat olarak aşırı yüksek değerlere çıkmam gerekiyordu o yüzden vazgeçtim.Benim için önemli olan 3 şey var.
-Pil
-Ekran
-3.5 jack ses kalitesi
Samsung m30 sanki daha iyi gibi gözüküyor bu konularda. Siz ne dersiniz?
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fotoburak 2 ay
Fiyati önemli 2000liraya kadar yolu var yada yanında versinler kablosuz kulaklık hemen alırım 😀
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yolyordam35 2 ay
Sonunda lenovo p2 ye rakip geldi
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Krone 2 ay
Valla 2 bin altına satabilirlerse bence canavar gibi iş yapar. Bir iPhone kullanıcısı olarak 5000 mAh pil çok çekici geliyor. Harca harca bitmez oh ne güzel
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Alpha Centauri 2 ay
5000mah pille bakalım pil performansı nasıl olacak
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bjkyener 2 ay Alpha Centauri
samsung 5000 mah = Diğer telefonların 3500 mah
samsung 3200 mah telefon var yarım günü zor çıkartıyor
2000 tl nin aşağısı olursa satılır rakibi çok
Samsung telefonların 2 kötü özelliği vardır 1 batarya 2 ses
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Askaparta 2 ay
Huawei ve Samsung'un snapdragonsuzluk ısrarı sürüyor.
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Bloodin 2 ay
IPS'ten nefret edenler doluşmuş... 2 yıl içinde "OLED BURN, OLED BURN..." diye fellik fellik dolaşacaklar forumlarda haberleri yok :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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Bysnbad 2 ay Bloodin
İpsdedw oldugu zaman siz fellik dolasmayinda amoled kullananlar etrafimda cok var oyle bisey olmadiklari icin siz cekememizlik icin buraya gelip kotuluyorusunuz gidin otede oynayin
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intel7mix 2 ay
Exynos gördüm benden uzak kalsın.
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TearsForFears 2 ay
Exynos 7904 çöp. Oyun oynamayacaksanız 5000 bataryaya zaten ihtiyacınız yok. Oyun oynamak istersenizde exynos 7904 snapdragon 660 tan daha kötü. Snapdragon 660 lı 3500-4000 bataryalı ve daha ucuz bir telefon alın daha iyi.
m20 den iyi yanları amoled ekran, wifi ac, 3. arka kamera derinlik ölçüyor. Fiyatı ise 250 euro.
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PeYLeR. 2 ay
Hiçbir telefon haberlerinde cihazın ebatları hakkında bilgi vermiyor donanımhaber. Neden?
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Kefelon 2 ay PeYLeR.
Merhaba,
Tanıtım haberlerinde cihazla ilgili her türlü bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz. Hatta gözden kaçan herhangi bir bilgi varsa diye çoğu haberimizde (bu haberde olduğu gibi) en alt kısımda özet niteliği taşıyan bir liste bulunuyor. Listenin ikinci maddesi de her zaman boyut ve ağırlıktır. Ancak Galaxy M30 örneğinde olduğu gibi bazı özellikler haber yayına girilirken açıklanmamış olabiliyor. Daha sonrasında bilgilere ulaştıkça yavaş yavaş güncelliyoruz. Boyutlar şu an habere eklendi.
İlginiz için teşekkürler.
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, fiyat ve
9 etiket daha amoled ekran samsung super amoled samsung galaxy m30 galaxy m30 exynos 7904 tanıtıldı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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