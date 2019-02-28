Super AMOLED ekranlı Samsung Galaxy M30 tanıtıldı

Samsung’un uygun fiyatlı serisinin ilk modelleri olan Galaxy M10 ve Galaxy M20 geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Tanıtımının ardından çok kısa bir süre geçmesine rağmen Galaxy M20 satışlarına ülkemizde de başlandı. Bugün ise serinin daha üst seviye özelliklere sahip Galaxy M30 modeli tanıtıldı.

Super AMOLED ekran ve Infinity U tasarım

Samsung Galaxy M30, 6.4 inç boyutunda Full HD+ Super AMOLED ekran ile geliyor. Ekrana Samsung tarafından Infinity U adı verilen çentik eşlik ediyor. Bu çentik içerisinde ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram aralığına sahip ön kamera yer alıyor. Exynos 7904 yonga setinden gücünü alan cihaz tercihinize göre 4 GB veya 6 GB RAM’e sahip. Depolama kısmı ise 64 GB veya 128 GB olarak duyuruldu. Ancak microSD kart desteği olduğu için depolama kapasitesini artırmanız mümkün.

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5000 mAh boyutunda bataryaya sahip Galaxy M30 modelinin arka kısmında ise üçlü kamera paketi bulunuyor. Ana kamera sensörü 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram aralığına sahip. Yardımcı sensörlerin ikisi de 5 MP çözünürlüğünde. Biri derinlik algılama işlemlerinde diğeri ise 123 derece geniş açı fotoğraf çekiminde kullanılıyor.

Samsung Galaxy M30'un siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği var. Fiyatlandırması ise 4 GB RAM + 64 GB depolamalı model için 210 dolar, 6 GB RAM + 128 GB depolama için 250 dolar olarak duyuruldu. Satışlarına ise 7 Mart tarihinde başlanacak. Büyük ihtimalle M20 modelinde olduğu gibi ülkemize de kısa süre içerisinde giriş yapacaktır.

Galaxy M30 özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 1080x2280 (Full HD+) Super AMOLED

6.4 inç, 1080x2280 (Full HD+) Super AMOLED Boyutlar ve ağırlık: 159 x 75.1 x 8.4 mm, 175 gram

159 x 75.1 x 8.4 mm, 175 gram İşlemci: Exynos 7904

Exynos 7904 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Arka kamera: 13 MP (f/1.9) + 5 MP (derinlik algılama) + 5 MP (geniş açı)

13 MP (f/1.9) + 5 MP (derinlik algılama) + 5 MP (geniş açı) Ön kamera: 16 MP (f/2.0)

16 MP (f/2.0) Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Diğer: Parmak izi (arka), 0,41 SAR değeri (kafa)

Parmak izi (arka), 0,41 SAR değeri (kafa) Fiyatlandırma: 210 dolar (4 GB + 64 GB), 250 dolar (6 GB + 128 GB)

https://www.samsung.com/in/microsite/galaxy-m/m30/