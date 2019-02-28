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Huawei P30 ve P30 Pro detaylı görselleri sızdırıldı

Mart ayı sonunda tanıtılacak olan Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefon modellerinin detaylı görselleri sızdırıldı. Son sızıntılar tasarım tarafında pek çok önemli özelliği gözler önüne seriyor.
2 ay
4,5b
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2019 fuarında katlanabilir telefonu ile gövde gösterisi yapan Huawei asıl kozunu ise sonraya sakladı. Mart sonunda tanıtılacak olan Huawei P30 ve P30 Pro detaylı görselleriyle internete sızdırıldı.

Yeni Huawei P30 serisinin bazı teknik detayları biliniyordu ancak görseller sonrasında kamera tarafında da bazı bilgiler netleşmiş durumda. İki model hem ekran hem de kamera olarak farklılaşıyor. Zaten Huawei’nin amiral gemi stratejisi iki farklı model üzerine kurulu.

Huawei P30 özellikleri

6.1 inçlik AMOLED ekranda 2340x1080 piksel çözünürlük sunacak olan Huawei P30, su damlası çentiği ve ince alt çerçeve sayesinde çok daha etkileyici bir ekran-kasa oranına sahip olmuş. Parmak izi okuyucu ise ekrana entegre durumda.

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Kirin 980 yonga setinden gücünü alacak olan model 3 arka kamera barındırıyor. Bunlardan birisinin 40MP çözünürlüğünde olduğu ifade ediliyor. Diğer geniş açı ve üçüncüsü de telefoto sensör olacak. Kombinasyonun 5x kayıpsız yakınlaştırma yapabileceği tahmin ediliyor. Telefon 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunacak.

Batarya tarafında 3500mAh kapasite tahminleri yapılıyor. 40W gücündeki Huawei SuperCharge desteği de unutulmamış.

 

Huawei P30 ve P30 Pro detaylı görselleri sızdırıldı
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Huawei P30 Pro özellikleri

Huawei P30 Pro ekran boyutunu 6.3 inçe yükseltiyor. Çözünürlük yine 2340x1080 piksel iken aynı su damlası çentik tasarımını görüyoruz. Bununla birlikte kavisli ekran çerçevesiz tasarım hissiyatını arttırıyor. Bunun etkisiyle olsa gerek alt çerçeve biraz kalın tutulmuş. Küçülen çentik gelişmiş yüz tanıma sistemini tercih dışı bırakmış gibi görünüyor.

Huawei P30 Pro kamera tarafında da farklılaşıyor. Görseller pek çok farklı sensörün bir araya getirildiğini gösteriyor. Tahminler 48MP çözünürlüğündeki ana kameranın altında geniş açı sensörünün olduğu yönünde. En alttaki sensör ise biraz daha kare şeklinde. Bu da 10x kayıpsız yakınlaştırma sunan Corephotonics yapımı periskop sensör iddialarını destekliyor.

 

Huawei P30 ve P30 Pro detaylı görselleri sızdırıldı
Tam Boyutta Gör

Yan tarafta ise LED flaşın hemen altında bir lazer odaklama modülü bulunuyor. Onun da altında ise daha gelişmiş derinlik verileri toplayabilen 3D ToF sensör mevcut. Bu sayede zengin gerçeklik uygulamaları başta olmak üzere daha gelişmiş projeler görebileceğiz.

Periskop yapısında iki sensör olduğu için aslında telefonun toplam 5 sensöre ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Kamera kombinasyonları yine Leica dokunuşları ile desteklenmiş.

Telefonun 4000-4200mAh arasında bir kapasite sunacağı tahmin ediliyor. Yine 40W hızlı şarj desteği var. 55W şarj desteği ise şimdilik Mate X katlanabilir akıllı telefona özgü kalacak. HUawei P30 serisi 26 Mart akşamı resmiyet kazanacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-P30-Pro-renders-camera-leak_id114134 Yorum Yaz
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TearsForFears 2 ay en beğenilen Altyazar


S10e harici telefon alınmaz. P20 pro hala 5000 lirayken p30 ve p30 pro kim bilir ne kadar pahalı gelecek. Ben damla çentik severim ama görsellerdeki çentik nedense pek hoşuma gitmedi.
S10e harici telefon alınmaz. P20 pro hala 5000 lirayken p30 ve p30 pro kim bilir ne kadar pahalı gelecek. Ben damla çentik severim ama görsellerdek...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Altyazar 2 ay
adamlar yapıyor abi. s10'dan 10 kat daha şık.
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AC@DC 2 ay
S10 ve mi9 kadar heycan verici değil.
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dreamblue35 2 ay
ben şuan telefonumu değiştirsem LG g7 veya LG v30+ modeli fazla fazla beklentilerimi karşılar hatta 3-4 sene telefonun bataryası ölene kadar hiç bir cep telefonun esamesini anmam iyi forumlar
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Askaparta 2 ay
S10'u fiyatta geçecek gibi. Performansta da geçecek mi bakalım.
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kntrli 2 ay
Tüm özellikleri bir kenara bıraklaım da adamlar batarya konusunda cimrilik etmiyor bu bile alım için sebep ammavelakin fiyatlar bu hızla yükselmeye devam ettiği sürece çook zoor
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KOMUTAN-LOGAR 2 ay yeni yorumcu
xiaomi bu piyasayı toparlayacak yoksa cepten fahiş paralarla telefon alacaz
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sinanx 2 ay
Teknik servisleri çamura yatmaya başlamış diyolla... alana hayırlı olsun.
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scorpion20 2 ay sinanx
hadi ya, sen de mi brütüs
diyesim geldi
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Altyazar 2 ay
adamlar yapıyor abi. s10'dan 10 kat daha şık.
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TearsForFears 2 ay Altyazar


S10e harici telefon alınmaz. P20 pro hala 5000 lirayken p30 ve p30 pro kim bilir ne kadar pahalı gelecek. Ben damla çentik severim ama görsellerdeki çentik nedense pek hoşuma gitmedi.
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