Süper kahramanların mücadelesi Marvel Strike Force indirmeye sunuldu

Sinemalarda Marvel fırtınası son sürat esmeye devam ederken mobil dünyada da yansımaları görülüyor. Pek çok oyunda yeni kahraman güncellemeleri yapılırken Marvel Strike Force da sahneye yeni adımını attı.

Marvel Strike Force neler sunuyor?

Marvel Strike Force sıra tabanlı bir RPG oyunu olarak öne çıkıyor. Kahramanlardan oluşturduğunuz ekiple süper kötüleri alt etmeye çalışıyorsunuz.

Örümcek Adam ile başladığınız oyunda mücadeleler kazandıkça küreler hediye ediliyor ve bunlardan rastgele olarak diğer Marvel kahramanları çıkıyor. Böylece geniş bir kataloğa sahip olabiliyorsunuz.

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Kötü adamların başında Ultimus olduğu için süper kahramanların kötü birer kopyasını oluşturup karşınıza çıkarıyor. KingPin gibi kötüler yanında Iron Man gibi süper kötüler de mücadeleye katılıyor. Bu bakımdan elde ettiğiniz paralarla kahramanlarınızın ekipmanlarını yükseltmeniz gerek. Ayrıca savaş kazandıkça kahramanların seviyesi de artıyor.

Yapay zekâ düşmanların yanında diğer oyuncularla bir araya gelerek baskınlar yaptığınız veya bir birinizle mücadele ettiğiniz Arena tarzı PvP modlar var. Ayrıca belirli saatlerde çeşitli turnuvalar da açılıyor. Görsel açıdan tatmin edici seviyede grafikler oyunu eğlenceli hale getirmiş.



