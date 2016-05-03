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Supercell’in sevilen oyunu Clash Royale güncellendi

Supercell’in en yeni oyunu Clash Royale yeni bir güncelleme aldı. Oyunun yeni sürümü kartlar arasında bir takım dengelemeler getiriyor. Ayrıca altı yeni kart daha eklendi.
3 yıl
5,6b
1
5
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Supercell’in sevilen oyunu Clash Royale güncellendi
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Bir tür kart oyunu hüviyetinde olsa da aksiyon öğelerini geri plana atmayarak ilgi uyandıran ve kısa sürede küresel ölçekte önemli bir kullanıcı potansiyeline ulaşmayı başaran oyun,  ülkemizde de çok seviliyor. Supercell bu ilgiye karşılık kullanıcıların beklentileri ölçeğinde bir güncelleme yayınladı.
Yeni sürüm ile oyun altı yeni karta kavuşmuş durumda. Bu kartlardan 3’ü efsanevi diğerleri ise sıradan, ender ve destansı. Ateş Ruhları, Fırın, Korumalar, Lav Tazısı, Madenci ve Kıvılcım adı verilen kartlar, oyundaki stratejilere çeşitlilik katıyor. Bunun yanı sıra sandık bölmeleri dolu olsa bile her galibiyette altın kazanma imkanı getirilmiş ki bu en önemli artılardan birisi.

Oyundaki diğer düzenlemeler ise şöyle:

  • Taç sandığı iki kat fazla ödül veriyor,
  • Süper büyülü sandığın çıkma şansı iki kat artırılmış,
  • Dev ve büyülü sandık çıkma şansı biraz daha yükseltilmiş,
  • Daha yüksek arenalara erişildiğinde daha fazla bağış ve istek şansı sunulmuş,
  • Efsanevi arenaya erişildiğinde efsanevi kartların çıkması sağlanmış,
  • Maksimum altın bir milyona yükseltilmiş,
  • Dostluk savaşlarını canlı olarak izleme imkanı getirilmiş ve izlerken konfeti atma seçeneği eklenmiş,
  • İstenen herhangi bir kullanıcının savaş destesini profiline girerek kopyalama özelliği getirilmiş,
  • Savaş destesinin içindeki kartların yerini değiştirebilme özelliği sunulmuş,
  • Klan üyelerini klandan atarken araya 20 dakika bekleme süresi getirilmiş,
  • Bazı kartların güçlerinde değişiklik yapılarak dengelemeye gidilmiş. 
Clash Royal’i Android işletim sistemine sahip mobil cihazınıza buradan, iOS cihazınıza ise buradan indirebilirsiniz.

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OneMinuteTR 3 yıl
Supercell den beklenmeyecek salaklıkta bir oyun
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ulubatlısinan 3 yıl
tırıvırı oyun.
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ozgurr84 3 yıl
Abdülrezzak Gıllı Bacak

Bomba kulesinin ağzına sıçmışlar. 60 saniyelik ömrünü 40 saniyeye düşürmekle kalmamış birde menzilini düşürmüşler.


menzili düşmedi aynı sadece süresi azaldı ve gerekliydi
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Golden Gate 3 yıl ozgurr84
ozgurr84

Abdülrezzak Gıllı Bacak

Bomba kulesinin ağzına sıçmışlar. 60 saniyelik ömrünü 40 saniyeye düşürmekle kalmamış birde menzilini düşürmüşler.


menzili düşmedi aynı sadece süresi azaldı ve gerekliydi

Bomba kulesi eskisi kadar sağlam durmuyor maalesef. Eskiden sadece bomba kulesiyle idare ederken, şimdi yanına top koymak zorunda kalıyorum
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Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
Bomba kulesinin ağzına sıçmışlar. 60 saniyelik ömrünü 40 saniyeye düşürmekle kalmamış birde menzilini düşürmüşler.
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