Supercell’in sevilen oyunu Clash Royale güncellendi

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Bir tür kart oyunu hüviyetinde olsa da aksiyon öğelerini geri plana atmayarak ilgi uyandıran ve kısa sürede küresel ölçekte önemli bir kullanıcı potansiyeline ulaşmayı başaran oyun, ülkemizde de çok seviliyor. Supercell bu ilgiye karşılık kullanıcıların beklentileri ölçeğinde bir güncelleme yayınladı.

Yeni sürüm ile oyun altı yeni karta kavuşmuş durumda. Bu kartlardan 3’ü efsanevi diğerleri ise sıradan, ender ve destansı. Ateş Ruhları, Fırın, Korumalar, Lav Tazısı, Madenci ve Kıvılcım adı verilen kartlar, oyundaki stratejilere çeşitlilik katıyor. Bunun yanı sıra sandık bölmeleri dolu olsa bile her galibiyette altın kazanma imkanı getirilmiş ki bu en önemli artılardan birisi.

Oyundaki diğer düzenlemeler ise şöyle:

Taç sandığı iki kat fazla ödül veriyor,

Süper büyülü sandığın çıkma şansı iki kat artırılmış,

Dev ve büyülü sandık çıkma şansı biraz daha yükseltilmiş,

Daha yüksek arenalara erişildiğinde daha fazla bağış ve istek şansı sunulmuş,

Efsanevi arenaya erişildiğinde efsanevi kartların çıkması sağlanmış,

Maksimum altın bir milyona yükseltilmiş,

Dostluk savaşlarını canlı olarak izleme imkanı getirilmiş ve izlerken konfeti atma seçeneği eklenmiş,

İstenen herhangi bir kullanıcının savaş destesini profiline girerek kopyalama özelliği getirilmiş,

Savaş destesinin içindeki kartların yerini değiştirebilme özelliği sunulmuş,

Klan üyelerini klandan atarken araya 20 dakika bekleme süresi getirilmiş,

Bazı kartların güçlerinde değişiklik yapılarak dengelemeye gidilmiş.

Clash Royal’i Android işletim sistemine sahip mobil cihazınıza buradan , iOS cihazınıza ise buradan indirebilirsiniz.