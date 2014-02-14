Surgeon Simulator'ün iPad versiyonu için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı

Bu yılın başlarında duyurulan Surgeon Simulator'un iPad versiyonu için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.





Söz konusu tanıtım videosunda göz doktorunu kontrol eden geliştirici ekibini gözleri dışarı fırlamış bir hastayı pataklarken görüyoruz. Hatırlayacağınız üzere, geliştirici ekibinden birinin diş hekimi koltuğuna oturduğu duyuru videosunda da durum pek farklı değildi.





iPad kullanıcılarının tıbbi operasyonlara bakış açısını değiştirecek olan yapımın ne zaman ve nasıl bir fiyatlandırmayla Appstore'daki yerini alacağı ise, halen merak konusu.



