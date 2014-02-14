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Surgeon Simulator'ün iPad versiyonu için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı

5 yıl
10,8b
1
4
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Surgeon Simulator'ün iPad versiyonu için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı
Bu yılın başlarında duyurulan Surgeon Simulator'un iPad versiyonu için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.

Söz konusu tanıtım videosunda göz doktorunu kontrol eden geliştirici ekibini gözleri dışarı fırlamış bir hastayı pataklarken görüyoruz. Hatırlayacağınız üzere, geliştirici ekibinden birinin diş hekimi koltuğuna oturduğu duyuru videosunda da durum pek farklı değildi.

iPad kullanıcılarının tıbbi operasyonlara bakış açısını değiştirecek olan yapımın ne zaman ve nasıl bir fiyatlandırmayla Appstore'daki yerini alacağı ise, halen merak konusu.


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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Türkiye haritasına benziyo :)
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arr0wc0lt 5 yıl
Sübniminal mesaj var logoda: "Türkiye'nin üzerinde ameliyat yapcaz." demek istiyo olabilirler.
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keremec 5 yıl
Flappy bird in yoklugunu aratmiyacak büyük ihtimalle :D
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Türkiye haritasına benziyo :)
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Mobile Prof. 5 yıl
Unity'nin nimetleri..
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