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"Sürgündeki" başkan adayı McAfee

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020'deki seçimleri için aday olan McAfee Inc. şirketinin kurucusu John McAfee, seçim kampanyasına "sürgünde" devam edeceğini belirtti.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Amerika Birleşik Devletleri'nde bir girişimci ve kripto para savunucusu olan John McAfee, 2020 başkanlık kampanyasını yürütmek için ülkeden kaçtığını söyledi. McAfee, yayınladığı video açıklamasında, ABD vergi makamları tarafından suçlandığını ve kampanyasını bir tekneden yürütmeyi planladığını söyledi.
John McAfee, bir süredir Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Dairesi'yle (IRS) sorun yaşıyordu. McAfee, vergilendirmenin sorunlu olduğunu ve hayatı boyunca milyonlarca dolar vergi vermesine rağmen hiçbir şey almadığını vurgulamıştı.
Ayrıca McAfee, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklmada; son sekiz yılda hiç vergi ödemediğini söylemişti.
John McAfee, yayınladığı videoda:"“IRS, Tennessee eyaletinde, beni, eşimi ve kampanya çalışanlarımdan dördünü IRS suçlarıyla suçlamak için büyük bir jüri topladı." dedi. 
McAfee, uluslararası sularda olduğunu söylediği bir teknenin üzerinde konuşuyordu ve başkanlık kampanyasını bu tekne üzerinde sürdüreceğini söyledi.  

https://cointelegraph.com/news/mcafee-to-lead-2020-presidential-campaign-in-exile-after-alleged-irs-indictment Yorum Yaz
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***Leopard*** 3 ay en beğenilen
Bu adamla ilgili her haber Zaytung tadında
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alaz1903 3 ay
Trump'tan daha delisi olabilir mi? sorusunun cevabı bu adamdır.
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arkakapıdankactım 3 ay
gafayı yedi.
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DH Misafiri 3 ay
Gençler dağılabilirsiniz adam ingiltere doğumlu.
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drjacob 3 ay
değişik bir adam trump'dan sonra başkan olmasını isterdim acaba neler yapabilir
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MaSSive 3 ay
McAfee yi satıp,parası ile Belize ,San pedro adasında yerleşip,silahlı paralı adamlar tutup,belize hükümetine,polisine rüşvet verip ,uyuşturucu ,sözde farmakoloji şirketi kurup doğal antibiyotik ürettiğini iddia eden,tuttuğu laborant kadın çalışanına bile yavşamış,kendini Escobar zanneden parayla tuttuğu kadınlara dışkılayan Fetişist ,Katil olan bu adam başkan adayı olsa ne olmasa ne.
Daha fazlası için Netflix in Gringo yapımını izlemenizi tavsiye ederim.

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pspoor 3 ay
Aferin adama, kendi haklarini savunuyor. Umarim ozgurlugunu kaybetmez. Ama tabi Trump dusmani ve kolelik sevdalisi olanlar, yine baski ve siddeti sececektir. McAfee yarisa bir tat katsin.
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alaz1903 3 ay
Trump'tan daha delisi olabilir mi? sorusunun cevabı bu adamdır.
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Askaparta 3 ay
Kaspersky de Putin’e karşı çıksın.
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***Leopard*** 3 ay en beğenilen
Bu adamla ilgili her haber Zaytung tadında
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