"Sürgündeki" başkan adayı McAfee

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir girişimci ve kripto para savunucusu olan John McAfee, 2020 başkanlık kampanyasını yürütmek için ülkeden kaçtığını söyledi. McAfee, yayınladığı video açıklamasında, ABD vergi makamları tarafından suçlandığını ve kampanyasını bir tekneden yürütmeyi planladığını söyledi.



John McAfee, bir süredir Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Dairesi'yle (IRS) sorun yaşıyordu. McAfee, vergilendirmenin sorunlu olduğunu ve hayatı boyunca milyonlarca dolar vergi vermesine rağmen hiçbir şey almadığını vurgulamıştı.

Ayrıca McAfee, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklmada; son sekiz yılda hiç vergi ödemediğini söylemişti.

John McAfee, yayınladığı videoda:"“IRS, Tennessee eyaletinde, beni, eşimi ve kampanya çalışanlarımdan dördünü IRS suçlarıyla suçlamak için büyük bir jüri topladı." dedi.

McAfee, uluslararası sularda olduğunu söylediği bir teknenin üzerinde konuşuyordu ve başkanlık kampanyasını bu tekne üzerinde sürdüreceğini söyledi.