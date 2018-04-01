Sürücüsüz araca, yayaya yol vermediği için trafik cezası kesildi

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Son haftalarda yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle dünya üzerinde tüm gözler sürücüsüz araç testlerine çevrilmiş durumda. Özellikle Mart ayının başındaki ölümlü Uber kazasından sonra sürücüsüz araçların ne derece güvenilir olduğu akıllardaki en büyük soru işaretlerinden biri haline geldi.

Yaşanan Uber kazasından sonra şimdi de San Francisco’da test edilen sürücüsüz Chevrolet Bolt elektrikli test aracına, yayaya yol vermediği gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Polis memuruyla aynı fikirde olmayan General Motors ise vakit kaybetmeden karara itiraz etti.

Yayanın geçmesine izin vermedi

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, otonom modda olduğu açıkça belli olan Chevrolet Bolt, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya yol vermeyerek tehlikeli bir mesafeden yoluna devam etti. Hemen ardından polis tarafından kenara çekilen araca bu hareketi nedeniyle trafik cezası kesildi.

General Motors’un sürücüsüz teknolojilerden sorumlu alt birimi Cruise ise alınan karara tepki gösterdi. Ceza kesilen araçtaki verileri izleyen şirket, yayanın araca yaklaşık 3.5 metre uzakta olduğunu, bunun da aracın yoluna devam etmesi için yeterince güvenli bir mesafe olduğunu iddia etti.

Sürücüsüz araç testleri esnasında önceliklerinin güvenlik olduğunu belirten şirket, yaşanan bu olayda yayanın güvenliğini ve kuralları ihlal eden bir durum bulunmadığının altını çizdi.

https://electrek.co/2018/03/30/self-driving-chevy-bolt-ev-test-car-ticket-pedestrian-gm/