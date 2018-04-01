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Sürücüsüz araca, yayaya yol vermediği için trafik cezası kesildi

San Francisco'da sürücüsüz modda test edilen elektrikli Chevrolet Bolt, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye yol vermediği gerekçesiyle trafik cezası yedi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sürücüsüz araca, yayaya yol vermediği için trafik cezası kesildi
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Son haftalarda yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle dünya üzerinde tüm gözler sürücüsüz araç testlerine çevrilmiş durumda. Özellikle Mart ayının başındaki ölümlü Uber kazasından sonra sürücüsüz araçların ne derece güvenilir olduğu akıllardaki en büyük soru işaretlerinden biri haline geldi.

Yaşanan Uber kazasından sonra şimdi de San Francisco’da test edilen sürücüsüz Chevrolet Bolt elektrikli test aracına, yayaya yol vermediği gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Polis memuruyla aynı fikirde olmayan General Motors ise vakit kaybetmeden karara itiraz etti.

Yayanın geçmesine izin vermedi

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, otonom modda olduğu açıkça belli olan Chevrolet Bolt, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya yol vermeyerek tehlikeli bir mesafeden yoluna devam etti. Hemen ardından polis tarafından kenara çekilen araca bu hareketi nedeniyle trafik cezası kesildi.

General Motors’un sürücüsüz teknolojilerden sorumlu alt birimi Cruise ise alınan karara tepki gösterdi. Ceza kesilen araçtaki verileri izleyen şirket, yayanın araca yaklaşık 3.5 metre uzakta olduğunu, bunun da aracın yoluna devam etmesi için yeterince güvenli bir mesafe olduğunu iddia etti.

Sürücüsüz araç testleri esnasında önceliklerinin güvenlik olduğunu belirten şirket, yaşanan bu olayda yayanın güvenliğini ve kuralları ihlal eden bir durum bulunmadığının altını çizdi.


https://electrek.co/2018/03/30/self-driving-chevy-bolt-ev-test-car-ticket-pedestrian-gm/ Yorum Yaz
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GetSomeRest 1 yıl en beğenilen
Gelin Türkiye de test edin.
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12 Angry Men 1 yıl
O kadar çok istiyorum ki böyle medeni bir memlekette yaşamayı. Gel gör ki her gün daha çok ortadoğu ülkesi haline geliyoruz.
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educationist 1 yıl
Bir ülkenin gündeminin bu olması ne kadar güzel.
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DH Misafiri 1 ay
Amerikada gündüz sokağa cıkmak için ana caddeden geceyi söylemiyorum bile....... ALIN SİZE MEDENİYET
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justbejust 1 yıl
Her kuşu sevdik, bir leylek kaldı.
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zolzauza 1 yıl
Yapay zeka "KIRO Edition" :)
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aycibin 1 yıl
Yaya gecidindeyse korna çalıp hizlanmasi gerekirdi.burda ileri medeniyetimizde boyle gorduk biz.zaten bizi de bu sebeplerden hep kiskaniyorlar
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igetsky 1 yıl jasonn123
Evet elektirk pompasi patladi bildigin alev aldi buda san franciscoda yasandi niye bizi haber yapmiyolar
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igetsky 1 yıl
Aha dun gece bizi yari yolda birakan patlayan bolt ahhah kesin Chevy suclu
4 runner olsa boyle olmazdi
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jasonn123 1 yıl igetsky
chevy önce benzinli araba yapmayı öğrensin ondan sonra elektirikli araba yapar
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teknokaptan 1 yıl 12 Angry Men
Her yil Ekim ayinda yapilan Green card cekilisine katilmani tavsiye ederim internetten bedava kayit 600x600 djital foto yeterli
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12 Angry Men 1 yıl teknokaptan
Katıldım hocam, sonuçları bekliyorum.
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12 Angry Men 1 yıl
O kadar çok istiyorum ki böyle medeni bir memlekette yaşamayı. Gel gör ki her gün daha çok ortadoğu ülkesi haline geliyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +22
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Yunus.Emre 1 yıl 12 Angry Men
Adb medeni filan değil. Medeniyet kavramını yanlış anlamışlar.
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obsesoz 1 yıl
Yaylar tr deki gibi kendini yolun ortasına atarsa araç durur sorun kalmaz. Durmazsa yine sorun kalmaz
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Tensi 1 yıl
Turkiye'de isi zor, ruhsat arasinda corba bekleyen biri cikarsa karsisina isi biter. Turkiye icin ozel konusma modulu eklerler, "valla yanimda yok, yarin vereyim abi". :D
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