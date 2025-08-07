General Motors ve Hyundai'den stratejik ortaklık: Beş yeni model yolda

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör General Motors (GM) ve Hyundai, aylar süren söylentilerin ardından birlikte 5 yeni araç geliştirmek üzere resmi olarak iş birliği yaptıklarını duyurdu. Ancak bu modellerin büyük çoğunluğu Güney Amerika pazarına yönelik olacak.

İki şirket, şimdilik detay vermekten kaçınsa da planlar arasında otomobil, crossover, kompakt bir pickup ve GM’nin liderliğinde geliştirilecek orta boy bir pickup yer alıyor. Diğer araçların geliştirme sürecini ise Hyundai üstlenecek. Tüm modellerin hem içten yanmalı motor hem de hibrit sistemle uyumlu olacak şekilde esnek bir yapıda tasarlanacağı belirtildi.

Ortak projeler arasında Kuzey Amerika pazarına hitap eden tamamen elektrikli bir ticari araç da yer alıyor. Söz konusu modelin Hyundai ST1 ya da Kia PV5 temelli olabileceği ve Chevrolet Express ile GMC Savana’nın yerini alabileceği konuşuluyor.

Chery Fulwin X3 ve X3L, ağustosta Çin'de satışa çıkacak

Planlar hayata geçerse, GM ve Hyundai yılda 800 binden fazla ortak üretim araç satmayı hedefliyor. Her ne kadar teknik altyapı ortak olsa da araçların iç ve dış tasarımları markaların karakterini yansıtacak şekilde özgün olacak. Güney Amerika için geliştirilen modellerin 2028’de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

İki şirket, yalnızca araç geliştirmekle kalmayıp Kuzey ve Güney Amerika’da malzeme, lojistik ve taşımacılık gibi alanlarda da ortak tedarik girişimlerine hazırlanıyor. Ayrıca hammadde, düşük karbonlu çelik, otomotiv bileşenleri ve karmaşık sistemler üzerine de iş birliği yapılması hedefleniyor.

