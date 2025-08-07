Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    General Motors ve Hyundai'den stratejik ortaklık: Beş yeni model yolda

    General Motors ve Hyundai, Güney Amerika odaklı beş yeni araç geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Kuzey Amerika’ya özel elektrikli bir ticari araç da planlar arasında.

    General Motors ve Hyundai'den stratejik ortaklık Tam Boyutta Gör
    General Motors (GM) ve Hyundai, aylar süren söylentilerin ardından birlikte 5 yeni araç geliştirmek üzere resmi olarak iş birliği yaptıklarını duyurdu. Ancak bu modellerin büyük çoğunluğu Güney Amerika pazarına yönelik olacak.

    İki şirket, şimdilik detay vermekten kaçınsa da planlar arasında otomobil, crossover, kompakt bir pickup ve GM’nin liderliğinde geliştirilecek orta boy bir pickup yer alıyor. Diğer araçların geliştirme sürecini ise Hyundai üstlenecek. Tüm modellerin hem içten yanmalı motor hem de hibrit sistemle uyumlu olacak şekilde esnek bir yapıda tasarlanacağı belirtildi.

    Ortak projeler arasında Kuzey Amerika pazarına hitap eden tamamen elektrikli bir ticari araç da yer alıyor. Söz konusu modelin Hyundai ST1 ya da Kia PV5 temelli olabileceği ve Chevrolet Express ile GMC Savana’nın yerini alabileceği konuşuluyor.

    Planlar hayata geçerse, GM ve Hyundai yılda 800 binden fazla ortak üretim araç satmayı hedefliyor. Her ne kadar teknik altyapı ortak olsa da araçların iç ve dış tasarımları markaların karakterini yansıtacak şekilde özgün olacak. Güney Amerika için geliştirilen modellerin 2028’de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    İki şirket, yalnızca araç geliştirmekle kalmayıp Kuzey ve Güney Amerika’da malzeme, lojistik ve taşımacılık gibi alanlarda da ortak tedarik girişimlerine hazırlanıyor. Ayrıca hammadde, düşük karbonlu çelik, otomotiv bileşenleri ve karmaşık sistemler üzerine de iş birliği yapılması hedefleniyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/general-motors-hyundai-develop-vehicles-together-amid-china-ev-competition-2025-08-06/ https://www.hyundainews.com/en-us/releases/4526
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ölmek üzere olan civcive ne yapılır marmaray ile izmit'e nasıl gidilir yasa dışı bahis yakalanmamak için modem tavsiye samsung tv hdmi görmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum