Ölümlü kazayla ilgili Tesla'dan açıklama: Autopilot aktifti

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen kazada, otoyolda seyir halinde olan Tesla Model X bariyerlere çarpmış ve çarpmadan ardından araç alev almıştı. Kazanın ardından yapılan ilk tahminler aracın kaza esnasında otonom modda olmadığı yönünde olurken yangının nedeni merak edilen konuların başında yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu kazayla ilgili soruşturma başlatırken Tesla bugün kazayla ilgili önemli detayları paylaştı.





Uyarı mesajları dikkate alınmadı

Tesla'nın resmi web sitesinde paylaşılan bildiride ilk olarak şirket kalplerinin, kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki sürücü ve ailesi ile birlikte olduğunu belirtirken bildirinin devamında kazadan birkaç saniye önce yaşananlara yer verdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kaza esnasında Autopilot aktifti ve en yakın takip mesafesini sağlayacak şekilde aracı kontrol ediyordu. Bununla birlikte kazadan 5-6 saniye kadar önce araç, sürücünün direksiyonu tutması için hem sesli hem de görsel uyarı mesajları gönderdi ancak sürücü bu süre zarfında direksiyona herhangi bir müdahalede bulunmadı.





Bildiriye göre kaza öncesindeki 5-6 saniyelik süreçte aracın bariyerlerle arasındaki mesafe 150 metre civarındaydı. Tesla bu süre zarfında sürücünün hiçbir şey yapmadığının altını çiziyor. Yani Tesla'nın açıklamalarını, her ne kadar bildiride bu ifade kullanılmamış olsa da, sürücünün direksiyonu kontrol etmesi ihtimalinde 150 metrelik mesafenin kazadan kurtulmak için yeterli olabileceği şeklinde yorumlamak mümkün. Nitekim bildirinin ilerleyen kısımlarında da şirket, otonom araç çalışmalarına ait istatistikleri paylaşıp Tesla'nın otonom araçlarının getirdiği güvenlik standartlarına atıfta bulunarak güvenlik konusunda genel bir tablo ortaya koymuş durumda.





Bariyer çarpışmanın şiddetini azaltmadı

Şirket ayrıca kazanın meydana geldiği bariyerlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu bariyerlerin çarpışmanın şiddetini azaltmak için tasarlandığını belirten Tesla ancak bariyerlerde daha önce bir kaza meydana geldiğini ve bariyerin yenilenmediğini açıkladı. Tesla'ya göre halihazırda zarar görmüş olan bariyer, işlevini yerine getiremedi ve çarpışmanın bütün etkileri araçta hissedildi. Şirket daha önce herhangi bir Model X kazasında böylesine hasar meydana gelmediğine de dikkat çekiyor. Bununla birlikte aracın şeritten nasıl çıktığı ve bariyerle karşı karşıya geldiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmış değil.





*Bariyerin normal görüntüsü ve kazadan bir gün önceki görüntüsü

ABD'de her 138 milyon kilometrelik sürüşte bir ölümlü kazanın meydana geldiğini açıklayan şirket Tesla'nın otonom araçlarında ise bu mesafenin 514 milyon kilometre olduğunu belirtiyor. Otonom sürüş özelliğine sahip herhangi bir Tesla otomobiliyle ölümlü kazaya karışma olasılığının 3.7 kat daha az olduğunu vurgulayan şirket ayrıca ''Daha az güvenli olduğu inancıyla Autopilot kullanmama'' fikrinin tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini düşünüyor. Dünyada her yıl 1.25 milyon kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini de ekleyen şirket, bütün araçlardaki güvenlik seviyesinin bir Tesla otomobilindeki kadar yüksek olması halinde her yıl 900.000 insanın kurtarılabileceğini savunuyor.





''Autopilot tüm kazaları engelleyemez''

Tabi şirket otonom sürüşün istatistiksel olarak daha güvenli olduğunu belirtmekle birlikte mevcut teknolojinin oluşabilecek tüm kazaları önlemek için yeterli olmadığını da kabul etmiş durumda. Şirket, ''Autopilot tüm kazaları engelleyemez. Böyle bir standart imkansız olabilir.'' ifadelerini kullanırken yine de otonom sürüş sayesinde dünyanın; yolcular, bisikletliler ve yayalar için çok daha güvenli bir hale geldiğinin altını çiziyor.





Tesla'nın kazayla ilgili ilk raporu kazayı anlamak için oldukça önemli olsa da kazayla ilgili nihai sonuçlar Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak. Kazanın şu ana kadar şirkete olan en büyük etkisi ise hisse değeri kısmında ortaya çıktı. Kazanın yaşandığı günden bugüne kadar şirket hisseleri yüzde 15 civarında değer kaybederken şirketin piyasa değerinde ise 8 milyar dolar civarında kayıp meydana gelmiş durumda.

