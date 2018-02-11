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Sürücüsüz elektrikli kamyon T-pod bu yıl İsveç yollarına çıkıyor

2016 yılında kurulan teknoloji şirketi Einride, içerisinde sürücü kabini bile bulundurmayan elektrikli kamyonu T-pod'u bu yılın sonlarında gerçek trafikte test edecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sürücüsüz elektrikli kamyon T-pod bu yıl İsveç yollarına çıkıyor
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İsveçli teknoloji şirketi Einride bir Tesla kadar meşhur değil, yada diğer otomobil devleri kadar üretim tecrübesi de yok. Ancak bunu kendine bir engel olarak görmeyen şirket, sürücüsüz kamyon geliştirerek bu şirketlerin çoğundan önce çalışabilir duruma getirdi. Üstelik bu kamyon bir de elektrikli motora sahip.

Sürücü kabini bile yok 

Çok değil, bundan iki yıl önce kurulan teknoloji şirketi, T-pod adını verdiği kamyonu geliştirdi. Elektrikli motorla çalışan bu kamyon sürücüsüz olarak çalışabilmesinin yanı sıra üzerinde şoför koltuğu bile bulunmuyor. Böylelikle motor ve taşıyabileceği yük için daha fazla alana sahip olabiliyor. 200kW bataryadan güç alan bu sürücüsüz kamyon, bu sayede tek şarjla yaklaşık 200km yol alabiliyor. Belirtilene göre içerisinde standart boyutlara sahip 15 paleti taşıyabilecek bir alana sahip. Maksimum yük kapasitesinin 20 ton olduğu söylenen kamyonun fiyatı ise yaklaşık olarak $150,000.

Gerçek trafikte test edilecek 

Şirket 2018 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren bir pilot program başlatarak T-pod adını verdiği sürücüsüz kamyonunu test edecek. Kamyon, İsveç’teki Halmstad şehri ve çevresinde sürücüsüz olarak dolaşacak. Gerçek İsveç trafiğinin içerisinde test edilecek olan araç, test esnasında çok uluslu mağaza zincirlerinden biri olan Lidl’in ürünlerini taşıyacak. Tabii ki ilk aşamalarda herhangi bir soruna karşı insan müdahalesi hazır olacak. Şirket yetkilileri insan müdahalesine olan ihtiyacı zamanla düşüreceklerini belirtti.

Einride’ın gelecek planları ilk etapta 2020 yılına kadar 200 araç üretmeye dayalı. Uzun vadede ise daha büyük planları var. Şirket 2035 yılında İsveç kara taşımacılığının %40’ını ele geçirmeyi planlıyor.  


https://cleantechnica.com/2018/02/05/driverless-electric-trucks-enter-swedens-roads-later-year/ Yorum Yaz
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mahmut716 1 yıl

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Huzur_02 1 yıl
o değilde bunun tabanı ne kadar alçak bildiğin taksi bu şekilde olacaksa nasıl olacak şaşırdım sonuçta kamyon bu sürekli otobanda ilerleyecek değil ya
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maximus8282 1 yıl Huzur_02
İsveç'te test edilecek, büyük ihtimal test yolu da ona uygundur. Birde bunda otomatik yükselme vardır, çünkü 20 ton taşıyabileceği yazıyor şu vaziyette 20 ton konursa zaten tekerlekler içine kaçar.
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volkan3156 1 yıl

Kroleybüs
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Amon_Amarth 1 yıl
Her ifade edilen fütüristik cümle heyecan yaratırken, bir anda fotolardaki kauçuktan imal, eski teknoloji lastikleri görünce hayal kırıklığı yaşamamak mümkün değil.
Elektrikli kamyon, otonom sürüş, lastik...
Böyle ne bileyim ''Magnetic levitation sistemiyle yer çekimine meydan okuyarak, karayoluna ihtiyaç duymayan yeni kamyon prototipi '' gibi bir şey duymayı bekliyor insan :)
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krkmz1666 1 yıl
Arkasına kamyon arkası söz de yaZmak lazım
Verme beni ellere görür dayanamaZsın
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