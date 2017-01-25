Sürücüsüz otobüsler Paris'te yola çıktı

Fransa’da da deneme sürüşlerine başlayan elektrikli ve sürücüsüz otobüs oldukça ilgi çekmiş durumda. Fransız Easymile şirketi tarafından tasarlanan EZ10 isimli bu araçlar 12 yolcu taşıyabiliyor. GPS ve özel kameralara sahip olan bu otobüsler, lazer ve lidar sistemleri ile etrafında bulunan arabaları, insanları ve diğer nesneleri algılayarak kendisi için ayrılmış olan yolda ilerleyebiliyor. Lyon Garı ile Austerlitz Garı arasındaki 130 metrelik yolda test sürüşlerine başlayan araçlar saatte 7 kilometre hızla gidiyor ve kendisini denemek isteyenler ücretsiz olarak aracı kullanabiliyor.
Fransız toplu taşıma işletmesi RATP’ın Başkanı Elisabeth Borne da bu yeni sürücüsüz araçların özellikle trafik yoğunluğunun az olduğu bölgelerde yeni hizmetlere yönelik fırsatlar oluşturacağını dile getirdi. Haftanın 7 günü çalışacak olan bu sürücüsüz otobüsler deneme seferlerini 3 ay boyunca sürdürecek. Yetkililerin beklentisi ise deneme seferlerinin ardından saatte 25 kilometre hızla kendisine ayrılmış olan güzergahta bir metro gibi hareket etmesi.
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4148726/Paris-tests-electric-driverless-minibus-fight-pollution.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gereksiz derken bu iş gereksiz yoksa insansız sistemler olarak kastetmiyorum.
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