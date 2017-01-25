Sürücüsüz otobüsler Paris'te yola çıktı

Günümüzde pek çok ülkenin dizel ve benzinli araçlar için kısıtlama getirip elektrikli araç kullanımını teşvik etmeye yöneldiğini görüyoruz. Karbon emisyonunu azaltmak ve hava kirliliğini ortadan kaldırmanın amaçlandığı bu çalışmalara artık bir yenisi daha ekleniyor: Elektrikli otobüsler. Üstelik bu otobüsler sahip oldukları otomatik pilot teknolojisiyle herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan kendilerine ayrılan güzergahlarda seferlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Fransa’da da deneme sürüşlerine başlayan elektrikli ve sürücüsüz otobüs oldukça ilgi çekmiş durumda. Fransız Easymile şirketi tarafından tasarlanan EZ10 isimli bu araçlar 12 yolcu taşıyabiliyor. GPS ve özel kameralara sahip olan bu otobüsler, lazer ve lidar sistemleri ile etrafında bulunan arabaları, insanları ve diğer nesneleri algılayarak kendisi için ayrılmış olan yolda ilerleyebiliyor. Lyon Garı ile Austerlitz Garı arasındaki 130 metrelik yolda test sürüşlerine başlayan araçlar saatte 7 kilometre hızla gidiyor ve kendisini denemek isteyenler ücretsiz olarak aracı kullanabiliyor.

Aralık ayında Paris’teki hava kirliliğinin son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yetkililer bu problemi çözmek için toplu taşımayı ücretsiz hale getirmiş ve EZ10’nun bir an önce deneme seferlerine başlamasına karar vermişti.

Fransız toplu taşıma işletmesi RATP’ın Başkanı Elisabeth Borne da bu yeni sürücüsüz araçların özellikle trafik yoğunluğunun az olduğu bölgelerde yeni hizmetlere yönelik fırsatlar oluşturacağını dile getirdi. Haftanın 7 günü çalışacak olan bu sürücüsüz otobüsler deneme seferlerini 3 ay boyunca sürdürecek. Yetkililerin beklentisi ise deneme seferlerinin ardından saatte 25 kilometre hızla kendisine ayrılmış olan güzergahta bir metro gibi hareket etmesi.

EZ10'ların ilk deneme seferinden görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4148726/Paris-tests-electric-driverless-minibus-fight-pollution.html