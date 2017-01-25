Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sürücüsüz otobüsler Paris'te yola çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te giderek artan hava kirliliği ve trafik tıkanıklığına çözüm olması umulan elektrikli, sürücüsüz otobüsler deneme seferlerine başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,2b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sürücüsüz otobüsler Paris'te yola çıktı

Günümüzde pek çok ülkenin dizel ve benzinli araçlar için kısıtlama getirip elektrikli araç kullanımını teşvik etmeye yöneldiğini görüyoruz. Karbon emisyonunu azaltmak ve hava kirliliğini ortadan kaldırmanın amaçlandığı bu çalışmalara artık bir yenisi daha ekleniyor: Elektrikli otobüsler. Üstelik bu otobüsler sahip oldukları otomatik pilot teknolojisiyle herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan kendilerine ayrılan güzergahlarda seferlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Fransa’da da deneme sürüşlerine başlayan elektrikli ve sürücüsüz otobüs oldukça ilgi çekmiş durumda. Fransız Easymile şirketi tarafından tasarlanan EZ10 isimli bu araçlar 12 yolcu taşıyabiliyor. GPS ve özel kameralara sahip olan bu otobüsler, lazer ve lidar sistemleri ile etrafında bulunan arabaları, insanları ve diğer nesneleri algılayarak kendisi için ayrılmış olan yolda ilerleyebiliyor. Lyon Garı ile Austerlitz Garı arasındaki 130 metrelik yolda test sürüşlerine başlayan araçlar saatte 7 kilometre hızla gidiyor ve kendisini denemek isteyenler ücretsiz olarak aracı kullanabiliyor.

Sürücüsüz otobüsler Paris'te yola çıktı
Aralık ayında Paris’teki hava kirliliğinin son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yetkililer bu problemi çözmek için toplu taşımayı ücretsiz hale getirmiş ve EZ10’nun bir an önce deneme seferlerine başlamasına karar vermişti.

Fransız toplu taşıma işletmesi RATP’ın Başkanı Elisabeth Borne da bu yeni sürücüsüz araçların özellikle trafik yoğunluğunun az olduğu bölgelerde yeni hizmetlere yönelik fırsatlar oluşturacağını dile getirdi. Haftanın 7 günü çalışacak olan bu sürücüsüz otobüsler deneme seferlerini 3 ay boyunca sürdürecek. Yetkililerin beklentisi ise deneme seferlerinin ardından saatte 25 kilometre hızla kendisine ayrılmış olan güzergahta bir metro gibi hareket etmesi. 

EZ10'ların ilk deneme seferinden görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4148726/Paris-tests-electric-driverless-minibus-fight-pollution.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-BA224EDD2 2 yıl en beğenilen
Burada da surucusuz taksitler olsa keske. Akan trafikte ucusan yaprak parcasi gibi bi saga bi sola makas atiyor trafigin icine ediyorlar. Dolandirici cakal desen hepsi bunlar.
Burada da surucusuz taksitler olsa keske. Akan trafikte ucusan yaprak parcasi gibi bi saga bi sola makas atiyor trafigin icine ediyorlar. Dolandirici cakal des...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gencbeyiin 2 yıl
Pariste yaşamak istiyorum diyenleri görüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lumibrite 2 yıl
Bu gidişle yapay zekanın işsiz bırakmadığı bir tek berberler kalacak zaten
...kimse robota falan traş olmayacağına göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 2 yıl
12 kişilik otobüs mü olur allsen. hem bizde tutmaz o.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
helluri 2 yıl
Biz frene sert basan otobüs şöförüne alışkınız. Frene bastımmı tüm otobüs ahalisi 1 metre ileri gidip sonra yerine geri gelmeli. Bu şekilde yapılacaksa olur aksi halde istemeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 yıl
Bizim metrobüsler de ne diye şoför var sonuçta kendi güzergahları var. İlginç.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Hayırlısı olsun darısı başımıza...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 2 yıl
güzelmiş, hızı arttığında daha da kullanılabilir olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İl teber 2 yıl
Gereksiz yatırım. Zaten kendine izole ufak bir alanda saate 25 km hızla gidip gelecek.
Gereksiz derken bu iş gereksiz yoksa insansız sistemler olarak kastetmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdc55 2 yıl
biz de yaparız inşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benheryerdeyim 2 yıl
Çok güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +107 GoldPunch +86 Bay Robot +75 sepulturgay +71 ercmaster +70 interwap +60 WB +54 darkaura +52 deoks +50 Buffon The Legend +47
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2225 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sürücüsüz araçlar, elektrikli otobüs ve
4 etiket daha easymile Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Microsoft bir videoyla Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı 2 yıl HTC’nin kısa vadede akıllı saat planı yok 2 yıl Samsung, Google ile dijital asistanını geliştirmek için çalışabilir 2 yıl Razer BlackWidow yenilendi 2 yıl Teknoloji dünyasında sürpriz: Hugo Barra Facebook’ta 2 yıl Google ''kötü reklamlar''a savaş açtı ve 1.7 milyar reklamı yayından kaldırdı 2 yıl Yeni bir Pokemon oyunu daha kullanıcılarla buluşuyor 2 yıl Samsung Galaxy S8, Infinity Display’e sahip olacak 2 yıl Ghost Recon Wildlands'i denedik ilk izlenim videosu 2 yıl Güvenli arama motoru DuckDuckGo 10 milyar anonim arama sayısını geride bıraktı 2 yıl iOS 10.3 ile cihazlar Apple’ın yeni dosya sistemine geçecek 2 yıl Işığın “ses duvarı” benzeri bir iz bıraktığı tespit edildi 2 yıl Skype'ın kurucusu Niklas Zennstörm'den fintech uygulamasına yatırım kararı 2 yıl Euro NCAP testlerinden 2 yıldız alan Ford Mustang hayal kırıklığı yarattı 2 yıl NOAA’nın yeni hava durumu uydusundan ilk fotoğraflar geldi 2 yıl Metal kasalı Asus ZenPad 3S 10 LTE duyuruldu 2 yıl LG geçen yılın son çeyrek mali raporlarını açıkladı 2 yıl Apple yeni mağazasını Antalya'da mı açacak? 2 yıl Google’ın akıllı saatleri ile ilgili görseller artıyor 2 yıl Android için Instant Apps özelliğinin testleri sonunda başladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sürücüsüz otobüsler Paris'te yola çıktı Sonraki Xiaomi'nin dizüstü bilgisayarını kullandık 2 yıl Samsung’dan rekor telefon satışı 2 yıl Apple nihayet kayıp AirPod meselesine çözüm getirdi 2 yıl Netflix videoları artık SD karta indirilebiliyor 2 yıl Yeni MacBook Pro’lardaki batarya sorunu gideriliyor 2 yıl Whatsapp'ın iOS sürümü güncelleme ile beklenen düzenlemelere kavuştu 2 yıl Zuckerberg çifti bilimsel araştırmalar için yapay zeka projesi satın aldı 2 yıl Apple'dan ayrılan robot profesörü Yoky Matsuoka Google'a döndü 2 yıl Playstation 4 satışları bir rekora imza attı! 2 yıl 2016’da tüketici tasarrufa yöneldi, lüks tüketimi azalttı 2 yıl Eski bir Android virüsü tekrar ortaya çıktı 2 yıl Apple’ın başı yeni 5K ekranlarıyla dertte! 2 yıl Note 7 ile ağzı yanan Samsung'dan 8 aşamalı pil güvenlik kontrolü 2 yıl Nesli tükenmiş olan Tazmanya kaplanının beyni incelendi 2 yıl Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone ile Aselsan arasında dev anlaşma 2 yıl 2017 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı 2 yıl Nvidia’nın Volta mimarisi karşımıza nasıl çıkacak? 2 yıl Snapdragon 835 yonga seti stok sıkıntısı yaşıyor, LG G6 zorda 2 yıl Windows'daki Soliter, Mayın Tarlası, Hearts ve FreeCell oyunlarının gerçek amacı neydi? 2 yıl iOS 10.2.1 indirmeye sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim