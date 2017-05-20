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Survival Arena: Clash Royale ve Kingdom Rush melezi

Clash Royale tarzındaki gerçek zamanlı ve karşılıklı mücadele edilen oyunların sayısı giderek artıyor. Son olarak Survival Arena adındaki oyun bu türe katılmış durumda.
2 yıl
2,6b
1
2
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Clash Royale ve Battle Bay tarzındaki oyunlar kule savunma türünü tamamen değiştirmiş gibi görünüyor. Artık sadece bina yapıp savunmak yerine çevrim içi mücadelelere katılıyor ve farklı stratejiler denemek zorunda kalıyoruz.

Tribez ile yakından tanıdığımız Game Insight imzalı Survival Arena buna en son örnek. Çok dar bir alanda oynanan oyun bu bakımdan hızlı akıyor. Sadece elinizdeki kuleleri yerleştirerek akımları durdurmanız genelde pek mümkün değil. Bu bakımdan devreye alan saldırıları giriyor.

Ayrıca Bkz. "Injustice 2: Tanrılar bu sefer aramızda değil"

Belirli bir alanı bombalama veya yavaşlatma gibi saldırılar kazandığınız paralarla veya bulduğunuz sandıklarla açılıyor. Böylece sağlam bir defans kurabiliyorsunuz. Ayrıca karşı tarafa saldırı için de en iyi birlikleri yetiştirmeniz gerekiyor.

Oyunda tek kişilik senaryo biraz daha öğretmeye yönelik olarak geliştirilmiş. Asıl heyecan ise diğer oyunculara karşı gerçek zamanlı mücadelelere giriştiğiniz zaman başlıyor. PvP mücadelelerde karşı tarafın savunma kulelerini de yıkabiliyorsunuz.

Google Play: Survival Arena II App Store: Survival Arena

 

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magnus01 2 yıl
Yönetici oyunlarını kim seviyor mybasketteam.com/...
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tufanumur12 2 yıl
bu oyun cloud raider için de bir bölümdü. Uzun zamandır cloud raidersi güncellemiyorlardı demek ki bunu ayrı bir oyun haline getirmekle uğraşıyorlarmış. Oynamayanlara tavsiye ederim. Clans of Clanstan çok daha güzel bir oyun. Gerek hikaye,grafik,görev,saldırılar ben oynarken çok zevk alıyorum. Tek eksiği klan savaşı. 1 seneden fazladır geldi gelecek geldi gelecek halen bir cacık yok ortada.
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