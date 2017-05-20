Survival Arena: Clash Royale ve Kingdom Rush melezi

Clash Royale ve Battle Bay tarzındaki oyunlar kule savunma türünü tamamen değiştirmiş gibi görünüyor. Artık sadece bina yapıp savunmak yerine çevrim içi mücadelelere katılıyor ve farklı stratejiler denemek zorunda kalıyoruz.

Tribez ile yakından tanıdığımız Game Insight imzalı Survival Arena buna en son örnek. Çok dar bir alanda oynanan oyun bu bakımdan hızlı akıyor. Sadece elinizdeki kuleleri yerleştirerek akımları durdurmanız genelde pek mümkün değil. Bu bakımdan devreye alan saldırıları giriyor.

Ayrıca Bkz.

"Injustice 2: Tanrılar bu sefer aramızda değil"

Belirli bir alanı bombalama veya yavaşlatma gibi saldırılar kazandığınız paralarla veya bulduğunuz sandıklarla açılıyor. Böylece sağlam bir defans kurabiliyorsunuz. Ayrıca karşı tarafa saldırı için de en iyi birlikleri yetiştirmeniz gerekiyor.

Oyunda tek kişilik senaryo biraz daha öğretmeye yönelik olarak geliştirilmiş. Asıl heyecan ise diğer oyunculara karşı gerçek zamanlı mücadelelere giriştiğiniz zaman başlıyor. PvP mücadelelerde karşı tarafın savunma kulelerini de yıkabiliyorsunuz.

Google Play: Survival Arena II App Store: Survival Arena