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Injustice 2: Tanrılar bu sefer aramızda değil

DC Comics hayranı olanlar ve ilk Injustice oyununu beğenenler, ikinci oyuna da göz atabilir. Injustice 2 yeni karakterler dövüş tarzları ve modlar ile geliyor.
2 yıl
3,2b
1
8
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Warner Bros. tarafından yayınlanan Injustice: Gods Among Us oyununun ardından serinin devam yapımı da indirmeye sunuldu. Injustice 2; yeni karakterler, dövüş tarzları ve modlar ile geliyor.

Injustice evreni genişliyor

Street Fighter serisinden alıştığımız bir oynanış mekaniği sunan Injustice 2, DC Comics karakterlerinin birbiri ile mücadelesini anlatıyor. Daha çok Justice League ve Suicide Squad eksenli giden oyunda farklı karakterlerin işbirliğini görüyoruz.

3v3 şeklinde oynanan oyunda ekibinizi kurarak yeteneklerini en iyi şekilde kullanmanız gerekiyor. Batman, Flash, Wonder Woman, Harley Quinn gibi karakterlerin karşısında Grodd gibi düşmanlar yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar yeni özelliklerle güncellendi"

Daha dinamik oyun kontrolleri sunan yapım ayrıca Super Moves adında her karakterin kendine özgü bitirişin tarzını da eklemiş. Örneğin Batman, The Dark Knight Rises filminden hatırlayacağımız üzere paraşütlü ipi düşmanına geçirerek gökyüzüne yükseltiyor ve sonra BatJet ile tarıyor. Elde edeceğiniz daha iyi ekipmanlar ise gücünüzü ve sağlığınızı arttırıyor. Türün meraklılarına hitap eden Injustice 2 oyunu ücretsiz.

 

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canguler917 2 yıl en beğenilen
bu tür oyunların grafikleri ve fiziği gayet etkileyici fakat sadece ekrana basarak vurma işi oyunu çok casual yapıyor.isteyene pro mod gibi bir mod sunulup nasıl vuracağımızı seçeceğimiz butonlar gelse ekrana çok iyi olur
bu tür oyunların grafikleri ve fiziği gayet etkileyici fakat sadece ekrana basarak vurma işi oyunu çok casual yapıyor.isteyene pro mod gibi bir mod sunulup nası...
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LeSRiSeL 2 yıl
telefon versiyonu baya zor :S
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ariaven 2 yıl
baslik neden "bu sefer aramizda degil" demis anlamadim.
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evo_4 2 yıl ariaven
İlk oyunda aramızdaydı çünkü.
Injustice Gods Among Us.
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olağan_şüpheli 2 yıl
tam vita lık oyun veya swwicth
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tufanumur12 2 yıl
hadi indirelim o zaman.
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canguler917 2 yıl en beğenilen
bu tür oyunların grafikleri ve fiziği gayet etkileyici fakat sadece ekrana basarak vurma işi oyunu çok casual yapıyor.isteyene pro mod gibi bir mod sunulup nasıl vuracağımızı seçeceğimiz butonlar gelse ekrana çok iyi olur
2 Yanıt Yanıtla +8
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grandcross 2 yıl canguler917
canguler917
bu tür oyunların grafikleri ve fiziği gayet etkileyici fakat sadece ekrana basarak vurma işi oyunu çok casual yapıyor.isteyene pro mod gibi bir mod sunulup nasıl vuracağımızı seçeceğimiz butonlar gelse ekrana çok iyi olur

oyunda zıpla, eğil, geri çekil ve blokla komutu bulunmakta sadece saldır komutu haricinde
benimde en sevdiğim özelliği bu oldu mortal kombat bu konuda kötüydü sadece basıp duruyorduk ama şimdi zıplıyoruz eğiliyoruz saldırılardan kaçıyor, blokluyoruz güzel olmuş oyun
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Giresunlufuk 2 yıl canguler917
Aynen katılıyorum. Zıplama vs. yenilikler gelmiş ama yetersiz.
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