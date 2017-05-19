Injustice 2: Tanrılar bu sefer aramızda değil

Warner Bros. tarafından yayınlanan Injustice: Gods Among Us oyununun ardından serinin devam yapımı da indirmeye sunuldu. Injustice 2; yeni karakterler, dövüş tarzları ve modlar ile geliyor.

Injustice evreni genişliyor

Street Fighter serisinden alıştığımız bir oynanış mekaniği sunan Injustice 2, DC Comics karakterlerinin birbiri ile mücadelesini anlatıyor. Daha çok Justice League ve Suicide Squad eksenli giden oyunda farklı karakterlerin işbirliğini görüyoruz.

3v3 şeklinde oynanan oyunda ekibinizi kurarak yeteneklerini en iyi şekilde kullanmanız gerekiyor. Batman, Flash, Wonder Woman, Harley Quinn gibi karakterlerin karşısında Grodd gibi düşmanlar yer alıyor.

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Daha dinamik oyun kontrolleri sunan yapım ayrıca Super Moves adında her karakterin kendine özgü bitirişin tarzını da eklemiş. Örneğin Batman, The Dark Knight Rises filminden hatırlayacağımız üzere paraşütlü ipi düşmanına geçirerek gökyüzüne yükseltiyor ve sonra BatJet ile tarıyor. Elde edeceğiniz daha iyi ekipmanlar ise gücünüzü ve sağlığınızı arttırıyor. Türün meraklılarına hitap eden Injustice 2 oyunu ücretsiz.