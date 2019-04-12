Suudi Arabistan, bölgenin en büyük rüzgâr enerjisi pazarı olma yolunda hızla ilerliyor

Ortaya konan yeni bir araştırmaya göre Suudi Arabistan, 2020’li yılların başında rüzgâr enerjisi alanında bölge lideri olma yolunda hızla ilerliyor. Wood Mackenzie Power & Renewables adlı şirketin yayınladığı rapora göre 2019-2028 yılları arasında ülkede, 6.2GW’lık rüzgâr enerjisi kapasitesi artırımına gidilecek. Ancak söz konusu yüksek değerlere rağmen, ülkenin 2030 yılı yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasının zor olduğu ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın hükümet ile kamu yatırım fonlarını, ülkenin yenilenebilir enerji projelerinin %70’lik dilimini geliştirmesi için ayırdığı belirtilirken kalan %30 oranındaki projelerin ise Yenilenebilir Enerji Projeleri Geliştirme Ofisi’ne (Repdo) tahsis edeceği vurgulanıyor. Ülkenin bu sayede 2023 yılına kadar, 9,5GW güneş ve rüzgâr enerjisi üretmeyi planladığı paylaşılan diğer veriler arasında yer almış.

Ortadoğu’nun geneline bakıldığında ise bölgedeki hassasiyet sebebiyle 2019 yılında, rüzgâr enerjisi pazarında bir daralma olabileceği, ancak 2020 yılının sonlarına doğru talebin yönünü yukarıya çevirmesinin beklendiği ifade edilmiş.

Güneş enerjisi yine de lider

Araştırmaya göre rüzgâr enerjisi pazarına yönelik yapılan yatırımlara rağmen, bölgede daha yüksek güneş enerjisi potansiyelinin olduğu özellikle vurgulanıyor. Bu kapsamda paylaşılan verilere göre 6GW’lık rüzgâr enerjisine karşın, güneş enerjisi kapasitesinin; 2024 yılına kadar 53GW oranında artması bekleniyor.

Wood Mackenzie Power & Renewables’da görev yapan uzman Sohaib Malik’e göre Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi sabit makroekonomik görünüme sahip ülkeler daha büyük projelerde yer aldıkça, güneş enerjisi şirketleri bu ülkelere dünyanın en düşük güneş enerjisi tariflerini sunuyorlar. Bu sayede güneş enerjisi üretimine olan talebin hız kesmeden devam edebildiği belirtilmiş.

https://www.powerengineeringint.com/articles/2019/04/saudi-windpower-market-set-for-6-gw-growth.html