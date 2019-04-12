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Suudi Arabistan, bölgenin en büyük rüzgâr enerjisi pazarı olma yolunda hızla ilerliyor

Rüzgâr enerjisi alanında yatırımlarını çoğaltarak bölge lideri olmak isteyen Suudi Arabistan, bu sayede rüzgâr enerjisi kapasitesini 6,2GW daha artırmayı hedefliyor. Detaylar haberimizde.
1 ay
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Suudi Arabistan, bölgenin en büyük rüzgâr enerjisi pazarı olma yolunda hızla ilerliyor
 

Ortaya konan yeni bir araştırmaya göre Suudi Arabistan, 2020’li yılların başında rüzgâr enerjisi alanında bölge lideri olma yolunda hızla ilerliyor. Wood Mackenzie Power & Renewables adlı şirketin yayınladığı rapora göre 2019-2028 yılları arasında ülkede, 6.2GW’lık rüzgâr enerjisi kapasitesi artırımına gidilecek. Ancak söz konusu yüksek değerlere rağmen, ülkenin 2030 yılı yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasının zor olduğu ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın hükümet ile kamu yatırım fonlarını, ülkenin yenilenebilir enerji projelerinin %70’lik dilimini geliştirmesi için ayırdığı belirtilirken kalan %30 oranındaki projelerin ise Yenilenebilir Enerji Projeleri Geliştirme Ofisi’ne (Repdo) tahsis edeceği vurgulanıyor. Ülkenin bu sayede 2023 yılına kadar, 9,5GW güneş ve rüzgâr enerjisi üretmeyi planladığı paylaşılan diğer veriler arasında yer almış.

Ortadoğu’nun geneline bakıldığında ise bölgedeki hassasiyet sebebiyle 2019 yılında, rüzgâr enerjisi pazarında bir daralma olabileceği, ancak 2020 yılının sonlarına doğru talebin yönünü yukarıya çevirmesinin beklendiği ifade edilmiş.

Güneş enerjisi yine de lider 

Araştırmaya göre rüzgâr enerjisi pazarına yönelik yapılan yatırımlara rağmen, bölgede daha yüksek güneş enerjisi potansiyelinin olduğu özellikle vurgulanıyor. Bu kapsamda paylaşılan verilere göre 6GW’lık rüzgâr enerjisine karşın, güneş enerjisi kapasitesinin; 2024 yılına kadar 53GW oranında artması bekleniyor.

Wood Mackenzie Power & Renewables’da görev yapan uzman Sohaib Malik’e göre Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi sabit makroekonomik görünüme sahip ülkeler daha büyük projelerde yer aldıkça, güneş enerjisi şirketleri bu ülkelere dünyanın en düşük güneş enerjisi tariflerini sunuyorlar. Bu sayede güneş enerjisi üretimine olan talebin hız kesmeden devam edebildiği belirtilmiş.


https://www.powerengineeringint.com/articles/2019/04/saudi-windpower-market-set-for-6-gw-growth.html Yorum Yaz
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homebird 1 ay en beğenilen
Petrol yoksa, 350 gün full güneş var. Hem de enlem avantajıyla en kalitelisinden. Sevsek de sevmesek de; Dünya enerji piyasasında Suudi Amerika söz sahibi olmaya devam edecek...
Petrol yoksa, 350 gün full güneş var. Hem de enlem avantajıyla en kalitelisinden. Sevsek de sevmesek de; Dünya enerji piyasasında Suudi Amerika söz sahibi olma...
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labtek38 1 ay
Bir de Araplara petrol parası yemekten başka bir şeye kafaları çalışmaz dersiniz. Bence sağa sola laf atacağımıza kendi halimize üzülelim.
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1 Avatar
Virtual Reality 1 ay
Arap Baharı arkasına Arap Rüzgarını mı alacak
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muammer816 1 ay
bahsi geçen ülkenin bu tarz bir yatırım yapması benim garibime gitti açıkcası :D nasıl olsa petrol var diye diye yaşıyorlar diye biliyorum :D
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WB 1 ay
Parasi cok olup harcayacak yer arayan bir ulke icin durum normal,
Ancak gercekten ruzgar ve gunes enerjisi elektrik uretimi icin guvenilir bir kaynak mi? Pek sayilmaz..
Guvenilir degiller cunku ruzgar ve gunesi 7/24 bulamayabiliyorsunuz. Ayrica enerjinin depolanmasi da oldukca buyuk bir sorun..
Aslina bakarsaniz oldukca da pahali sistemler, uretici firmalarin kasalarini doldurduklari kesin. Gunes panellerini ve ruzgar tirbunlerini uretmek icin oldukca fazla enerji ve kiymetli maden harcaniyor..
AB ulkelerinde hizla ilerleyen yatirimlar son yillarda durma noktasina geldi, cunku getirisi goturusunu karsilamiyor..
Konuyla ilgili kisa ve bilgilendirici bir video var, isteyen buradan izleyebilir;
2 Yanıt Yanıtla +1
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atheet 1 ay WB
Kimse hadi seneye yenillenebilir enerjiye geçiyoruz demedi zaten, ne kadar yavaş olsada bu bir süreç.Pil maliyetleri gittikçe düşünüyor, daha verimli, daha güvenli piller üretmek araştırmalar yapılıyor. Güneş panellerindeki verimlilik arttırılmaya çalışıyor. Tamamen elektriğe geçmek çok uzun bir süre alacaksada fosilin gelceği yok. Ayrıca videodaki sunucu nükleeri tamamen atlamış. Gerek videosundaki eksiklikler, gerek yazdığı kitaplar olsun bana petrol ve kömür şirketleri adına propaganda yapıyormuş gibi gözüktü.
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bluedevil866 1 ay WB
dayi cekip cikmis. gozler fal tasi gibi acik masallah.
Enerji buyuk problem. herseyin bir sonu var. Uzayin bile sonu var. Ama su anda en iyi alternatif ruzgar ve gunes enerjisi.
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homebird 1 ay en beğenilen
Petrol yoksa, 350 gün full güneş var. Hem de enlem avantajıyla en kalitelisinden. Sevsek de sevmesek de; Dünya enerji piyasasında Suudi Amerika söz sahibi olmaya devam edecek...
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MustafaC53 1 ay
Solcular şaşkın, nasıl olur böyle din ülkesindeki gelişme, hayret.
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zero fear 1 ay MustafaC53
Bu solcular ne kötü insanlarmış yahu, bitmek bilmiyor öfkeniz. Yazık.
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Frost05 1 ay MustafaC53
Dedin ve makarnayı yuvarlamaya devam ettin.
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labtek38 1 ay
Bir de Araplara petrol parası yemekten başka bir şeye kafaları çalışmaz dersiniz. Bence sağa sola laf atacağımıza kendi halimize üzülelim.
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bluedevil866 1 ay labtek38
ingilizler planlayip koydugu icin ... muhtemelen korfez sermayesinin sadece parasini degil, enerji isini de yonetecekler.
bizim muhafazakarlar saskin.
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smart1978 1 ay
Collere gunes enerjisi icin paneller donatsa nukleere bile gerek kalmayacaktir...
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güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve
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