Suudi Arabistan yerli İHA ANKA satın almak istiyor

DefenseNews tarafından ortaya atılan iddiaya göre Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 6 adet ANKA satışına yönelik görüşmeler gerçekleştiriliyor. Görüşmeler kapsamında teknoloji transferinin de ele alındığı iddia ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da halihazırda kiralık olarak kullanılan ANKA orta irtifa uzun havada kalışlı (MALE) insansız hava aracının seri üretim modeli ANKA-S'in 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.

SATCOM yani uydu kontrolü özelliğine sahip olacak olan ANKA-S'ler Türksat uydularının kapsama alanı içerisinde dünyanın her hangi bir noktasından kontrol edilebilecek. ANKA-A'nın 200 kilometre olan kontrol menzili sorununu da böylece çözülmesiyle artık Ankara'dan dünyanın bir çok noktasında konuşlu İHA'lar uydu vasıtasıyla kolaylıkla kontrol edilebilecek.

Üzerinde bulunan ASELSAN üretimi gelişmiş görüntüleme sistemi CATS ile üstün keşif gözetleme yeteneklerine sahip olan ANKA aynı zamanda 24 saat havada kalabilmesiyle de ordular için büyük bir güç çarpanı olarak ön plana çıkıyor. 30.000 feet irtifaya çıkabilen ANKA aynı zamanda ROKETSAN üretimi MAM-L ve MAM-C isimli milli mühimmatlarla da harekat icra edebiliyor.

İlk olarak DefenseNews'in ortaya attığı iddianın ardından yetkili makamlardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Görüşmelerin sürdüğü tahmin ediliyor.