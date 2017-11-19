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Suudi Arabistan yerli İHA ANKA satın almak istiyor

Dünyaca ünlü savunma sanayii yayın kuruluşu DefenseNews'in haberine göre Suudi Arabistan Türkiye tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA'dan 6 adet satın almak istiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
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16
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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DefenseNews tarafından ortaya atılan iddiaya göre Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 6 adet ANKA satışına yönelik görüşmeler gerçekleştiriliyor. Görüşmeler kapsamında teknoloji transferinin de ele alındığı iddia ediliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da halihazırda kiralık olarak kullanılan ANKA orta irtifa uzun havada kalışlı (MALE) insansız hava aracının seri üretim modeli ANKA-S'in 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.
SATCOM yani uydu kontrolü özelliğine sahip olacak olan ANKA-S'ler Türksat uydularının kapsama alanı içerisinde dünyanın her hangi bir noktasından kontrol edilebilecek. ANKA-A'nın 200 kilometre olan kontrol menzili sorununu da böylece çözülmesiyle artık Ankara'dan dünyanın bir çok noktasında konuşlu İHA'lar uydu vasıtasıyla kolaylıkla kontrol edilebilecek.
Üzerinde bulunan ASELSAN üretimi gelişmiş görüntüleme sistemi CATS ile üstün keşif gözetleme yeteneklerine sahip olan ANKA aynı zamanda 24 saat havada kalabilmesiyle de ordular için büyük bir güç çarpanı olarak ön plana çıkıyor. 30.000 feet irtifaya çıkabilen ANKA aynı zamanda ROKETSAN üretimi MAM-L ve MAM-C isimli milli mühimmatlarla da harekat icra edebiliyor.
İlk olarak DefenseNews'in ortaya attığı iddianın ardından yetkili makamlardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Görüşmelerin sürdüğü tahmin ediliyor.

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gcb1903 2 yıl en beğenilen
Arkadaş bize teknoloji transferi yapmadıkları için kendimiz yapmadık mı? Akıllarınca köşeye sıkıştıracaklardı biz kendimiz işi çözdük.

Şimdi dünyada en nefret ettiğim yönetim ( ABD, İsrail bile kendi halkını düşünür, ne kadar kötü olsalar da ) gelip teknoloji transferi istiyor. Acaba halkının servetini Amerikan, İngiliz, Fransız vs islam dostu ülkelere bedavaya satarken teknoloji transferi istiyorlar mı?

Not: Halklardan nefret edilmez. Bu faşistliktir, kafatasçılıktır. Ama yönetimlerden nefret edilir. Dünyanın en aşağılık yönetimleri de bu bir kaç Arap devletindedir. Hem kendi halklarına hem de dünyaya karşı kötülükten başka bir şey yapmazlar, yapmamışlardır.
Arkadaş bize teknoloji transferi yapmadıkları için kendimiz yapmadık mı? Akıllarınca köşeye sıkıştıracaklardı biz kendimiz işi çözdük.Şimdi dünyada...
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FatihAsl 2 yıl PrestigeMan
PrestigeMan

1. Dünya savaşında islam şehrini yani bunları korurken yemen de ingilizlerin kışkırtması sayesinde arkamızdan vuranlara teknolojimizi satacağız öyle mi?

ona bakacak olursan ingiliz ajanların kışkırtması ile sağ sol kavgası ile Türkiye de kardeş kardeşi öldürdü. o yüzden asıl düşmana bakmak lazım. kan davası gütmeye devam edersek ingiliz ajanlarını mutlu ederiz
PrestigeMan1. Dünya savaşında islam şehrini yani bunları korurken yemen de ingilizlerin kışkırtması sayesinde arkamızdan vuranlara tekno...
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SigSauer6 2 yıl
Bunların akkıllarıda bir bize gelince çalışmaya başlıyor.
TEKNOLOJİ TRANSFERİNE HAYIR!
Al PARAYI sev ARABI.
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TURK-ŞAD 2 yıl
Şu arap düşmanlığını bir kenara bırakın toplum bilinç altına kasıtlı yerleştiriliyor..bakalım tarihçiler ne diyor
youtube.com/...
youtube.com/...
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serafon 2 yıl
Efendilerine vereceklerdir incelemeleri için!
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ceo-tr 2 yıl
sahipleri varken neden bizden alıyorlar. hadi onu geç, almak için izin istemişlermi? yoksa ihamıza ters mühendislik yapmak için sahiplerinemi alıyorlar?
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kadirirdem 2 yıl
Satalım,araplar sizde para çok sizden daha fazla para istiyoruz.
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Flag_Ship_Killer 2 yıl
Bunlara günah bile verilmez
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BekirHan 2 yıl
APara konusunda problemi olmayan Araplar büyük ağabeyleri, her haltı aldıkları ABD' den Reaper almayıp bizim Anka' mızı almayı istiyorlar ise ve buna benzer diğer IHA' larıda alma gibi bir niyetleri var ise altında birşey aramak gerekir... Olay IHA edinmek değil gibi.
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isamorgil 2 yıl
6 tane iha ve üstüne teknoloji transferi mi ?
Kapıya yazmak lazım. PERAKENDE SATIŞIMIZ YOKTUR...
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PrestigeMan 2 yıl
1. Dünya savaşında islam şehrini yani bunları korurken yemen de ingilizlerin kışkırtması sayesinde arkamızdan vuranlara teknolojimizi satacağız öyle mi?
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FatihAsl 2 yıl PrestigeMan
PrestigeMan

1. Dünya savaşında islam şehrini yani bunları korurken yemen de ingilizlerin kışkırtması sayesinde arkamızdan vuranlara teknolojimizi satacağız öyle mi?

ona bakacak olursan ingiliz ajanların kışkırtması ile sağ sol kavgası ile Türkiye de kardeş kardeşi öldürdü. o yüzden asıl düşmana bakmak lazım. kan davası gütmeye devam edersek ingiliz ajanlarını mutlu ederiz
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die_caprio 2 yıl PrestigeMan
PrestigeMan
1. Dünya savaşında islam şehrini yani bunları korurken yemen de ingilizlerin kışkırtması sayesinde arkamızdan vuranlara teknolojimizi satacağız öyle mi?

Kardeş o işler başka ticaret başkadır.geriye artık bakmamak lazım.ihrac eden bir ülke olmuşuz bu konuda kötümü.parasiyla satıyoruz ne güzel.elden aldığımızda hep neden kendimiz yapıp satmiyoruz diyoruz.bugun Arabistan'a 5 satarız sonra bir başka ülkede alır.buyuk gelir kaynağı olur bakma sen.
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tahir40 2 yıl
Bu Araplar değil miydi Katar'daki Türk üssü kapanacak diyen?
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FatihAsl 2 yıl tahir40
tahir40
Bu Araplar değil miydi Katar'daki Türk üssü kapanacak diyen?

Sen diyene değil. dedirtene bak. arayı iyi tutacaksın ki dedirten amacına ulaşamasın.
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KaleyDeskop 2 yıl
teknoloji transferi olsa ne olacak?, kardeş ülkesi israil ve büyük abisi usa'nın teknolojisi bizden üstün onlara mı satacak?
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