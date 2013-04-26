Suya dayanıklı Xperia ZR modeli ile ilgili bilgiler internete sızdı





Xperia Z modeli ile global olarak başarılı satışlar yapmaya devam eden Sony'nin yılın ilerleyen dönemleri için planladığı yeni modeller ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.





Uzun süredir Sony'nin Dogo kod adlı bir model üzerinde çalıştığı dile getirilmekteydi. Yeni gelen bilgiler, Xperia ZR adı verilen ve Xperia Z modelinin biraz daha kompakt hali olacağı belirtilen cihazın Dogo olduğu yönünde.





Sony C550X model numarasına sahip olan cihaz, 4.6 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran barındırıyor. Modelde büyük ihtimalle 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro yongaseti kullanılacak. 2GB RAM, 13MP çözünürlükte Exmor RS kamera sensörü, 8GB dahili depolama alanı, microSD kart desteği, 2300mAh batarya şeklinde diğer özelliklere sahip.





Modelde IP55/IP58 şeklinde Xperia Z modelinden daha yüksek bir suya ve toza dayanıklılık standardının yer alacağı ifade ediliyor. Sertifika cihazın suyun 1.5m altında 30 dakika kadar kalabileceğini ifade ediyor. Xperia Z modeli de 30 dakikaya kadar sığ suda su geçirmezlik sunarak dikkat çekmişti.





Modelin tasarım açısından Xperia ZL'ye daha çok benzediği dile getiriliyor. Ancak 10mm civarında bir kalınlık ve 140gr ağırlık sunacağı bildiriliyor.





Xperia ZR modelinin ne zaman ve hangi fiyat seviyesi üzerinden pazara sunulacağına dair bir bilgi yok. Ancak kısa süre zarfında modelin lansmanının yapılacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-ZR-leaks-out-a-new-water-resistant-quad-core-phone_id42386