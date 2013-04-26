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Suya dayanıklı Xperia ZR modeli ile ilgili bilgiler internete sızdı

6 yıl
1b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Suya dayanıklı Xperia ZR modeli ile ilgili bilgiler internete sızdı

Xperia Z modeli ile global olarak başarılı satışlar yapmaya devam eden Sony'nin yılın ilerleyen dönemleri için planladığı yeni modeller ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Uzun süredir Sony'nin Dogo kod adlı bir model üzerinde çalıştığı dile getirilmekteydi. Yeni gelen bilgiler, Xperia ZR adı verilen ve Xperia Z modelinin biraz daha kompakt hali olacağı belirtilen cihazın Dogo olduğu yönünde.

Sony C550X model numarasına sahip olan cihaz, 4.6 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran barındırıyor. Modelde büyük ihtimalle 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro yongaseti kullanılacak. 2GB RAM, 13MP çözünürlükte Exmor RS kamera sensörü, 8GB dahili depolama alanı, microSD kart desteği, 2300mAh batarya şeklinde diğer özelliklere sahip.

Modelde IP55/IP58 şeklinde Xperia Z modelinden daha yüksek bir suya ve toza dayanıklılık standardının yer alacağı ifade ediliyor. Sertifika cihazın suyun 1.5m altında 30 dakika kadar kalabileceğini ifade ediyor. Xperia Z modeli de 30 dakikaya kadar sığ suda su geçirmezlik sunarak dikkat çekmişti.

Modelin tasarım açısından Xperia ZL'ye daha çok benzediği dile getiriliyor. Ancak 10mm civarında bir kalınlık ve 140gr ağırlık sunacağı bildiriliyor. 

Xperia ZR modelinin ne zaman ve hangi fiyat seviyesi üzerinden pazara sunulacağına dair bir bilgi yok. Ancak kısa süre zarfında modelin lansmanının yapılacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-ZR-leaks-out-a-new-water-resistant-quad-core-phone_id42386 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SoldaTr 6 yıl en beğenilen
Bir tek şey hariç her şey çok iyi oda 8 gb dahili hafıza
Artık en az 16 olması lazım.
1 Yanıt Yanıtla +12
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talerk 6 yıl
eğer bu seneki telefonlar full hd değilde 720 p ile gelseydi çok daha iyi olurdu kabul edelim ki ne xperia z ne htc one nede galaxy s4 full hd için yeterince güçlü gpu a sahip değiller
eğer bu seneki telefonlar full hd değilde 720 p ile gelseydi çok daha iyi olurdu kabul edelim ki ne xperia z ne htc one nede galaxy s4 full hd için yeterince gü...
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goro1982 6 yıl
[__Zahid__]
Xperia z alanlar telefonuna lanet ediyodu şimdi double lanet eder

Z nin karizması yeter+alanlar çok memnunki kullanmaya bile kıyamıyorlar. pinponcu
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yakamoz40 6 yıl
[__Zahid__]
Xperia z alanlar telefonuna lanet ediyodu şimdi double lanet eder

Xperi z alanlar telefonundan memnun, lanet etmiyor merak etme,
Ancak diğer marka fanları kullandıkları cihazlara lanet ediyorlar sony nin yükselişini gördükçe...
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goro1982 6 yıl
sony z nin ekranı alttan 3 noktalı bacckligt led ama s4 amoled tek noktalı buda z nin kat kat daha keskin sharpness, doğal renklerde görüntü vermesi demek.
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[__Zahid__] 6 yıl
Xperia z alanlar telefonuna lanet ediyodu şimdi double lanet eder
2 Yanıt Yanıtla
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ShineOnYouCrazyDiamond 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]
Xperia z alanlar telefonuna lanet ediyodu şimdi double lanet eder


Yok hocam No problem
1 Yanıt Yanıtla +1
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LightningRaven 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]

Xperia z alanlar telefonuna lanet ediyodu şimdi double lanet eder


Whats ken aydu samtayms.

Kimmiş lanet eden ? su geçirmemezlik konusunda ise xperia z ile 3.5metre civarına daldım sıkıntı yok.

Destekli salla be bro.
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createemir 6 yıl
talerk
eğer bu seneki telefonlar full hd değilde 720 p ile gelseydi çok daha iyi olurdu kabul edelim ki ne xperia z ne htc one nede galaxy s4 full hd için yeterince güçlü gpu a sahip değiller

+1
Xperia SP: 720P ekranda Adreno 320 ancak çift çekirdek işlemci var. Yine de fiyat performans kralı bir telefon.
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K.can.tas 6 yıl
8 gb olmamış
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R.V.PERSİE 6 yıl
Sony xperia serisiyle çıtayı bay yükseltti
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shadowmexo 6 yıl
fiyatını da yaparsa 1200 civarı su gibi de satış rakamlarına ulaşır ama bu cihaz çıksa bile türkiyeye gelir mi gelse ne zamana gelir orası muamma.
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HumbiGumbi 6 yıl
ya tamam suya dayanıklı yapıyonda o kapakları koymadan yap !!! o kulaklık ve şarj girişinin kapaklar bir sene geçmeden kopacak sonra ne olacak ? bildiğim kadarıyla huawei yapmıştı kapaksız ve suya dayanıklı...
ikinci olarak 720p ekran koymak çok iyi olmuş. s4 pro +adreno320(tahminimce) hd çözünürlükte iyi bir performans sunar diye düşünüyorum. ama 8 gb hafıza nedir arkadaş 16 gbnin yetmediği durumlar olurken 8 gb ne ayak diye sormadan edemiyorum.
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Mr.Legend 6 yıl
Xperia S,P ve U modellerinden sonra her şey birbirine girdi. Bir yandan SL çıkıyor öbür yanda Z çıkıyor. Aradan bir hafta geçiyor XL geliyor sonra uğraş dur :P
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Redunay 6 yıl
Yakında firmalar her hafta yeni bir modeli tanıtıp piyasaya sürecekler.
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beatles33 6 yıl
Xperia Z nin kardeşi niteliğinde zira Xperia Z bence büyük bir telefon kullanımı, eli küçük olanlar için son derece zor oluyor.İyi olmuş 4.6" olması
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