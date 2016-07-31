Swiftkey, kullanıcı verilerini birbirine karıştırdı

Özellikle mobil dünyadaki klavye uygulamaları için, kullanıcının kişisel verilerini saklamak büyük önem taşıyor. Daha etkili kelime tahminleri yapabilmek için, kullanıcının sosyal medya paylaşımları, yazma alışkanlıkları gibi pek çok kişisel verisi izleniyor ve analiz ediliyor.

Haliyle kişisel veriler için, klavye uygulamalarının geniş bir depolama alanı kullanması gerekiyor ancak zaman zaman bu verilerin risk altında olduğunu da görebiliyoruz. Swiftkey, veri tabanında depoladığı kullanıcı verilerini birbirine karıştırmaya başladı.

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Pek çok kullanıcıdan gelen şikayetlere göre, alışılageldik tahminlerden çok daha farklı kelime tahminleri yapılmaya başladı ve ayrıca kullanıcıların senkronize edilen tahmin verileri kayboldu. Firma tarafından yapılan resmi bir açıklama yok ancak kullanıcılar, kişiselleştirme hizmetinin çöktüğünü düşünüyor.

Hali hazırda Facebook, Gmail, Twitter gibi sosyal medya hesaplarından elde edilen kişisel veriler ve yazım alışkanlıkları kaybolmuş durumda. Bu nedenle, kelime tahminleri de çok doğru bir şekilde yapılamıyor veya başka kişilere ait tahminler sunuluyor. .

İlerleyen günlerde Swiftkey tarafından sorunun çözüleceği düşünülüyor. Bu dönemde klavyenin kullanıcıdan öğrenmiş olduğu davranışların, hizmet yeniden çalışmaya başladığında senkronize edileceği ve eskisi gibi yine en doğru oranları yakalayacağı tahmin ediliyor.