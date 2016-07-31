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Swiftkey, kullanıcı verilerini birbirine karıştırdı

Mobil platformların en beğenilen klavye uygulamalarından birisi olan Swiftkey, kişiselleştirme hizmetinin çökmesi sonucunda, kelime tahminlerini birbirine karıştırdı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Swiftkey, kullanıcı verilerini birbirine karıştırdı

Özellikle mobil dünyadaki klavye uygulamaları için, kullanıcının kişisel verilerini saklamak büyük önem taşıyor. Daha etkili kelime tahminleri yapabilmek için, kullanıcının sosyal medya paylaşımları, yazma alışkanlıkları gibi pek çok kişisel verisi izleniyor ve analiz ediliyor.

Haliyle kişisel veriler için, klavye uygulamalarının geniş bir depolama alanı kullanması gerekiyor ancak zaman zaman bu verilerin risk altında olduğunu da görebiliyoruz. Swiftkey, veri tabanında depoladığı kullanıcı verilerini birbirine karıştırmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Yerli geliştiricimizden Pass Bye sonsuz koşu oyunu"

Pek çok kullanıcıdan gelen şikayetlere göre, alışılageldik tahminlerden çok daha farklı kelime tahminleri yapılmaya başladı ve ayrıca kullanıcıların senkronize edilen tahmin verileri kayboldu. Firma tarafından yapılan resmi bir açıklama yok ancak kullanıcılar, kişiselleştirme hizmetinin çöktüğünü düşünüyor.

Hali hazırda Facebook, Gmail, Twitter gibi sosyal medya hesaplarından elde edilen kişisel veriler ve yazım alışkanlıkları kaybolmuş durumda. Bu nedenle, kelime tahminleri de çok doğru bir şekilde yapılamıyor veya başka kişilere ait tahminler sunuluyor. .

İlerleyen günlerde Swiftkey tarafından sorunun çözüleceği düşünülüyor. Bu dönemde klavyenin kullanıcıdan öğrenmiş olduğu davranışların, hizmet yeniden çalışmaya başladığında senkronize edileceği ve eskisi gibi yine en doğru oranları yakalayacağı tahmin ediliyor. 

 

http://androidcommunity.com/swiftkey-users-reporting-missing-syncs-receiving-others-suggestions-20160729/ Yorum Yaz
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Talha U 3 yıl en beğenilen
Microsoft neyi satın alsa elini uzatsa kurutuyo nefret ettim şu firmadan ya.
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JavaSpecialist 3 yıl
Stok klavye kullaniyorum kafam rahat
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Google Klavye adamdır...
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kadirirdem 3 yıl
Google klavye'ye ayar yaptım fıstık gibi kullanıyorum...
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kadirirdem 3 yıl
Mc' nin halt yemesi hangi firmayı alsa batırıyor...
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gurkanse 3 yıl
gene en iyisi stock klavyyeler
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ssbrutality 3 yıl
Swiftkey, TouchPal'ı tokatlardı aslında da.Microsoft aldıktan sonra boğunu çıkardı heral.Bir klavye güncelleme sonrası ancak bu kadar kasabilir.Açılması bile kasıyor,yazmayı geç.
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0MG90 3 yıl
Xperia klavye candır
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lapatid 3 yıl
valla butun kelime tahminidir duzeltmedir cart curt kapali,veri kullanmasini opera max ile engelledigim,hicbir ek fonksyonunun calismasina musaade etmedigim kitkat versyon google klavye kullaniyorum cok memnunum.swiftkey denedim ancak uygulama cok hantal geldi,swype in kaydirmacalarina alisamadim su an iyiyim.
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OverClocK1ng 3 yıl
Ben de yıllardır Swype kullanıyorum. Kelime tahmini kötü olsa da kendi özelliği olan kaydırarak yazmada üstüne yok. Her şeyi çok iyi şekilde yazabiliyorsun. Ayrıca yazdığın bir kelimeyi tek kaydırmayla tamamen büyük falan da yapabiliyorsun. Tek kaydırmayla bir şeyi kopyalayabiliyor, yapıştırabiliyorsun. Ayrıca Türkçe karakterler de olduğu için, kaydırdığında yazmak istediğin şeyi çok doğru tahmin ediyor. Türkçe karakter desteği çok iyi ve kaydırarak istediğini yazabiliyorsun...
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wolf silver 3 yıl
Yaklaşık 3 yıldır TouchPal kullanıyorum. 1 yıllık premiumda almıştım. Tek kelime ile mükemmel klavye diyebilirim. Swiftkeyde T9 yok galiba.??????
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porsche911gt2 3 yıl wolf silver
wolf silver
Yaklaşık 3 yıldır TouchPal kullanıyorum. 1 yıllık premiumda almıştım. Tek kelime ile mükemmel klavye diyebilirim. Swiftkeyde T9 yok galiba.??????

SwiftKey de t9 yok hocam touchpal da var mı varsa düşünebilirim.
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lotraranel 3 yıl
Şimdi dusuk bir ihtima fakat insanlar şifrelerini başkasına gönderdiğinde de onlar kelime tahmini olarak kayıt ediliyor. Onların da ortaya düştüğünü tahmin etmek zor değil. MS yine coşturmuş
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Talha U 3 yıl en beğenilen
Microsoft neyi satın alsa elini uzatsa kurutuyo nefret ettim şu firmadan ya.
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