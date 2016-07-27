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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli geliştiricimizden Pass Bye sonsuz koşu oyunu

ODTÜ Teknokent yerleşkesinde faaliyet gösteren Curious Cat Games, ilk oyununu indirmeye sundu. Pass Bye adını taşıyan sonsuz koşu oyunu, basit bir mekaniği temel alıyor.
2 yıl
3,5b
1
6
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman yerli geliştiricilerimizin, farklı projelerinin uygulama mağazalarında yer aldığını görüyoruz. ODTÜ Teknokent yerleşkesinde faaliyet gösteren Curious Cat Games, ilk oyununu indirmeye sundu.

Pass Bye adını taşıyan sonsuz koşu oyunu, basit bir mekaniği temel alıyor. Oyuncular, farklı yönlerden gelen topların değmemesi için, beşgen şeklinde ve ucunda elmaslar olan yapıyı sürekli döndürüyor. Toplar elmasa değerse oyun bitiyor. Amaç, en yüksek skoru elde etmek.

Ayrıca Bkz. "Elif’in Düşleri mobilde"  

Ayrıca zamanı geri almanızı sağlayan bir özellik de mevcut. Her başlangıçta iki veya üç tane verilen bu hakkı reklam izleyerek arttırabiliyorsunuz. Oyun ücretsiz.


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navolta 2 yıl
teknokentler arttırılmalı devlet tam destek vermeli hadi h.o boyz
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ekrem71 2 yıl
Teşekkürler bilgilendirme için
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Guest-73A8A7D1E 2 yıl
oo bir yerli geliştirici daha, ne güzel.. tebrikler


klasik minimal tasarım kullanılmış, giriş için hoş bir proje. devamını bekliyoruz

haber için teşekkürler bu arada buna sonsuz koşu kulağa garip geliyor ekrem hocam, yüksek skor diye geçiyor bu tür
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tnt-2 2 yıl Guest-73A8A7D1E
gandalff

oo bir yerli geliştirici daha, ne güzel.. tebrikler


klasik minimal tasarım kullanılmış, giriş için hoş bir proje. devamını bekliyoruz

haber için teşekkürler bu arada buna sonsuz koşu kulağa garip geliyor ekrem hocam, yüksek skor diye geçiyor bu tür

Sn gandalff
ekrem71 script degilmi ? 32 kb lik bir script diye biliyorum hocam filan demissin de
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