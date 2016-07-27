Yerli geliştiricimizden Pass Bye sonsuz koşu oyunu

Zaman zaman yerli geliştiricilerimizin, farklı projelerinin uygulama mağazalarında yer aldığını görüyoruz. ODTÜ Teknokent yerleşkesinde faaliyet gösteren Curious Cat Games, ilk oyununu indirmeye sundu. Pass Bye adını taşıyan sonsuz koşu oyunu, basit bir mekaniği temel alıyor. Oyuncular, farklı yönlerden gelen topların değmemesi için, beşgen şeklinde ve ucunda elmaslar olan yapıyı sürekli döndürüyor. Toplar elmasa değerse oyun bitiyor. Amaç, en yüksek skoru elde etmek. Ayrıca Bkz. "Elif’in Düşleri mobilde"

Ayrıca zamanı geri almanızı sağlayan bir özellik de mevcut. Her başlangıçta iki veya üç tane verilen bu hakkı reklam izleyerek arttırabiliyorsunuz. Oyun ücretsiz.