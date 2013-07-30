Sword & Sworcery, 1.5 milyondan fazla kopya sattı

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Capybara Games, piksellerden oluşan macera oyunu Sword & Sworcery'nin satış detaylarını ortaya koyan bir infografik yayınladı.
İlk olarak 2011'in mart ayında iPad için yayınlandıktan sonra iPhone, Mac, Linux ve Android gibi platformlarda da varlığını gösteren yapım, 1.5 milyondan fazla kopya satmış. Toplam satışın 550 binden fazlasının sadece iOS platformunda gerçekleştiği bilgisi de infografinin ortaya koyduğu detaylar arasında yer alıyor.
Bağımsız yapımların dağıtım platformu olarak tanımlayabileceğimiz Humble Bundle'ın %34'lük bir payla en çok Sword & Sworcery satışını gerçekleştirdiği görülüyor. iOS platformu %33'lük bir payla Humble Bundle'ı takip ederken Google Play %5'lik bir payla yetiniyor. iOS platformundaki satışların %14'ü, Steam satışlarının %50'si Google Play satışlarının ise, %77'si oyun indirimde iken gerçekleşmiş durumda.
Sword & Sworcery'nin platform başına düşen net gelir yüzdesine baktığımızda ise, Capybara Games'e en çok geliri %55'lik payla iOS platformunun getirdiği görülüyor. iOS platformunu %19 ile Steam satışları takip ediyor. Google Play ise, bu başlık altında %5'lik bir payla yetiniyor.
%55'lik payla geliştiriciye en çok gelir sağlayan iOS platformunun bölgelere göre gelir dağılımına baktığımızda Amerika'nın %49'luk payla başı çektiği görülüyor. İngiltere'nin %9'luk Kanada'nın ise %7'lik bir paya sahip olduğu görülüyor. Amerika'yı %17'lik payla grafikte yer alamayan Avrupa ülkeleri takip ederken; oyunun diğer bölgelere göre, bir yıl gecikmeli yayınlandığı Japonya %7'lik bir payla dördüncü sırada yer alıyor.
http://www.capybaragames.com/2013/07/a-sworcery-infographic/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iphone2-3-3g-4-4s hepsini kullandim.
iphone once 4,5"-5" arasi bir telefon yapsin.sise gibi asimetrik ekranla olmuyomus bu isler kendileride gorduler zaten
katılıyorum. Ama apple da böyle. Ben böyleyim diyor. Land Rover da öyle. Bakarsanız sırf otomatik vitese çalışır. Otomatik vitescinin jipi yani. Opel de orta seviye aile arabası sunar. Subaru ise 4x4 ve off road koşulları üzerine. Her firmanın kendine has bir özelliği var
S2'nin 4.3 inç ekranı bana küçük gelirken İphone'a geçemem.Dediğim boyutta telefon çıkarsa android'in yüzüne bakmam.Alabilen varsa iphone alsın derim.İosun akıcılığı ve grafik performansı mükemmel.Androidden daha fazla oyun çıkıyor ve daha iyi optimize oyunlar çıkıyor.4 inç olduğu içinde çözünürlük fazla değil xperia z, htc one , s4'teki kasmaları göremezsiniz.
android içinse 2012 aralık ayı...
bu oyunu android telefonumda satın aldım biraz oynadım sarmadı geri iade ettim.
jailbreak ya da 25pp tarzı şeyler ile yazılımları ücretsiz kullanabiliyor ve özel ayarlar yapabiliyorsun.
Biliyorduk zaten, korsan kullanan adam zaten neden androide çıkmıyor diyorsa boş adamdır.
(Cevabını bilmiyorum ama İos ta korsan varmı)
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