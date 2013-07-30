Sword & Sworcery, 1.5 milyondan fazla kopya sattı

Capybara Games, piksellerden oluşan macera oyunu Sword & Sworcery'nin satış detaylarını ortaya koyan bir infografik yayınladı.

İlk olarak 2011'in mart ayında iPad için yayınlandıktan sonra iPhone, Mac, Linux ve Android gibi platformlarda da varlığını gösteren yapım, 1.5 milyondan fazla kopya satmış. Toplam satışın 550 binden fazlasının sadece iOS platformunda gerçekleştiği bilgisi de infografinin ortaya koyduğu detaylar arasında yer alıyor.

Bağımsız yapımların dağıtım platformu olarak tanımlayabileceğimiz Humble Bundle'ın %34'lük bir payla en çok Sword & Sworcery satışını gerçekleştirdiği görülüyor. iOS platformu %33'lük bir payla Humble Bundle'ı takip ederken Google Play %5'lik bir payla yetiniyor. iOS platformundaki satışların %14'ü, Steam satışlarının %50'si Google Play satışlarının ise, %77'si oyun indirimde iken gerçekleşmiş durumda.

Sword & Sworcery'nin platform başına düşen net gelir yüzdesine baktığımızda ise, Capybara Games'e en çok geliri %55'lik payla iOS platformunun getirdiği görülüyor. iOS platformunu %19 ile Steam satışları takip ediyor. Google Play ise, bu başlık altında %5'lik bir payla yetiniyor.

%55'lik payla geliştiriciye en çok gelir sağlayan iOS platformunun bölgelere göre gelir dağılımına baktığımızda Amerika'nın %49'luk payla başı çektiği görülüyor. İngiltere'nin %9'luk Kanada'nın ise %7'lik bir paya sahip olduğu görülüyor. Amerika'yı %17'lik payla grafikte yer alamayan Avrupa ülkeleri takip ederken; oyunun diğer bölgelere göre, bir yıl gecikmeli yayınlandığı Japonya %7'lik bir payla dördüncü sırada yer alıyor.

http://www.capybaragames.com/2013/07/a-sworcery-infographic/