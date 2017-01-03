SpaceX, Facebook'un uydusunu pert eden patlamanın nedenini açıkladı

SpaceX, uzun zaman sonra olsa da sonunda 1 Eylül 2016 tarihinde Falcon 9 isimli roketinin fırlatılması sırasında gerçekleşen patlamanın nedenini açıkladı. Bu roketin İsrail'in 200 bin dolarlık Amos 6 adlı iletişim uydusunu taşıdığını ve patlama sırasında uydunun da kullanılamaz hale geldiğin hatırlatalım. Bu uydu, Facebook tarafından sahra altı Afrika bölgesine internet sağlamak için kiralanmıştı.

SpaceX kaza nedenini araştırırken ABD Hava Kuvvetleri, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve NASA ile beraber çalışarak 3000'den fazla kameradan gelen video ve çok sayıda telemetrik veriyi inceledi. İnceleme sırasında sıradışı verilerin geldiği ilk andan başlayıp ikinci rampanın kaybına kadar geçen 93 milisaniyelik (yaklaşık 0.1 saniye) süreye odaklanıldı. SpaceX'in raporuna göre ulaşılan sonuç şu şekilde: ABD saatiyle 2 Ocak sabah saatlerinde yayınlanan rapora görekaza nedenini araştırırkenveile beraber çalışarak'den fazla kameradan gelen video ve çok sayıda telemetrik veriyi inceledi. İnceleme sırasında sıradışı verilerin geldiği ilk andan başlayıp ikinci rampanın kaybına kadar geçen 93 milisaniyelik (yaklaşık 0.1 saniye) süreye odaklanıldı. SpaceX'in raporuna göre ulaşılan sonuç şu şekilde:

"2. rampadaki sıvı oksijen tankında bulunan üç tane kompozit sarılmış basınç konteynırlarından (COPV) biri hatalı işlev gösterdi. Araştırma ekibi, COPV astarındaki bir boşluğa oksijen birikmesi ve bu oksijenin tutuşmasıyla olayın gerçekleştiği sonucuna vardı."

Falcon 9 roketler, COPV'ları basınç ayarlamak için kullandığı soğuk helyumu depolamakta kullanıyor. Patlamanın gerçekleştiği yerden toplanan COPV'larda iç alüminyum astar ve dıştaki karbon kaplama arasında bükülmeler tespit edildi. Araştırmacılar, sıvı oksijenin burada biriktiğine ve COPV'larda basınç artırıldığı zaman buraya sıkışıp kaldığına inanıyor. Böylece sürtünme sonucu arada kalan oksijenin tutuşma ihtimali yükseldi. Ayrıca, araştırmacılar, soğuk helyum yüklendiği zaman sıcaklığı oksijeni katılaştıracak kadar düştüğünü ve böylece tutuşmanın daha kolay gerçekleştiğini düşünüyor.

Ayrıca yayınlanan raporla beraber SpaceX, 1 Eylül'den sonraki ilk fırlatma olacak fırlatmanın tarihini de 8 Ocak olarak açıkladı.

http://mashable.com/2017/01/02/spacex-explosion-next-launch/#C0r7EOEAwkqC