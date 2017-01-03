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SpaceX, Facebook'un uydusunu pert eden patlamanın nedenini açıkladı

SpaceX, eylül ayında Falcon 9 adlı roketini fırlatırken bir patlama gerçekleşmiş ve içindeki uyduyla beraber kullanılamaz hale gelmişti. Kaza nedeni ve yeni fırlatma tarihi açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,6b
1
16
Uzay
Alper Çakan
Yazar
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SpaceX, uzun zaman sonra olsa da sonunda 1 Eylül 2016 tarihinde Falcon 9 isimli roketinin fırlatılması sırasında gerçekleşen patlamanın nedenini açıkladı. Bu roketin İsrail'in 200 bin dolarlık Amos 6 adlı iletişim uydusunu taşıdığını ve patlama sırasında uydunun da kullanılamaz hale geldiğin hatırlatalım. Bu uydu, Facebook tarafından sahra altı Afrika bölgesine internet sağlamak için kiralanmıştı.
ABD saatiyle 2 Ocak sabah saatlerinde yayınlanan rapora göre SpaceX kaza nedenini araştırırken ABD Hava Kuvvetleri, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve NASA ile beraber çalışarak 3000'den fazla kameradan gelen video ve çok sayıda telemetrik veriyi inceledi. İnceleme sırasında sıradışı verilerin geldiği ilk andan başlayıp ikinci rampanın kaybına kadar geçen 93 milisaniyelik (yaklaşık 0.1 saniye) süreye odaklanıldı. SpaceX'in raporuna göre ulaşılan sonuç şu şekilde:
"2. rampadaki sıvı oksijen tankında bulunan üç tane kompozit sarılmış basınç konteynırlarından (COPV) biri hatalı işlev gösterdi. Araştırma ekibi, COPV astarındaki bir boşluğa oksijen birikmesi ve bu oksijenin tutuşmasıyla olayın gerçekleştiği sonucuna vardı."
Falcon 9 roketler, COPV'ları basınç ayarlamak için kullandığı soğuk helyumu depolamakta kullanıyor. Patlamanın gerçekleştiği yerden toplanan COPV'larda iç alüminyum astar ve dıştaki karbon kaplama arasında bükülmeler tespit edildi. Araştırmacılar, sıvı oksijenin burada biriktiğine ve COPV'larda basınç artırıldığı zaman buraya sıkışıp kaldığına inanıyor. Böylece sürtünme sonucu arada kalan oksijenin tutuşma ihtimali yükseldi. Ayrıca, araştırmacılar, soğuk helyum yüklendiği zaman sıcaklığı oksijeni katılaştıracak kadar düştüğünü ve böylece tutuşmanın daha kolay gerçekleştiğini düşünüyor.
Ayrıca yayınlanan raporla beraber SpaceX, 1 Eylül'den sonraki ilk fırlatma olacak fırlatmanın tarihini de 8 Ocak olarak açıkladı.
 

http://mashable.com/2017/01/02/spacex-explosion-next-launch/#C0r7EOEAwkqC Yorum Yaz
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Ohol Oula 2 yıl en beğenilen
Çok tuhaf..
Onlar bunu tartışırken biz halen nelerle uğraşıyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +34
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Aléister Crowley 2 yıl amacsızpanda
mmm2515

BOLDVIPER
vay be patlasada çatlasada adamlar uğraşıyor yapıyor yeniden yapıyor gonderene kadar durmuyor
bizdeyse noel haram satranç oynamak günah.. falan fişmekan

Türkiye de gönderiyor uydu sonuncusu da Göktürk tü. Özellikle askeri amaçlı yüksek çözünürlükte görüntü alan bir uydu.
Ama nedense burda bahsi geçmedi
Neden acaba?

Çünkü Türkiyenin gönderdiği uyduları diğer büyük ülkeler 50 yıl önce felan göndermiş olduğundan olabilirmi?
mmm2515BOLDVIPERvay be patlasada çatlasada adamlar uğraşıyor yapıyor yeniden yapıyor gonderene kadar durmuyor...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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BekiRoRo 2 yıl amacsızpanda
mmm2515

BOLDVIPER
vay be patlasada çatlasada adamlar uğraşıyor yapıyor yeniden yapıyor gonderene kadar durmuyor
bizdeyse noel haram satranç oynamak günah.. falan fişmekan

Türkiye de gönderiyor uydu sonuncusu da Göktürk tü. Özellikle askeri amaçlı yüksek çözünürlükte görüntü alan bir uydu.
Ama nedense burda bahsi geçmedi
Neden acaba?

Hayır
Frans gönderiyor, Norveç kontrol ediyor.
Meşhur büyüğümüzün dediği gibi "Bizden mucit çıkmaz ancak amele yetişir"
mmm2515BOLDVIPERvay be patlasada çatlasada adamlar uğraşıyor yapıyor yeniden yapıyor gonderene kadar durmuyor...
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Yanıtla +12
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feumarte 2 yıl
Enteresan... araştırmak ve bilgilenmek güzel şey!
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interwap 2 yıl
Eğer ülkemize ait bir roket bu şekilde sorun yaşasaydı araştırmaya gerek yoktu. Çünkü ilk ve son tespit iç ve dış güçlerin yaptığıydı. Bir çok kişi de buna inanıp olay bu derece aydınlatılamazdı.
Yanıtla +1
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Eeltorm 2 yıl
''pert eden patlama'' mı? Onca uygun kelime koyulabilirken başlığa, muhteşem hayal gücü ile seçilmiş bir başlık ne deyim. İnsan kendi hatasını da farketmeli artık.
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Umutcan 2 yıl
Haberdeki uzun pozlamayla çekilen fotoğraf aynı Command&conquer generals'deki particle cannon'a benzemiş
Yanıtla +5
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MonsterMMORPG 2 yıl
Vay be bunları gördükçe Allah'a olan imanımız kuvvetleniyor
Ne kadar muhteşem ve muazzam bir yaratılış mevcut
Bu kadar ince ayarlara ve çalışmalara rağmen fizik kurallarının muazzamlığı karşısında hala ne kadar aciziz
Allah sadece fizik kurallarını programlamış değil ek olarak sürekli hiç bitmez gücünü de sağlıyor. Bütün evrende fizik kuralları asla şaşmadan devam ediyor.
Gerçek fizik kurallarının belki katrilyonda birini bile hala bilgisayarda sanallaştıramıyoruz. Atomik seviyede bir insanı bile simule etmek bütün dünyadaki bilgisayarların gücünü aşıyor. Kaldı ki atom altı kaç tane farklı sistem mevcut.
Çok daha fazla çalışmalı ve Allahın koyduğu kanunları en iyi şekilde anlayarak fayda için kullanmalıyız. Geri kalmamızın en büyük sebebi bu yaratılış gayemiz olan anlama çabamızı kaybetmemiz.
Son 10 seneye kadar ülkemizdede durum buydu malesef. Ama önümüzdeki küflenmiş yapıları bir bir temizledikçe Türkiyenin önü açılıyor. Ergenekonu, Balyozu, PKK'sı, Fetösü bunların hepsini yıkmak gerçekten zor ve zaman alıyor.
3 Yanıt Yanıtla +3
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REV0 2 yıl MonsterMMORPG
MonsterMMORPG
Vay be bunları gördükçe Allah'a olan imanımız kuvvetleniyor
Ne kadar muhteşem ve muazzam bir yaratılış mevcut
Bu kadar ince ayarlara ve çalışmalara rağmen fizik kurallarının muazzamlığı karşısında hala ne kadar aciziz
Allah sadece fizik kurallarını programlamış değil ek olarak sürekli hiç bitmez gücünü de sağlıyor. Bütün evrende fizik kuralları asla şaşmadan devam ediyor.
Gerçek fizik kurallarının belki katrilyonda birini bile hala bilgisayarda sanallaştıramıyoruz. Atomik seviyede bir insanı bile simule etmek bütün dünyadaki bilgisayarların gücünü aşıyor. Kaldı ki atom altı kaç tane farklı sistem mevcut.
Çok daha fazla çalışmalı ve Allahın koyduğu kanunları en iyi şekilde anlayarak bizler fayda için kullanmalıyız. Geri kalmamızın en büyük sebebi bu yaratılış gayemiz olan anlama çabamızı kaybetmemiz.

Cubbeli Ahmet bunu begendi
Yanıtla +4
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BOLDVIPER 2 yıl
vay be patlasada çatlasada adamlar uğraşıyor yapıyor yeniden yapıyor gonderene kadar durmuyor
bizdeyse noel haram satranç oynamak günah.. falan fişmekan
1 Yanıt Yanıtla +6
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amacsızpanda 2 yıl BOLDVIPER
BOLDVIPER
vay be patlasada çatlasada adamlar uğraşıyor yapıyor yeniden yapıyor gonderene kadar durmuyor
bizdeyse noel haram satranç oynamak günah.. falan fişmekan

Türkiye de gönderiyor uydu sonuncusu da Göktürk tü. Özellikle askeri amaçlı yüksek çözünürlükte görüntü alan bir uydu.
Ama nedense burda bahsi geçmedi
Neden acaba?
4 Yanıt Yanıtla +1
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cemus 2 yıl
şu patlama esnasında arkadan geçen şey neymiş onuda açıklasalarmış keşke..
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efyavas 2 yıl
Başlığa gel "pert eden"
Yanıtla +9
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Ohol Oula 2 yıl en beğenilen
Çok tuhaf..
Onlar bunu tartışırken biz halen nelerle uğraşıyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +34
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karanlikmadde 2 yıl Ohol Oula
Ohol Oula

Çok tuhaf..



Onlar bunu tartışırken biz halen nelerle uğraşıyoruz.

Bir bitmediniz. Standart makale yorumu.

Yerli bir şey yapılsa ona bahane bulunur. Birileri bir şeyler geliştirir aşağılık kompleksi oluşur.

Ama yazanların hiç birinde çalışıp çabalayacak irade yok. Sadece boş muhabbetler.

Paul Verlaine'nin ünlü sözleri geliyor aklıma;

Ey sen ki durmadan ağlarsın, döversin dizlerini.
Gel söyle bakalım ne yaptın. N'ettin gençliğini ?

Birilerini bir şeyler yapmamakla eleştirenler cevap versin kendileri ne iş becermiş ?

Hiç imkan, okul muhabbetlerine girmeyin. Herkes kendi mesleğini,görevini en iyi şekilde yapsaydı eksikler kapanırdı zaten.
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