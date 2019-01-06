TCL, CES 2019'da yeni bir Alcatel modeli ile yeni ekran teknolojileri tanıtacak

Dünyanın dört bir köşesinden binlerce teknoloji üreticisinin katıldığı CES 2019, katılımcıların en yeni ürünlerini ve en yenilikçi teknolojilerini sergilediği dev bir organizasyon. BlackBerry ve Alcatel markalarını elinde bulundurması ile tanıdığımız, ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli teknoloji üreticisi TCL de 8 Ocak ve 11 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2019'da boy gösteren teknoloji üreticileri arasında yer alacak.

Şirket, CES 2019'da yepyeni bir Alcatel modeli ile yeni ekran teknolojilerini görücüye çıkaracağını duyurdu. İsmi ve teknik özellikleri büyük bir soru işareti olan yeni Alcatel modeli hakkında şu an için bildiğimiz tek şey çerçevesiz bir ekrana sahip olacağı. TCL daha önce hiçbir cihazında son günlerde orta segmentte sık sık görmeye alışkın olduğumuz tarzda su damlası biçiminde bir çentik kullanmamıştı. Bu bakımdan yeni Alcatel modelinin su damlası çentiği ile gelmesi hiç de şaşırtıcı olmaz.

Yeni bir Alcatel modelinin yanı sıra şirket, akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni ekran teknolojilerini de sergileyeceğini açıkladı. Ekranlar, TCL'nin yan kuruluşu olan ve TLC marka televizyonların büyük bir kısmında imzası bulunan China Star Optoelectronics Technology(CSOT) tarafından tasarlanarak üretilecek.

https://www.gizmochina.com/2019/01/06/tcl-to-announce-a-new-alcatel-phone-and-new-display-technologies-at-ces-2019/

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Ne yazık ki bahsi geçen ürünler arasında yeni birmodeli yok ancak şirket’de ve dünyanın diğer bölgelerinde yeni ortaklıkların ufukta olduğunu açıkladı.