TEI'nin ürettiği yerli İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi

Özel bir düzenekte test ediliyor
Milli İHA motoru PD170’i kendi geliştirdikleri özel bir test düzeneği içerisinde test ettiklerini belirten Faruk Akşit, bu düzeneğin eksi 55 derece ve 30 bin fit yükseklikteki vakum ortamını sağladığını söyledi. Böylece bazı motorların yüksek irtifada verdiği arızaları daha o aşamaya gelmeden deney şartlarında yakalayıp çözebildiklerini ifade etti.
"PD170 şu anda sınıfının en iyisi"
TEI Genel Müdürü Faruk Akşit, ürettikleri motor sayesinde İHA’ların dünyadaki rakiplerine göre daha yüksekte görev yapabildiğini, daha uzakları görebildiğini ya da mevcut irtifada daha uzun süre görev yapabildiğini söyledi. PD170’in ANKA gibi 1500 – 2 bin kilogram ağırlığında, orta irtifa ve uzun süre havada kalan İHA’larda kullanılan bir motor olduğunu belirten Akşit, motorun şu anda sınıfının en iyisi olduğunu iddia etti.
“Bizim motorumuz, bu sektörde daha önce en iyi olan Avrupalı motordan, kritik irtifa açısından yaklaşık 2 kat daha kritik irtifa değerine sahip. 20 bin fit yüksekliğe kadar hiçbir güç düşmeden motorumuz yaklaşık 1,5- 2 tonluk bir ağırlığı çıkarabilmektedir. Ayrıca 30 bin fit görev irtifasında rakip motorumuz 96 beygir güç üretirken, bizim motorumuz 130 beygir güç vermektedir. Bunun dışında bizim motorumuz, sektördeki diğer bütün motorlardan ayrıştırıcı olarak 40 bin fite kadar da görev yapabilecek durumda. 40 bin fit yükseklikte de 90 beygir civarında bir güç elde ediyoruz. Diğer motorların 30 bin fit yükseklikte verdiği güce yakın bir değer.”
Rakiplerine göre yüzde 11 daha az yakıt tüketiyor
PD170’in rakiplerine oranla yüzde 11 daha az yakıt tükettiğine dikkat çeken Akşit, “30 bin fit şartlarında en iyi rakibinden yüzde 11 daha az yakıt tüketiyor. Bu da 20 saatlik bir uçuşta yüzlerce kilo yakıt ağırlığı demek oluyor ki, bu İHA'ları kullananlar gerek TAI olsun gerek ordumuz olsun, ANKA gibi İHA'larda bunu isterse ilave yakıt ve daha uzun süre havada kalmak için kullanabilirler” şeklinde konuştu.
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say bakalım kim kim koloni kurmuş
yok kardeş sizi kılıçdaroğlu yönetmesi lazım anca böyle zekaya bu yakışır
Muhalif, savunma sanayisindeki bir gelişmeyi tamamen konudan alakasız ve bilgisiz bir şekilde eleştiriyor.
İktidar yanlısı da ülkedeki kötü gidişata bakmaksızın iktidarı övme gafletinde bulunuyor.
Sevindirici bir gelişme fakat ekonomik ve diğer birçok konuda ülke çöküşte olduğu için gölgede kalıyor ne yazık ki.