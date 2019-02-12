Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TEI'nin ürettiği yerli İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yerli İHA motoru PD170'e iki farklı ülkeden talep geldiğini belirtti. Akşit, PD170'in güç ve verimlilik bakımından rakiplerinden üstün olduğunu dile getirdi.
3 ay
6,7b
1
20
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

TEI'nin ürettiği yerli İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi
Tam Boyutta Gör
 

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Türkiye’nin ilk milli insansız hava aracı (İHA) motoru PD170 ile ilgili yeni bilgiler verdi. PD170’in test süreci ve verimliliği hakkında konuşan Akşit, motora iki farklı ülkeden talep geldiğini ifade ederek ihracat sinyali verdi.

Özel bir düzenekte test ediliyor 

Milli İHA motoru PD170’i kendi geliştirdikleri özel bir test düzeneği içerisinde test ettiklerini belirten Faruk Akşit, bu düzeneğin eksi 55 derece ve 30 bin fit yükseklikteki vakum ortamını sağladığını söyledi. Böylece bazı motorların yüksek irtifada verdiği arızaları daha o aşamaya gelmeden deney şartlarında yakalayıp çözebildiklerini ifade etti.

"PD170 şu anda sınıfının en iyisi" 

TEI Genel Müdürü Faruk Akşit, ürettikleri motor sayesinde İHA’ların dünyadaki rakiplerine göre daha yüksekte görev yapabildiğini, daha uzakları görebildiğini ya da mevcut irtifada daha uzun süre görev yapabildiğini söyledi. PD170’in ANKA gibi 1500 – 2 bin kilogram ağırlığında, orta irtifa ve uzun süre havada kalan İHA’larda kullanılan bir motor olduğunu belirten Akşit, motorun şu anda sınıfının en iyisi olduğunu iddia etti.

Bizim motorumuz, bu sektörde daha önce en iyi olan Avrupalı motordan, kritik irtifa açısından yaklaşık 2 kat daha kritik irtifa değerine sahip. 20 bin fit yüksekliğe kadar hiçbir güç düşmeden motorumuz yaklaşık 1,5- 2 tonluk bir ağırlığı çıkarabilmektedir. Ayrıca 30 bin fit görev irtifasında rakip motorumuz 96 beygir güç üretirken, bizim motorumuz 130 beygir güç vermektedir. Bunun dışında bizim motorumuz, sektördeki diğer bütün motorlardan ayrıştırıcı olarak 40 bin fite kadar da görev yapabilecek durumda. 40 bin fit yükseklikte de 90 beygir civarında bir güç elde ediyoruz. Diğer motorların 30 bin fit yükseklikte verdiği güce yakın bir değer.

Rakiplerine göre yüzde 11 daha az yakıt tüketiyor 

PD170’in rakiplerine oranla yüzde 11 daha az yakıt tükettiğine dikkat çeken Akşit, “30 bin fit şartlarında en iyi rakibinden yüzde 11 daha az yakıt tüketiyor. Bu da 20 saatlik bir uçuşta yüzlerce kilo yakıt ağırlığı demek oluyor ki, bu İHA'ları kullananlar gerek TAI olsun gerek ordumuz olsun, ANKA gibi İHA'larda bunu isterse ilave yakıt ve daha uzun süre havada kalmak için kullanabilirler” şeklinde konuştu.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Paul Muaddib 3 ay en beğenilen FatihAsl
dünya marsa koloni kuruyormuş
say bakalım kim kim koloni kurmuş
yok kardeş sizi kılıçdaroğlu yönetmesi lazım anca böyle zekaya bu yakışır
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mis Kokulu Yalanlar 3 ay
Bu tarz konularda iki yanlış yapılıyor.
Muhalif, savunma sanayisindeki bir gelişmeyi tamamen konudan alakasız ve bilgisiz bir şekilde eleştiriyor.
İktidar yanlısı da ülkedeki kötü gidişata bakmaksızın iktidarı övme gafletinde bulunuyor.
Sevindirici bir gelişme fakat ekonomik ve diğer birçok konuda ülke çöküşte olduğu için gölgede kalıyor ne yazık ki.
Bu tarz konularda iki yanlış yapılıyor.Muhalif, savunma sanayisindeki bir gelişmeyi tamamen konudan alakasız ve bilgisiz bir şekilde eleştiriyor.İkt...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 3 ay FatihAsl
Dünya Mars'ı bıraktım Ay'a dahi henüz koloni kuramıyor. Şu anda uzay yarışında öncü kalabilmek için normal üstü yatırımlar yapılıyor. Çoğu milyonluk, milyarlık bütçeler bu uğurda çöp oluyor. Zira zirve yarışının bir bedeli var. Bunun dışında iha sektörü, siha sektörü yükselen bir pazar. Bunun ileri versiyonları insanlı f22 lerin, raptorların, mic lerin yerlerini alacaklar. Ya uzaktan kumandalı(oyun gibi) yönetilecek ya da varsa iyi bir yapay zeka hazırlayabilen, o şekilde. İthal ettiğimiz uçakların, satıcı güçlerin istediklerinde sistem kilitlemesi, kendilerine bağımlı füze desteklemesi gibi sebeplerle dilediğimiz gibi kullanımı çok kısıtlanıyordu. Şimdi ise bu oyuncaklar ile bir ton kuklacık pkk lıları oyuncak cehennemine gönderebiliyoruz. Yanlış anlaşılmasın, hükümet destekçisi değilim ama askeri alanda yapılan icatlarda küçümsenmesin. Sihalar çok güzel, gereksiz canları temizliyor.
Dünya Mars'ı bıraktım Ay'a dahi henüz koloni kuramıyor. Şu anda uzay yarışında öncü kalabilmek için normal üstü yatırımlar yapılıyor. Çoğu milyonluk, milyarlık ...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
napolyon94 3 ay
2019 da bile an itibari ile uzayda sadece 3 insan var :) marsa koloni atan arkadasa bildirelim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 3 ay
Bilgi üretildikçe çoğalır. Lineer değil logaritmik olarak. Bunlar güzel gelişmeler. Bunun kimi neyi tuttuğumuzla neye mualif olduğumuzla alakası yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vollkan59 3 ay
Ne mutlu Türküm diyene...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AqRaMa 3 ay
en büyük problemlerimizden birisi ORTADAN konuşmak. Yanlı konuşmak hastalığımız devam ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ersin ÇAKI 3 ay
Birisi şöyle bir yorum yapmıştı ona cevap vermek istedim "Bu tarz motorları artık herkes yapabiliyor" demişti. Ama yorumunu göremedim. Herneyse yine de cevaben şu videoyu buraya bırakıyorum.
Herkes yapabiliyor diyen kardeş. Yunanistan bizim ihaları öve öve bitiremezken, bizim bir iha'mız için herifler 4 tane F16 kaldırmak zorunda kaldıklarını kendileri dile getiriyor. Buyur izle de ufkun açılsın biraz.
youtube.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 3 ay
Veriler umarım ki gerçek verilerdir, veriler gerçekse üretimi olur, ihracatı olur, muadil ürünü ithal etmeye son verilir.
Bu habere rağmen yeni iha'larda ithal motor kullanırsa o zaman haber şişirmedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steelo 3 ay
2007 den beri göklerde olan yerli uçağımız gibi olmaz umarım.Artık şu kurları düşürecek hamleler lazım.Somut şeyler görmek istiyoruz artık.Seçim zamanlarında ordan, burdan teklif aldık söylentilerini değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mis Kokulu Yalanlar 3 ay
Bu tarz konularda iki yanlış yapılıyor.
Muhalif, savunma sanayisindeki bir gelişmeyi tamamen konudan alakasız ve bilgisiz bir şekilde eleştiriyor.
İktidar yanlısı da ülkedeki kötü gidişata bakmaksızın iktidarı övme gafletinde bulunuyor.
Sevindirici bir gelişme fakat ekonomik ve diğer birçok konuda ülke çöküşte olduğu için gölgede kalıyor ne yazık ki.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Panzer VIE Tiger 3 ay
Bende muhalifim ama bu işleri küçümsemek doğru değil güzel gelişmeler
Umarım daha iyileri yapılır yerli tank ve uçak motorları gibi
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fluox 3 ay

Seçim yaklaşıyor acaba yine kime bişiler satıyoruz.Seçimden sonra iptal oluyor nasılsa.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xabc 3 ay fluox
bazılarının hayatı heralde siyasetten ibaret. yoksa böyle saçma bir cevap yazamazdı. ne iptali? video'da çalışan motoru da mı görmedin? bu motorla uçan iha'yı da görmedin? yani güzel bir şey yapıldığı zaman zorunuza gidiyor. istiyorsunuz ki sürekli kötü şeyler yazılsın çizilsin de partiniz iktidara gelsin. sonra ne yapacaksınız? tabi sadece yiyip içeceksiniz.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6682 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tei, iha motoru ve
6 etiket daha tei pd170 yerli iha motoru Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Plague Inc yapımcısından yeni oyun: Rebel Inc 3 ay Google yonga seti geliştirme çalışmalarına hız verdi 3 ay Monster'da Bu Hafta - Mass Effect Andromeda 3 ay Casper Excalibur G670 satışa çıkıyor 3 ay Tencent’den yatırım alan Reddit kullanıcıları kızgın 3 ay Ethereum tekrar ikinci 3 ay Galaxy S10+ posteri 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C portunu doğruladı 3 ay Samsung’un katlanabilir telefonunun tanıtım tarihi açıklandı 3 ay Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir 3 ay Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı 3 ay Virgin Galactic SpaceShipTwo'nun roket motorunu Smithsonian Müzesine bağışladı 3 ay FDA, ilaç tedariklerini takip etmek için blok zinciri teknolojisinden faydalanacak 3 ay Meizu Note 9, 14 Şubat tarihinde tanıtılabilir 3 ay Microsoft, HoloLens 2'yi 24 Şubat'ta tanıtacak 3 ay Apex Legends ilk haftada 25 milyon oyuncu sayısına ulaştı 3 ay Türkiye’de telefon ithalatında sert düşüş! 3 ay Samsung Android tarayıcısı 1 milyar kez indirildi 3 ay HQ Trivia ses tabanlı bir yarışma başlattı 3 ay The Division 2'nin açık betası ortaya çıktı 3 ay Bitcoin Cash geliştiricisi:"Ben Satoshi Nakomoto'yum" 3 ay GÖRÜNTÜLENEN TEI'nin ürettiği yerli İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi Sonraki Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır 3 ay "Mars'a koloni kuracağız" diyerek dünyayı kandırdılar: Mars One şirketi iflas etti 3 ay UXistanbul kullanıcı deneyimi konferansı haftaya başlıyor 3 ay Apple, Türk gencinin keşfettiği kritik açığın üstünü örttü 3 ay Sevgililer Günü hediye fikirleri Amazon.com.tr’de 3 ay Huawei Mate 20 Pro hangi güvenlik özelliklerine sahip? 3 ay Toyota, araçlarında Android Auto desteği sunmaya başladı 3 ay Fortnite iOS sürümü günde 1,5 milyon dolar gelir elde ediyor 3 ay Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu'ndan elektronik sigara devi Juul'a suçlama geldi 3 ay Telegram masaüstü uygulaması, yeni arka plan özellikleri ile güncellendi 3 ay AMD Radeon VII piyasada 3 ay Intel Core i9-9990XE işlemcisi 14 çekirdekli olacak 3 ay Apple'ın merakla beklenen iki ürünü AirPods 2 ve AirPower ilkbaharda çıkabilir 3 ay Samsung Galaxy M30 tasarımı sızdırıldı 3 ay Uygun Fiyata RGB Ledli Mekanik Oyuncu Klavyesi Trust Cada 3 ay Rusya siber savaş tatbikatı için ülkenin internet bağlantısını kesecek 3 ay Türkiye’nin 81 İlinde Dev Hizmet Ağı: Ustamgeliyor.com 3 ay Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için yarışacak 21 aday belli oldu 3 ay Yeni iPhone'larda USB-C portu olmayacak 3 ay Aladdin filminin yeni fragmanı yayınlandı: Will Smith'in Cin'ine ilk bakış Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim