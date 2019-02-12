TEI'nin ürettiği yerli İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi

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TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Türkiye’nin ilk milli insansız hava aracı (İHA) motoru PD170 ile ilgili yeni bilgiler verdi. PD170’in test süreci ve verimliliği hakkında konuşan Akşit, motora iki farklı ülkeden talep geldiğini ifade ederek ihracat sinyali verdi.

Özel bir düzenekte test ediliyor

Milli İHA motoru PD170’i kendi geliştirdikleri özel bir test düzeneği içerisinde test ettiklerini belirten Faruk Akşit, bu düzeneğin eksi 55 derece ve 30 bin fit yükseklikteki vakum ortamını sağladığını söyledi. Böylece bazı motorların yüksek irtifada verdiği arızaları daha o aşamaya gelmeden deney şartlarında yakalayıp çözebildiklerini ifade etti.

"PD170 şu anda sınıfının en iyisi"

TEI Genel Müdürü Faruk Akşit, ürettikleri motor sayesinde İHA’ların dünyadaki rakiplerine göre daha yüksekte görev yapabildiğini, daha uzakları görebildiğini ya da mevcut irtifada daha uzun süre görev yapabildiğini söyledi. PD170’in ANKA gibi 1500 – 2 bin kilogram ağırlığında, orta irtifa ve uzun süre havada kalan İHA’larda kullanılan bir motor olduğunu belirten Akşit, motorun şu anda sınıfının en iyisi olduğunu iddia etti.

“Bizim motorumuz, bu sektörde daha önce en iyi olan Avrupalı motordan, kritik irtifa açısından yaklaşık 2 kat daha kritik irtifa değerine sahip. 20 bin fit yüksekliğe kadar hiçbir güç düşmeden motorumuz yaklaşık 1,5- 2 tonluk bir ağırlığı çıkarabilmektedir. Ayrıca 30 bin fit görev irtifasında rakip motorumuz 96 beygir güç üretirken, bizim motorumuz 130 beygir güç vermektedir. Bunun dışında bizim motorumuz, sektördeki diğer bütün motorlardan ayrıştırıcı olarak 40 bin fite kadar da görev yapabilecek durumda. 40 bin fit yükseklikte de 90 beygir civarında bir güç elde ediyoruz. Diğer motorların 30 bin fit yükseklikte verdiği güce yakın bir değer.”

Rakiplerine göre yüzde 11 daha az yakıt tüketiyor

PD170’in rakiplerine oranla yüzde 11 daha az yakıt tükettiğine dikkat çeken Akşit, “30 bin fit şartlarında en iyi rakibinden yüzde 11 daha az yakıt tüketiyor. Bu da 20 saatlik bir uçuşta yüzlerce kilo yakıt ağırlığı demek oluyor ki, bu İHA'ları kullananlar gerek TAI olsun gerek ordumuz olsun, ANKA gibi İHA'larda bunu isterse ilave yakıt ve daha uzun süre havada kalmak için kullanabilirler” şeklinde konuştu.