Bayraktar TB3, yerli motorla irtifa rekoru kırdı!

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen katlanabilir kanatlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, yerli motorla irtifa rekoru kırdı. Son test uçuşunda TEI tarafından yerli imkanlarla geliştirilen TEI PD-170 motoruyla havalanan Bayraktar TB3, 33.000 feet irtifaya yükseldi.

Bayraktar TB3, 33.000 feet irtifaya çıkarak bugüne kadar yerli motorla en yüksek irtifaya çıkan insansız hava aracı oldu. Bayraktar AKINCI ise Ivchenko-Progress üretimi motor ile 45 bin 118 feet irtifaya çıkarak milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 327 saat 35 dakika havada kaldı. Kesintisiz olarak ise 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5.700 km yol kat etti.

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Kısa pistli gemilerden kalkış iniş yapan dünyanın ilk SİHA’sı

Bayraktar TB3 SİHA, bu sene TCG Anadolu’dan ilk uçuşunu yapacak. Katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra edebilecek.

TEI-PD170 özellikleri

Silindir Hacmi: 2,1 Litre

Hava Besleme: İki Kademe Seri Turboşarj

Yakıt Besleme: Ortak Yakıt Hattı (Common Rail)

Kalkış Gücü: 172 HP

Sürekli Güç (2300 propeller RPM): 172 HP

İrtifa Gücü (20.000 ft.): 170 HP

İrtifa Gücü (30.000 ft.): 130 HP

Yakıt: JP-8 veya Jet-A1

Kuru Ağırlık: 162 kg

Bayraktar TB3 özellikleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8,35 Metre Uzunluk

2,6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

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