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    Bayraktar TB3, yerli motorla irtifa rekoru kırdı!

    Bayraktar TB3 SİHA, TEI PD-170 motorla 33.000 feet irtifaya çıkarak yerli motorla en yüksek irtifaya çıkan insansız hava aracı oldu. Bayraktar TB3 hakkında detaylar haberimizde.
    Bayraktar TB3, yerli motorla irtifa rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen katlanabilir kanatlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, yerli motorla irtifa rekoru kırdı. Son test uçuşunda TEI tarafından yerli imkanlarla geliştirilen TEI PD-170 motoruyla havalanan Bayraktar TB3, 33.000 feet irtifaya yükseldi.

    Bayraktar TB3, 33.000 feet irtifaya çıkarak bugüne kadar yerli motorla en yüksek irtifaya çıkan insansız hava aracı oldu. Bayraktar AKINCI ise Ivchenko-Progress üretimi motor ile 45 bin 118 feet irtifaya çıkarak milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı.

    Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 327 saat 35 dakika havada kaldı. Kesintisiz olarak ise 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5.700 km yol kat etti.

    Kısa pistli gemilerden kalkış iniş yapan dünyanın ilk SİHA’sı

    Bayraktar TB3 SİHA, bu sene TCG Anadolu’dan ilk uçuşunu yapacak. Katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra edebilecek.

    TEI-PD170 özellikleri

    • Silindir Hacmi: 2,1 Litre
    • Hava Besleme: İki Kademe Seri Turboşarj
    • Yakıt Besleme: Ortak Yakıt Hattı (Common Rail)
    • Kalkış Gücü: 172 HP
    • Sürekli Güç (2300 propeller RPM): 172 HP
    • İrtifa Gücü (20.000 ft.): 170 HP
    • İrtifa Gücü (30.000 ft.): 130 HP
    • Yakıt: JP-8 veya Jet-A1
    • Kuru Ağırlık: 162 kg

    Bayraktar TB3 özellikleri

    • 14 Metre Kanat Açıklığı
    • 8,35 Metre Uzunluk
    • 2,6 Metre Yükseklik
    • 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
    • 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
    • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 24+ Saat Havada Kalış Süresi
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Otomatik İniş ve Kalkış
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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