Aselsan'ın otomatik havan silah sistemi Alkar, kullanıcı birliğine teslim edildi

Tam Boyutta Gör

Türk Savunma Sanayi'nden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Paylaşılan bilgiye göre, Türkiye’nin ilk milli otomatik havan silah sistemi olarak lanse edilen Alkar, BMC’nin çok amaçlı zırh aracı Vuran’a entegre edilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Alkar, çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri üreten ASELSAN tarafından geliştirildi.

İlk kez 2017’deki 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda sergilenen 120 milimetre havan silah sistemi Alkar, geçen sürede bir dizi teste tabi tutularak göreve hazır hale getirildi. Daha sonra BMC’nin Vuran isimli aracına entegre edilerek görev yerine gönderildi. Kullanıcı eğitimleri tamamlanan Alkar, kullanıcı personel tarafından yapılan atışlı gösterimde hedefleri tam isabetle yok etti.

Menzili 8 kilometreye kadar ulaşıyor

Geri tepme mekanizmasının atıs¸ sırasında platforma aktarılan atıs¸ yükünü en aza indirmesi sayesinde Alkar'ın entegre edilebileceği araç çeşitliliği artıyor. Sistem, 4x4 dahil birçok farklı tipteki araca ve sabit tesise entegre edilebiliyor. Yivli ve yivsiz namlu çeşidine göre 1,5 ila 8 kilometre arasında menzile sahip olan Alkar, 1 dakikadan kısa sürede atışa, 10 saniyeden kısa sürede de mevzi değiştirmeye hazırlanabiliyor.

Alkar'da mermi namluya otomatik yükleniyor, gelişmiş hızlı ve hassas elektromekanik taret sistemiyle namlu 360 derece dönebiliyor, yüksek namlu açılarında atış yapabiliyor. Tüm bunlar geniş bir etki alanı sağlarken, Alkar'ın 3 havanın etkisini tek başına yapabilmesini sağlıyor. Balistik hesaplamalarda kullanılan meteorolojik verilerin sayısal haberleşme vasıtasıyla alınabildiği Alkar ile muharebe sahasında her türlü koşulda görev icra edilebiliyor.





https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mehmetcikin-yeni-sungusu-goreve-hazir/1380572