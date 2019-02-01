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Aselsan'ın otomatik havan silah sistemi Alkar, kullanıcı birliğine teslim edildi

Aselsan tarafından geliştirilen otomatik havan silah sistemi Alkar, BMC'nin çok amaçlı zırh aracı Vuran'a entegre edilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. İşte Alkar'ın özellikleri:
3 ay
9b
1
28
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Aselsan'ın otomatik havan silah sistemi Alkar, kullanıcı birliğine teslim edildi
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Türk Savunma Sanayi'nden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Paylaşılan bilgiye göre, Türkiye’nin ilk milli otomatik havan silah sistemi olarak lanse edilen Alkar, BMC’nin çok amaçlı zırh aracı Vuran’a entegre edilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Alkar, çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri üreten ASELSAN tarafından geliştirildi.

İlk kez 2017’deki 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda sergilenen 120 milimetre havan silah sistemi Alkar, geçen sürede bir dizi teste tabi tutularak göreve hazır hale getirildi. Daha sonra BMC’nin Vuran isimli aracına entegre edilerek görev yerine gönderildi. Kullanıcı eğitimleri tamamlanan Alkar, kullanıcı personel tarafından yapılan atışlı gösterimde hedefleri tam isabetle yok etti.

Menzili 8 kilometreye kadar ulaşıyor 

Geri tepme mekanizmasının atıs¸ sırasında platforma aktarılan atıs¸ yükünü en aza indirmesi sayesinde Alkar'ın entegre edilebileceği araç çeşitliliği artıyor. Sistem, 4x4 dahil birçok farklı tipteki araca ve sabit tesise entegre edilebiliyor. Yivli ve yivsiz namlu çeşidine göre 1,5 ila 8 kilometre arasında menzile sahip olan Alkar, 1 dakikadan kısa sürede atışa, 10 saniyeden kısa sürede de mevzi değiştirmeye hazırlanabiliyor.

Alkar'da mermi namluya otomatik yükleniyor, gelişmiş hızlı ve hassas elektromekanik taret sistemiyle namlu 360 derece dönebiliyor, yüksek namlu açılarında atış yapabiliyor. Tüm bunlar geniş bir etki alanı sağlarken, Alkar'ın 3 havanın etkisini tek başına yapabilmesini sağlıyor. Balistik hesaplamalarda kullanılan meteorolojik verilerin sayısal haberleşme vasıtasıyla alınabildiği Alkar ile muharebe sahasında her türlü koşulda görev icra edilebiliyor.



https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mehmetcikin-yeni-sungusu-goreve-hazir/1380572 Yorum Yaz
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kenbalx 3 ay en beğenilen
Bu sistemde palet fabrikası BMC ye satıldı diye ağlayanlara gelsin...
3 Yanıt Yanıtla +19
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imGr8 3 ay
zamlara karşı etkili mi?
1 Yanıt Yanıtla +18
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MağaraAdam 3 ay kenbalx
Kel alaka
1 Yanıt Yanıtla +17
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adolf1 3 ay
havan sistemine değil,
araça odaklanın.
araç BMC üretimi Amazon marka-model.
havan sisteminden 2 kata daha pahalıdır o araç.
çok daha iyi havan sistemleri varken, sırf araç satabilmek
için araca bunu monte edip satmışlar.
ülkenin paraları BMC'ye aktarılıyor.
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DH Misafiri 3 ay
Bu ülkeye Acilen Füze Savunma Sistemleri gerekiyor,ABD demokrasi getirme peşine düştü bunları bertaraf etmeliyiz...
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sericik 3 ay
Yazılımın daha geliştirilmesi lazım
ayrıca
fünye kısmı otomatik dolumda güvensiz ve sağa sola çarpıyor
bize kahpe leşi vermesini dörtgözle bekliyoruz hayırlı olsun
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omaha 3 ay
Bunu görünce aklıma yine kasaya entegre topçu sistemi aklıma geldi yerli üretim olunca artık değişik ürünler deneniyor herhalde
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alfa-x 3 ay
Helal olsun ,laf yerine işe yarar ürün çıkaranlara
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forsaken54 3 ay
Oha daha yenimi yapmışlar rusya 1970 de kullanıyordu be
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kenbalx 3 ay forsaken54
Onlar üretir, teröriste maliyetine, bize 10 katına satarlardı. O kadar dış borcu nası yaptık sanıyorsunuz.
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Askaparta 3 ay
Alkar kadar mermi düşsün kafalarına.
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vollkan59 3 ay
Maşallah diyelim. Tepelerine tepelerine düşsün...
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imGr8 3 ay
zamlara karşı etkili mi?
1 Yanıt Yanıtla +18
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Ersin ÇAKI 3 ay imGr8
Kendini savunacak silahın olmadıktan sonra herşey bedava olsa ne yazar.
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hamza5806 3 ay
Bu aselsan da amma çalışkan firma ya haftada 3 tane silah yapıp tskya teslim ediyor helal olsun
(!)
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