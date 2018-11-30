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TRON, 100 milyon dolarlık Blockchain oyun fonunu duyurdu

Merkezi olmayan bir internet protokolü olan TRON, geçtiğimiz günlerde basın bülteninde, TRON Arcade adı altında bir Blockchain oyun fonu oluşturma planları olduğunu duyurdu.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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TRON, 100 milyon dolarlık Blockchain oyun fonunu duyurdu
Blockchain tabanlı eğlence içerikli bir sistem kurmayı amaçlayan TRON, geçtiğimiz günlerde TRON Arcade'i duyurdu. Şirketin “geliştiricileri güçlendirmek” amacıyla tasarladığı TRON Arcade, önümüzdeki üç yıl boyunca 100 milyon dolar tutarında dev bir yatırım görecek. 
TRON Arcade projesi, bu yılın başlarında dosya paylaşım devi olan BitTorrent'i satın alan TRON'un kullanıcılarına vaad ettiği uzun vadeli bir proje. TRON CEO'su Justin Sun'a göre; TRON Arcade projesi, firmanın genişleyen popülaritesinde önemli bir rol oynayacak. 
Justin Sun:"TRON, oyun endüstrisinin karşılaştığı sorunları; Blockchain teknolojisinin açık, şeffaf ve değişmezliğinden yararlanarak çözmeye çalışmaktadır." diyerek TRON'un amacını tekrar etti.
Sun:"TRON Arcade, geliştiricilerin, misyonumuza katılmalarını teşvik etmek ve dünya çapındaki kullanıcılara en iyi Blockchain oyun deneyimini sağlamak için çok önemli bir rol oynayacaktır.” şeklinde bir açıklamada bulundu. 

https://cointelegraph.com/news/tron-announces-100-million-blockchain-gaming-fund Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 ay
kazanırsak kazandırırız mantığı !
aynı şekilde batarsak ta batırırız mantığını da içermekte !
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ssbrutality 5 ay
Spekülatif artışın nedeni buymuş demekki
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