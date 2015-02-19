TRT Türkiye'de ilk defa 4K yayın testlerine başladı

4K UHD televizyonlar teknoloji marketlerinde yerini alsa da bu cihazlardan tam anlamıyla yararlanmak pek mümkün değildi. Öyle ki yalnızca internetten 4K çözünürlükte içerik elde edilebiliyordu, yayınlarda ise yüksek çözünürlüğe pek rastlayamadık. Ülkemizde ise bu konuda ilk adım TRT'den geldi.
HD yayına geçiş döneminde de elini hızlı tutan TRT 4K yayın konusunda Avrupada ilk kez UHD yayın testlerine başlayan kurum oldu. 4K yayının hayata geçmesinde TRT, Türksat ve Vestel'in ortak çalıştığı belirtildi. TRT Başkan yardımcısı Yalçın Akdoğan yaptığı açıklamada bazı kuruluşların hala HD yayına geçiş aşamasını tamamlayamadığını ancak TRT'nin öncü bir adımda 4K yayına geçtiğini belirtti. Artık TRT'nin bir kanalının sürekli olarak 4K yayın yapacağı söylendi. Vestel İcra Kurulu Başkanı da "Biz sayıca Avrupa'nın en fazla televizyon üreten firmasıyız. Hakikaten bu dijital devrimi Avrupa biraz ıskaladı. Dijital ürünlerin üretilmesi daha çok Uzak Doğu'ya doğru kayıyor ama biz Türkiye olarak bu dijital dönüşümü kaçırmayacağız." dedi
4K UHD çözürürlüğü destekleyen televizyonu bulunan kullanıcılar aşağıdaki frekanslardan yayına başlayan 4K kanalını izleyebilirler.
Frekans: 12123 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 15000
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Ama sacma deilmi 4K koydugun tv ye 4K destekli uydu alici koymamak.Sayet baska bi ayari varsa benim.hatam ama durum bu
FullHD bile yeterliden öte benim için.
konudaki elemanlar 4k'ya neden karşı çıkıyor anlamıyorum. Sonra vay efendim ülkede arge yok.
o görüntünün paint ile yapıldığını çocuklar bile anlar. Ama bi b*k atılacak diye kendini bu kadar düşürmene gerek yok.
kavga yapar gibi bağırarak maç anlatan(diğerleri de ondan aşagı kalmaz)Haftanın gollerini 1970 lerden kalma müzik seçimleriyle veren,Sosyal medyada takıp edilmek için hediyeler verme yolunu seçen vs.vs.bir TRT yi hala övenlere
helal olsun...
Ulan TRT Spor denilen kanalı açın bakın çamur ötesi görüntü kalitesi var. Yeminle 360p bile değil yayın...Maç özeti izlerken TV resmen ağlıyor bu kadar dandik kalite olamaz.
Her sene ortalama 300 milyon TL vergi adı altında TRT'ye para toplanıyor. Ne bok yiyorlar bu paraları? Adam gibi bir yapım var mı TRT'den?
O paraya Hollywood tarzında Çanakkale Savaşlarını veya Ermeni Soykırımını anlatan film çekilebilir. Ne halta yarar TRT 30 yaşındayım hala anlamadım da görmedim de...Zaten birilerinin özel kanalı olarak çalışıyor, özelleştirip satsınlar da birkaç km daha duble yol yapsınlar.
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