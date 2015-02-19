TRT Türkiye'de ilk defa 4K yayın testlerine başladı

4K UHD televizyonlar teknoloji marketlerinde yerini alsa da bu cihazlardan tam anlamıyla yararlanmak pek mümkün değildi. Öyle ki yalnızca internetten 4K çözünürlükte içerik elde edilebiliyordu, yayınlarda ise yüksek çözünürlüğe pek rastlayamadık. Ülkemizde ise bu konuda ilk adım TRT'den geldi.

4K UHD çözürürlüğü destekleyen televizyonu bulunan kullanıcılar aşağıdaki frekanslardan yayına başlayan 4K kanalını izleyebilirler.

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 15000

HD yayına geçiş döneminde de elini hızlı tutan TRT 4K yayın konusunda Avrupada ilk kez UHD yayın testlerine başlayan kurum oldu. 4K yayının hayata geçmesinde TRT, Türksat ve Vestel'in ortak çalıştığı belirtildi. TRT Başkan yardımcısı Yalçın Akdoğan yaptığı açıklamada bazı kuruluşların hala HD yayına geçiş aşamasını tamamlayamadığını ancak TRT'nin öncü bir adımda 4K yayına geçtiğini belirtti. Artık TRT'nin bir kanalının sürekli olarak 4K yayın yapacağı söylendi. Vestel İcra Kurulu Başkanı da "Biz sayıca Avrupa'nın en fazla televizyon üreten firmasıyız. Hakikaten bu dijital devrimi Avrupa biraz ıskaladı. Dijital ürünlerin üretilmesi daha çok Uzak Doğu'ya doğru kayıyor ama biz Türkiye olarak bu dijital dönüşümü kaçırmayacağız." dedi