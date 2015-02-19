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TRT Türkiye'de ilk defa 4K yayın testlerine başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
28,5b
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160
Televizyonlar
Oğuz Avcı
Editör
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TRT Türkiye'de ilk defa 4K yayın testlerine başladı
4K UHD televizyonlar teknoloji marketlerinde yerini alsa da bu cihazlardan tam anlamıyla yararlanmak pek mümkün değildi. Öyle ki yalnızca internetten 4K çözünürlükte içerik elde edilebiliyordu, yayınlarda ise yüksek çözünürlüğe pek rastlayamadık. Ülkemizde ise bu konuda ilk adım TRT'den geldi.
HD yayına geçiş döneminde de elini hızlı tutan TRT 4K yayın konusunda Avrupada ilk kez UHD yayın testlerine başlayan kurum oldu. 4K yayının hayata geçmesinde TRT, Türksat ve Vestel'in ortak çalıştığı belirtildi. TRT Başkan yardımcısı Yalçın Akdoğan yaptığı açıklamada bazı kuruluşların hala HD yayına geçiş aşamasını tamamlayamadığını ancak TRT'nin öncü bir adımda 4K yayına geçtiğini belirtti. Artık TRT'nin bir kanalının sürekli olarak 4K yayın yapacağı söylendi. Vestel İcra Kurulu Başkanı da "Biz sayıca Avrupa'nın en fazla televizyon üreten firmasıyız. Hakikaten bu dijital devrimi Avrupa biraz ıskaladı. Dijital ürünlerin üretilmesi daha çok Uzak Doğu'ya doğru kayıyor ama biz Türkiye olarak bu dijital dönüşümü kaçırmayacağız." dedi

4K UHD çözürürlüğü destekleyen televizyonu bulunan kullanıcılar aşağıdaki frekanslardan yayına başlayan 4K kanalını izleyebilirler.
Frekans: 12123 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 15000

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ULYSES 4 yıl en beğenilen
Olumsuz yorumlara atarlanan herşey iyiye gidiyorcular, şu TRT nin, BBC nin beş katı bütçesiyle bırakın bir planet earth çekmeyi, bidon kafalı adamların birşeyler anlatması dışında belgesel çektiğini görebildiniz mi. Hiç bir kar amacı olmayan, kar etmeyi de beklemeyen, buna ihtiyaç duymayan bir kanalın, gezelim yiyelim programlarıyla mı gurur duyacağız. Yoksa hükümet bülteni gibi haberleriyle mi.
Olumsuz yorumlara atarlanan herşey iyiye gidiyorcular, şu TRT nin, BBC nin beş katı bütçesiyle bırakın bir planet earth çekmeyi, bidon kafalı adamların birşeyle...
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4 Yanıt Yanıtla +6
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ltrg 3 yıl
Cok enteresan bi durumlar karsi karsiyayim.Bi yakinimda UltraHd 4K tv var LG nin .Taratiyorum buluyor kanali ama sadece ses.Sanirim.İcindeki dahili uydu alici ile alakali .

Ama sacma deilmi 4K koydugun tv ye 4K destekli uydu alici koymamak.Sayet baska bi ayari varsa benim.hatam ama durum bu
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TaymekHoldem 3 yıl
1-2 sene sonra anca gelir 4k yayınlar. fazla umutlanmayın.
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irish 3 yıl
"İki yıl bekleyelim 5k ya geçelim" esprisi yapıldı mı?
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sis651 4 yıl
Film indirir ya da satın alırsın, 4K tercihini kullanırsın. Ama diğer çoğu yayında 4K değil FullHD bile anlamsız geliyor. Hani tamam detayları görmek güzel ama çoğu filmin anlamını geliştirici bir özellik katmıyor.
FullHD bile yeterliden öte benim için.
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HoolyCrap 4 yıl
Valla kimsede 4K TV olmadıkça çok gereksiz.
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lovely_man1986 4 yıl
4k yayın yapmıyor test çalışmaları yapıyor zaten 4k çok pahalı şuan için ama iyi adamlar en azından ileriyi düşünüp tecrübe kazanmayı amaclamislar
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ShadyMM 4 yıl
Anlamadım, araplaştırma,sömürme derken ? Doğru okunuş odur yazdığım gibi.
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DH Misafiri 4 yıl
Beyler şöyle birşey söylemek isterim. Hiç bbeğenmediğiniz vestel alıp (atiyorum) 400 tl vercegime 450 veririm sony alirim dedigin sony televizyonunun panel dahil olmak uzere manisadaki vestel fabrikasinda uretildigini bilin önce. Vestel fabrikasinin genel müdürü bi tteknosa magzasinda bunu bizzat bi adam soylerken duymuş. Sony burdan tum parçaları aliyor sony damgasini koyup sana 50 tl fazladan satiyor. Tipki wv nin bosh un yaptigi gibi bosh burda bursada enjektor uueriyor 50 tl maliyet fiyati bunu faturada 55 tl olarak gosteriyor almanyadaki yan sanayi diye tabir ettigimiz firmasina satiyor o firma bize 1000 tl ye satiyor biz o 5 tlnin vergisini aliyoruz merkel 1000 tl nin (bu bosh olayi gercek fiyatlar kanitlanmis birseyyerli uretime bu kadar karsi olup
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mobilephone 4 yıl DH Misafiri
Ne diyosun hocam ya kalite özellik farkı bariz sen diyosun markayı damgalıyo satıyo.komedi.kimsenin babasının malı değil sony lg veya vestel.hangisi kaliteyse ona yönelir millet.zaten kalite yok.bide uçuk fiyat.öyle bi yorum yapmışsınki komedi
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s_mail 4 yıl
swat882
javaprofmillet demiş trt de 4k olarak ne izleyeceğiz diriliş ertuğrul ve filinta gibi türkiye standartlarının çok üstünde 2 tane dizisi var trt nin bunlardan başka god father gibi kült filmlere çok fazla yer veriyor trt trt bu ülkenin en iyi en ahlaklı en iyi içerikli kanalıdır en azından şebek programlar ve koca karı dizileri,aşk dizisi saçmalıkları yok.trt ye ve türk halkına hayırlı olsun.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Oldukça ahlaklıdır trt

konudaki elemanlar 4k'ya neden karşı çıkıyor anlamıyorum. Sonra vay efendim ülkede arge yok.
o görüntünün paint ile yapıldığını çocuklar bile anlar. Ama bi b*k atılacak diye kendini bu kadar düşürmene gerek yok.
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maestro2 4 yıl
Tv kartından izleyen varsa sistem özelliklerini yazabilir mi? ben de takılmalı gösteriyor.
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DH Misafiri 4 yıl
8-10 tane kanalı olan,Gece yarısı canlı canlı yurttan sesler sunan,Torpilli sanatçılara gereksiz para ödenen,Bundesliga dan şahane maçların yayın hakkını satın alıp,her hafta bulmaca gibi kanallara dağıtım yapan,Yaptıgı yayınlara para akıtıp ama reklamını ve tanıtımına para harcamayan,FARKLIYIZ FARKINDA MISINIZ gibi abuk sabuk sloganlar üreten,Spor müdürleri maç değil de sanki
kavga yapar gibi bağırarak maç anlatan(diğerleri de ondan aşagı kalmaz)Haftanın gollerini 1970 lerden kalma müzik seçimleriyle veren,Sosyal medyada takıp edilmek için hediyeler verme yolunu seçen vs.vs.bir TRT yi hala övenlere
helal olsun...
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MegaWolt38 4 yıl
4K kim TRT kim bee..
Ulan TRT Spor denilen kanalı açın bakın çamur ötesi görüntü kalitesi var. Yeminle 360p bile değil yayın...Maç özeti izlerken TV resmen ağlıyor bu kadar dandik kalite olamaz.
Her sene ortalama 300 milyon TL vergi adı altında TRT'ye para toplanıyor. Ne bok yiyorlar bu paraları? Adam gibi bir yapım var mı TRT'den?
O paraya Hollywood tarzında Çanakkale Savaşlarını veya Ermeni Soykırımını anlatan film çekilebilir. Ne halta yarar TRT 30 yaşındayım hala anlamadım da görmedim de...Zaten birilerinin özel kanalı olarak çalışıyor, özelleştirip satsınlar da birkaç km daha duble yol yapsınlar.
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