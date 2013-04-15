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TSMC, 16nm sürecine sahip FinFET teknolojisi ile deneme üretimine yıl sonunda başlayacak

6 yıl
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8
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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TSMC, 16nm sürecine sahip FinFET teknolojisi ile deneme üretimine yıl sonunda başlayacak

Mobil işlemci üretimi konusunda son yıllarda pek çok firma rekabete dahil oldu. Globalfoundries, Samsung gibi firmalar işlemci teknolojisinde yenilikler sunmaya ve performans-enerji konusunda önemli adımlar atmaya çalışıyor. 

Bunlardan birisi olan TSMC, sektörün en büyük anlaşmalı döküm firması haline gelmiş durumda. Firmanın Apple ile 20nm fabrikasyon sürecinde A7 işlemcileri üreteceğine dair iddialar varken, firma üretim teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. 

2013 yılı için 9 milyar dolar Ar-Ge bütçesi ayıran firma, yıl sonuna kadar işlemcilerin temelinde kullanılacak 16nm fabrikasyon sürecinde FinFET üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor.

FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu fin yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası önemli düşük güç seviyelerinin yakalanması olarak belirtiliyor.

FinFET, şu anki High-K Metal Gate adı verilen ve sızıntıyı azaltması ile önemli bir yenilik sağlayan üretim teknolojisi ile aynı temeller üzerine inşa ediliyor ve FinFET teknolojisini kullanmak isteyenlerin High-K Metal Gate hacimli üretime geçmiş olması şart. 

Firma ultraviole baskı yöntemini kullanarak 2015 sonlarında da 10nm fabrikasyon sürecine sahip yongaların seri üretimine başlamak istiyor. 

TSMC parronu Morris Chang, 7nm fabrikasyon sürecine geçebilmek için önlerinde 7-8 yıl, belki de daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

28nm üretim sürecinde pazarın neredeyse tüm siparişlerine hakim olduğunu belirten firma aylık 50000 tabaka üretimi yapıyor. Mevcut üretim kapasitesi ise aylık 1.3 mantık tabakası. Firma pek çok yeni üretim bandını faaliyete soktu ve üç adet daha inşaat halinde. 2017 yılında firma 13.5 milyon aylık tabaka üretimi sağlayacağını düşünüyor. Samsung, 900 000 aylık tabaka üretimi ile ikinci sırada. 

http://www.eetimes.com/electronics-news/4411693/TSMC-starts-FinFETs-in-2013--tries-EUV-at-10nm Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
fukox
Tuketici nm ye bakmaz arkadas,cebine uygun mu degil mi?

Merak etme onlar bir yolunu bulup, bu nanometreye senin ihtiyacın olduğunu inandırır sonrada cebini boşaltıp boşalan yerede sokar.
fukoxTuketici nm ye bakmaz arkadas,cebine uygun mu degil mi?Merak etme onlar bir yolunu bulup, bu nanometreye senin ihtiyacın olduğu...
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DH Misafiri 6 yıl
Morris chang 2013 yılı için 9 milyar dolar ayırdığına göre ....
7 nm üretime geçiş takviminide 7-8 yıl dediğine göre...
8 yıl çarpı 9 milyar dolar eşittir: 72 milyar ettiğine göre...
daha çok beklersiniz daha çoook ..
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Krauser ll 6 yıl
saylia
fukox Tuketici nm ye bakmaz arkadas,cebine uygun mu degil mi?
niye - yapilmis anlamadim ama ben + yapayim. o - yapanlar da bi zahmet mantikli bi cevap yazsinlar. ucuk fiyatli cihaz kullanmak hosunuza mi gidiyor.icinde ben de dahil olmak üzere bi atasözümüzü hatirlatayim; biz esek olursak, semer vuran cok olur.

ne diyo la bunlar
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Rubisco 6 yıl
İnmek zor tabi, adamlar planlarını yapmış bekliolar, imkan olursa yapacaklar :/// 450mm waferlara geçmek de aynı şekilde, herkes planını yapmış bekliyor, 2020lere doğru güzel şeyler bekliyoruz lol :///
Deneme üretimi şu zmanda yapılacak demenin meali : "Siz bunu uygun fiyattan yaygın olarak kullanana kadar daha çok beklersiniz" dir.
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KANUNI61 6 yıl
ooohooo yılsonunda deneme kim öle kim kala
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GAMBIT 6 yıl
çok ilginç; yukarıda 3 kişi 2 mesaj yazmış
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atroce 6 yıl
bir aralar 18-16 dan aşağı inmek epey zor deniliyordu adamlar 7nm nin bile planını yapmış
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saylia 6 yıl
fukox
Tuketici nm ye bakmaz arkadas,cebine uygun mu degil mi?

niye - yapilmis anlamadim ama ben + yapayim. o - yapanlar da bi zahmet mantikli bi cevap yazsinlar. ucuk fiyatli cihaz kullanmak hosunuza mi gidiyor.
icinde ben de dahil olmak üzere bi atasözümüzü hatirlatayim; biz esek olursak, semer vuran cok olur.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
fukox
Tuketici nm ye bakmaz arkadas,cebine uygun mu degil mi?

Merak etme onlar bir yolunu bulup, bu nanometreye senin ihtiyacın olduğunu inandırır sonrada cebini boşaltıp boşalan yerede sokar.
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