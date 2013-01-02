TSMC, Apple'ın işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor

Samsung ile giriştiği hukuk mücadelesinin bir yansıması olarak,Güney Koreli şirket ile ticari bağlarını kademeli olarak koparmaya başlayan Apple, panel ve pil tedariğinden sonra, işlemci üretimini de yeni firmalara devretmeye hazırlanıyor. Hem iPhone hem de iPad ve iPod'larda kullanılan işlemcilerini Samsung'a ürettiren Apple, TSMC ile işbirliği noktasında son aşamaya gelmiş gibi görünüyor. Farklı kaynaklardan gelen yeni haberlere bakılırsa TSMC, iPad 4'te kullanılan dört çekirdekli A6X işlemcisinin üretimi için sipariş alımına hazırlanıyor.

TSMC'nin mevcut üretim kapasitesi ile Apple'ın yüksek adetlerdeki işlemci ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağının anlaşılabilmesi için deneme üretiminin bu çeyrekte başlayacağı bildiriliyor. Toplam üretim hacmi oldukça büyük olan TSMC için Apple'ı düşündüren detay, diğer müşteriler olabilir. Tayvan merkezli sözleşmeli çip üreticisi olan TSMC hali hazırda AMD ve Nvidia gibi lider çip firmalarına da üretim yapıyor. Yeni fabrika yatırımlarına hazırlanan TSMC'nin, Samsung'daki işlemci üretim siparişlerini kademeli olarak alacağı ve süreç içerisinde kendisini duruma hazırlayacağı ifade ediliyor.

Apple ayrıca Unimicron firmasıyla da üretim konusunda yakın bir işbirliği yapıyor. Hatta bu firma için de işlemci üretimine yönelik denemelerin test edildiği belirtiliyor. TSMC cephesine dönecek olursak eğer, Apple ile işbirliğinin yürürlüğe girmesi mevcut müşterileri tedirgin edebilir zira çok yüksek adetlerde sipariş veren Apple, TSMC'den çeşitli öncelikler edebilir. Buna bir örnek olarak ta Apple'ın yeni işlemcilerinin, TSMC tarafından 20nm fabrikasyon süreci ile üretileceği gösteriliyor.

Açıkçası bu hamle çok uzun zamandır Samsung'dan bekleniyordu. Samsung ile ciddi bir hukuk mücadelesine giren şirket, aynı zamanda kendi işlemci tasarımlarını geliştirmeye başladığı için endüstriyel sırlarını korumak istemiş te olabilir. Apple'ın işlemcilerini ürettiği Teksas'taki fabrikasına 3.9 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Samsung'un, Apple'ın işbirliğini bitirmesi halinde ne derece etkileneceğini ise zaman gösterecek.