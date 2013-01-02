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TSMC, Apple'ın işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor

6 yıl
657
1
24
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ile giriştiği hukuk mücadelesinin bir yansıması olarak,Güney Koreli şirket ile ticari bağlarını kademeli olarak koparmaya başlayan Apple, panel ve pil tedariğinden sonra, işlemci üretimini de yeni firmalara devretmeye hazırlanıyor. Hem iPhone hem de iPad ve iPod'larda kullanılan işlemcilerini Samsung'a ürettiren Apple, TSMC ile işbirliği noktasında son aşamaya gelmiş gibi görünüyor. Farklı kaynaklardan gelen yeni haberlere bakılırsa TSMC, iPad 4'te kullanılan dört çekirdekli A6X işlemcisinin üretimi için sipariş alımına hazırlanıyor.
TSMC'nin mevcut üretim kapasitesi ile Apple'ın yüksek adetlerdeki işlemci ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağının anlaşılabilmesi için deneme üretiminin bu çeyrekte başlayacağı bildiriliyor. Toplam üretim hacmi oldukça büyük olan TSMC için Apple'ı düşündüren detay, diğer müşteriler olabilir. Tayvan merkezli sözleşmeli çip üreticisi olan TSMC hali hazırda AMD ve Nvidia gibi lider çip firmalarına da üretim yapıyor. Yeni fabrika yatırımlarına hazırlanan TSMC'nin, Samsung'daki işlemci üretim siparişlerini kademeli olarak alacağı ve süreç içerisinde kendisini duruma hazırlayacağı ifade ediliyor.
Apple ayrıca Unimicron firmasıyla da üretim konusunda yakın bir işbirliği yapıyor. Hatta bu firma için de işlemci üretimine yönelik denemelerin test edildiği belirtiliyor. TSMC cephesine dönecek olursak eğer, Apple ile işbirliğinin yürürlüğe girmesi mevcut müşterileri tedirgin edebilir zira çok yüksek adetlerde sipariş veren Apple, TSMC'den çeşitli öncelikler edebilir. Buna bir örnek olarak ta Apple'ın yeni işlemcilerinin, TSMC tarafından 20nm fabrikasyon süreci ile üretileceği gösteriliyor. 
Açıkçası bu hamle çok uzun zamandır Samsung'dan bekleniyordu. Samsung ile ciddi bir hukuk mücadelesine giren şirket, aynı zamanda kendi işlemci tasarımlarını geliştirmeye başladığı için endüstriyel sırlarını korumak istemiş te olabilir. Apple'ın işlemcilerini ürettiği Teksas'taki fabrikasına 3.9 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Samsung'un, Apple'ın işbirliğini bitirmesi halinde ne derece etkileneceğini ise zaman gösterecek.

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TR_001 6 yıl
Apple gercekten satranci cok iyi oynuyor. Bazi yorumlari okudum da genelde uretim aninda yasayacagi sıkıntilardan ve performans sorunlarindan bahsedilmis ama hic gercek noktaya parmak basilmamis. Apple oyle bir sozlesme yapacak ki Tsmc'nin elini kolunu baglayacak. Tsmc ilk etapta yuklu aldigi siparisin sarhoslugu ile oyalanirken, herhangi bir sorun yasandiginda Apple, Tsmc'yi kendi bunyesine katacak. Boylece kendi islemcisini tasarlamanin yaninda kendi islemcisini de ureten firma unvanini alacak. Tabij herseyi zaman gosterecek ama apple'in genel stratejisinin bu oldugunu dusunuyorum.
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Vipracing 6 yıl
Tim Cook'un (Apple CEO'su)en güçlü olduğu alanlardan biriside bu.Hatta belkide uzmanlık alanı.O yüzden Apple için çok sıkıntılı bir süreç olması pek muhtemel görünmüyor.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar herkes bol keseden atıyor da 32, 28, 20 nm nin ne getireceğini bilmeden atıyor. Ne kadar düşük nm = o kadar az enerji = daha uzun pil ömrü + daha az ısınma + daha hafif kasa demek oluyor. Apple kaliteyi, zerafetle, estetikle, sağlamlıkla sunuyor. Bugün o pil ömrü dediğimiz mevzu Samsung, Nokia, HTC, SONY' de yok gibi düşünmeyin. Arkadaşlarım var kullanan ve S3 ü günde 2 kez şarj ediyorlar. :) Ayrıca Siz 2 ila 70 yaş arasında S3 kullanan gördünüz mü ? Benim 2 yaşındaki kızım iPad' e taklalar attırıyor. Apple yerinde sayan bir firma değil. Kime daha kaliteli, uygun ve sağlam yaptıracaksa onu seçecek ki bizler de yapılan ve verilen emeğe saygı duyalım. Sadece ticari kaygısı olsaydı emin ol bugün 3GS yi tekrar satışa çıkarsalar sırf ekran ve uygulama ile o android saçması 50'den fazla telefonu cebinden çıkarır. Apple = Kullanışlı + Ergonomik + Sağlam + Kaliteli - Pil Ömrü (Maalesef günümüzün tüm cihazlarında bu sıkıntı var.) Apple öncüdür, diğerleri taklit eder.
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OverClocK1ng 6 yıl
ebuzen
Bıktım artık yeter artık yeter!

+1000
Al benden de o kadar.
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Rubisco 6 yıl
28nm de kimseye pay yok, herkeze yetişecek üretim yok 20nm nerden çıkıyo?? Qualcomm'un talebinin bile %60 lar civarı karşılanıyorken Apple da gelip 28nm de nereye yerleşecek? 32nm de üretirler, sonraki yeni nesil Appellarda anca 28nm ye inerler yeterince ilave yatırım yapılırsa, o da 6-7 ayda olmaz. 20nm lere daha çook çook var.
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mami_24 6 yıl
şu ios un arayüzü değişse ne manyak olur ama
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Victiz 6 yıl mami_24
mami_24

şu ios un arayüzü değişse ne manyak olur ama

aynen ya baydı hep aynı hep aynı
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khaos 6 yıl
TSMC zamanında amd ve nvidia'yı az ağlatmamıştı (kalite ve hacimli üretim) darısı "ben ne dersem o olur" diyen bugün apple gelecekte artık kim olacaksa onun başına!
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DH Misafiri 6 yıl
senatorlines
Çok iyi, şu pis samsungtan bir ana evvel kurtulmak lazım, biraz aç kalsınlar da akılları başına gelsin, pis samsung dünyayi satın alacak duruma geldi bizimkiler hala ayı gibi kış uykusunda NEY VARSA BU samsungta, sanki SONY, HTC, NOKIA, Apple firma değil düşman oldu bizim insanımıza, ne kadar GÜZEL GELİYOR SAMSUNGUN kazığı, diyeceksiniz samsung ucuz o yüzden SEVİYORUZ KAZIĞINI be kardeşim ÇİNLİLER DE UCUZ, herifler cebini DOLDURDU PARAYI KOYACAK YER BULAMIYOR ARTIK, biz ise pis koreli ve çinlilerin avukatı, bize madalya veriyorlar ya, ya da belki fabrikalarında ÇÖPÇÜ ya da TEMİZLİKÇİ olursunuz tabi sizi ÇİĞ ÇİĞ YEMEZLERSE!

Pis samsung kaka samsung :D
Apple'n işlemcisini Samsung'a ürettirmemesiyle Samsung aç kalmaz merak etme :D
Ayrıca Apple Nokia HTC ve SONY'de telefonlarını Çin'de yaptırıyor. Hiç Iphone kullandın mı arkada altta yazan yazıya bi bak ya da aç google Iphone resimlerine arka tarafa bak koskocaman MADE İN CHİNA yazısına :D
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haymatloshan 6 yıl
İşlemcilerle uğraşacaklarına,pile yatırım yapsınlar artık,dünyanın en büyük sıkıntı çektiği konu enerjidir.
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senatorlines 6 yıl
Çok iyi, şu pis samsungtan bir ana evvel kurtulmak lazım, biraz aç kalsınlar da akılları başına gelsin, pis samsung dünyayi satın alacak duruma geldi bizimkiler hala ayı gibi kış uykusunda NEY VARSA BU samsungta, sanki SONY, HTC, NOKIA, Apple firma değil düşman oldu bizim insanımıza, ne kadar GÜZEL GELİYOR SAMSUNGUN kazığı, diyeceksiniz samsung ucuz o yüzden SEVİYORUZ KAZIĞINI be kardeşim ÇİNLİLER DE UCUZ, herifler cebini DOLDURDU PARAYI KOYACAK YER BULAMIYOR ARTIK, biz ise pis koreli ve çinlilerin avukatı, bize madalya veriyorlar ya, ya da belki fabrikalarında ÇÖPÇÜ ya da TEMİZLİKÇİ olursunuz tabi sizi ÇİĞ ÇİĞ YEMEZLERSE!
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IgorStravinsky 6 yıl
Eğer CPU piyasasında olduğu gibi verimlilik sorunları yaşarlarsa
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digimon52 6 yıl
Apple seni yoks kendinmi bozdun? yoksa biz insanlarmi ? cokmu sey isdiyoruz ?
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