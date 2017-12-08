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TSMC dünyanın ilk 3nm yonga üretim tesisine 20 milyar dolar harcayacak

Yarı iletken devi TSMC, dünyanın en gelişmiş 3nm yonga fabrikasına büyük yatırım yapıyor. Tayvan'da kurulacak üretim tesisinin maliyeti 20 milyar doların üzerinde olacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nikkei Asian Review'ın raporuna göre, dünyanın önde gelen yonga üreticilerinden biri olan TSMC, yeni bir üst düzey yonga tesisi kurmak için onlarca milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.
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Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ciddi kaynaklar, TSMC'nin 2020'li yılların başında hazır olmak üzere Tayvan'da dünyanın ilk ve en gelişmiş yonga üretim tesisini yapmak için 20 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

TSMC, 2018'de 7nm yonga üretimine başlayacak

Yeni kurulacak tesis, mobil cihazlar ve elektronik aygıtlar için sürekli gelişmekte olan teknolojinin ihtiyaçlarına uygun 3 nanometre ultra verimli yonga üretmeyi amaçlıyor. TSMC yöneticisi Mark Liu, Nikkei Asian Review'a verdiği demeçte şunları söyledi:
"Geçtiğimiz Eylül ayında Tayvan'ın güneyindeki Tainan bilim parkında yer alacak dünyanın ilk 3 nanometre yonga fabrikası kurma planımızı duyurduk. Üretim tesisinin maliyeti 20 milyar doların üzerine çıkabilir. Bu da TSMC'nin teknolojiyi ileri taşıma konusundaki taahhüdünü temsil ediyor." TSMC, 2018 itibariyle 7nm yonga üretimine başlamayı planlıyor.

https://www.reuters.com/article/tsmc-investment/tsmc-says-latest-chip-plant-will-cost-around-20-bln-idUSL3N1O737Z Yorum Yaz
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DSG1 1 yıl en beğenilen
Bu konuda bir bilgi karmaşası var bundan bahsetmek istiyorum her üreticinin numaralandırdığı üretim sürecinin boyutları aynı değil, örneğin intelin 14nm üretim olarak adlandırdığı döküm neredeyse samsung'un 10nm dökümü kadar transistör kapı boyutuna sahip, tsmc'nin sınıflandırması da biraz numara oyunu aslında, gerçek anlamda 3nm kapı için daha çok erken, esasında bu boyutlar için heyecanlanmanıza hiç gerek yok bunlar çoktan üretildi bile sadece hacimli üretim için bu tarihler gösteriliyor, yoksa 2002 yılında ibm 6nm ile üretilmiş yonga bastı dünya olarak bu teknolojilere çoktan sahibiz yalnızca son kullanıcıya inecek maliyetlere getiremediklerinde herhangi kişisel bir üründe kullanılmıyorlar.
Bu konuda bir bilgi karmaşası var bundan bahsetmek istiyorum her üreticinin numaralandırdığı üretim sürecinin boyutları aynı değil, örneğin intelin 14nm üretim...
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3 Yanıt Yanıtla +23
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DSG1 1 yıl Marrusia
Orijinalden alıntı: Marrusia

Orijinalden alıntı: DSG1
Bu konuda bir bilgi karmaşası var bundan bahsetmek istiyorum her üreticinin numaralandırdığı üretim sürecinin boyutları aynı değil, örneğin intelin 14nm üretim olarak adlandırdığı yongalar neredeyse samsung'un 10nm dediği yongalar kadar transistör kapı boyutuna sahip, tsmc'nin sınıflandırması da biraz numara oyunu aslında, gerçek 3 nm için daha çok çok erken, esasında bu boyutlar için heyecanlanmanıza hiç gerek yok bnlar çoktan üretildi bile sadece hacimli üretim için bu tarihler gösteriliyor, yoksa 2002 yılında ibm 6nm ile üretilmiş yonga bastı bu teknolojilere çoktan sahibiz yalnızca son kullanıcıya inecek maliyetlere getremediklerinde herhangi kişisel bir üründe kullanılmıyor.

Mobil islemci ile Pc islemcisi zaten ayni olamaz hocam transisor olarak

İşlemci sınıflarından bahsetmedim hocam, anlatığım yonganın basım süreci, bugün samsung ve intel aynı zamanda birer yonga üreticisi örneğin ryzen işlemcilerin bir kısmını samsung basıyor, intel başkalarına işlemci üretmiyor ama ikna etsen bir işlemciyi hem samsung 14nm ile hem intel 14nm süreci ile üretsen arada intel lehine fark olduğunu görürüz.
Orijinalden alıntı: MarrusiaOrijinalden alıntı: DSG1Bu konuda bir bilgi karmaşası var bundan bahsetmek istiyorum her üreticinin numarala...
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SEHZADE63 1 yıl
3nm işlemci demek batarya nin yine ayni amh kalmasi demek adamlarin işlemciyle tüketimden tasarruf ediyolar duyduk duymadik demeyin 100-150 amh ya yükseltilecek ya düşürülecek:)))
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.i. 1 yıl
3nm mi ohaaa, hangi teknoloji ile yapıyorlar bunu.. çüşşşşş..
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kımyasal 1 yıl
Nanometrik olarak bu işin dibine ulaşmış durumdalar,3-4 sene sadece mimari ile giderler sonra quantum işlemcilere yada ışın ile çalışan işlemcilere geçilir.Zati dünyadaki dökümcüler bir elin parmaklarını geçmez,TSMC 20 milyar dolar para yatırdıysa parasının kat ve kat fazlasını çıkaracaktır.
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DSG1 1 yıl kımyasal
Orijinalden alıntı: kımyasal
Nanometrik olarak bu işin dibine ulaşmış durumdalar,3-4 sene sadece mimari ile giderler sonra quantum işlemcilere yada ışın ile çalışan işlemcilere geçilir.Zati dünyadaki dökümcüler bir elin parmaklarını geçmez,TSMC 20 milyar dolar para yatırdıysa parasının kat ve kat fazlasını çıkaracaktır.

Quantum işlemciler farklı bir dünya, daha önce uzun anlatmıştım mevcut cpuların yerini niye alamaz diye, bulursam buraya yapıştırırım ama kısaca şöyle düşünün gpu'ların teorik hesaplama gücü daha fazla fakat o zaman neden cpu'ların yerlerini almıyorlar çünkü bu başarııları yaptıkları iş tipiyle sınırlı, cpu'lar ardışık işlemlerde başarılıyken gpu'lar paralel işlemlerde çok başarılıdır bu örnekten yola çıkarak kısacası qunatum bilgisayarlar günümüzdeki kullandığımız alışılageldik işlemcilerle çalışma mantıkları ve yapacakları işler farklı olduğu için kullanımları her senaryoya gelmez, iki ihtimal çalışan işlemcilere alternatif değildir, her haber yapıldığı gibi bizim de doğal olarak zannettiğimiz gibi her işlemde öyle uçuk kaçık performans vermiyorlar yeri geliyor daha geride bile kaldığı alanlar oluyor, ayrıca bu işlemcilerin çalıştırılma koşullarını bilseniz öyle 3-5 sene içinde evlere girmeyeceğini daha rahat anlardınız, geleceği kalıplara koyamayız ancak bu bilgisayarlar 20 sene içinde satın alınabilir olmayacaklarını söylemek mümkün. Alternatif belli grafen yongalar ile yola devam edilecek gibi.
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Tugrul_512bit 1 yıl
artık sineğe çip takıp kulağımızdaki kirleri de görecekler ama olsun. bilimsel projelerdeki hesaplama performansına değer.
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serafon 1 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

artık sineğe çip takıp kulağımızdaki kirleri de görecekler ama olsun. bilimsel projelerdeki hesaplama performansına değer.

Hangi bilimsel projeler? Daha küçük çip yapıp kulağımızdaki kirleri ultra-hd görmeye yarayanlar mı?
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DSG1 1 yıl en beğenilen
Bu konuda bir bilgi karmaşası var bundan bahsetmek istiyorum her üreticinin numaralandırdığı üretim sürecinin boyutları aynı değil, örneğin intelin 14nm üretim olarak adlandırdığı döküm neredeyse samsung'un 10nm dökümü kadar transistör kapı boyutuna sahip, tsmc'nin sınıflandırması da biraz numara oyunu aslında, gerçek anlamda 3nm kapı için daha çok erken, esasında bu boyutlar için heyecanlanmanıza hiç gerek yok bunlar çoktan üretildi bile sadece hacimli üretim için bu tarihler gösteriliyor, yoksa 2002 yılında ibm 6nm ile üretilmiş yonga bastı dünya olarak bu teknolojilere çoktan sahibiz yalnızca son kullanıcıya inecek maliyetlere getiremediklerinde herhangi kişisel bir üründe kullanılmıyorlar.
3 Yanıt Yanıtla +23
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Marrusia 1 yıl DSG1
DSG1
Bu konuda bir bilgi karmaşası var bundan bahsetmek istiyorum her üreticinin numaralandırdığı üretim sürecinin boyutları aynı değil, örneğin intelin 14nm üretim olarak adlandırdığı yongalar neredeyse samsung'un 10nm dediği yongalar kadar transistör kapı boyutuna sahip, tsmc'nin sınıflandırması da biraz numara oyunu aslında, gerçek 3 nm için daha çok çok erken, esasında bu boyutlar için heyecanlanmanıza hiç gerek yok bnlar çoktan üretildi bile sadece hacimli üretim için bu tarihler gösteriliyor, yoksa 2002 yılında ibm 6nm ile üretilmiş yonga bastı bu teknolojilere çoktan sahibiz yalnızca son kullanıcıya inecek maliyetlere getremediklerinde herhangi kişisel bir üründe kullanılmıyor.

Mobil islemci ile Pc islemcisi zaten ayni olamaz hocam transisor olarak
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kadirirdem 1 yıl DSG1
Aynen öyle katılıyorum.
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Torlak Kemal 1 yıl DSG1
DSG1
Bu konuda bir bilgi karmaşası var bundan bahsetmek istiyorum her üreticinin numaralandırdığı üretim sürecinin boyutları aynı değil, örneğin intelin 14nm üretim olarak adlandırdığı döküm neredeyse samsung'un 10nm dökümü kadar transistör kapı boyutuna sahip, tsmc'nin sınıflandırması da biraz numara oyunu aslında, gerçek anlamda 3nm kapı için daha çok erken, esasında bu boyutlar için heyecanlanmanıza hiç gerek yok bunlar çoktan üretildi bile sadece hacimli üretim için bu tarihler gösteriliyor, yoksa 2002 yılında ibm 6nm ile üretilmiş yonga bastı dünya olarak bu teknolojilere çoktan sahibiz yalnızca son kullanıcıya inecek maliyetlere getiremediklerinde herhangi kişisel bir üründe kullanılmıyorlar.

Bir ara bir yerlerde 7 nm'nin altındaki yongaların elektronik crosstalk (veya parazit) nedeniyle verimsiz olduğunu okumuştum. Yani transistör kapıları arasındaki mesafe bu kadar azalınca kapılar arasında elektron takası başlıyor gibi bir durumdan söz ediliyordu. Bu doğruysa 3 nm nasıl olacak? Düzgün çalışabilecek mi?
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sdbz 1 yıl
1 nm için zaman kısalıyor, artık yarıiletkenlerin sınırları zorlanıyor...
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