TSMC dünyanın ilk 3nm yonga üretim tesisine 20 milyar dolar harcayacak

Nikkei Asian Review'ın raporuna göre, dünyanın önde gelen yonga üreticilerinden biri olan TSMC, yeni bir üst düzey yonga tesisi kurmak için onlarca milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

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Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ciddi kaynaklar, TSMC'nin 2020'li yılların başında hazır olmak üzere Tayvan'da dünyanın ilk ve en gelişmiş yonga üretim tesisini yapmak için 20 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

TSMC, 2018'de 7nm yonga üretimine başlayacak

Yeni kurulacak tesis, mobil cihazlar ve elektronik aygıtlar için sürekli gelişmekte olan teknolojinin ihtiyaçlarına uygun 3 nanometre ultra verimli yonga üretmeyi amaçlıyor. TSMC yöneticisi Mark Liu, Nikkei Asian Review'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Geçtiğimiz Eylül ayında Tayvan'ın güneyindeki Tainan bilim parkında yer alacak dünyanın ilk 3 nanometre yonga fabrikası kurma planımızı duyurduk. Üretim tesisinin maliyeti 20 milyar doların üzerine çıkabilir. Bu da TSMC'nin teknolojiyi ileri taşıma konusundaki taahhüdünü temsil ediyor." TSMC, 2018 itibariyle 7nm yonga üretimine başlamayı planlıyor.

https://www.reuters.com/article/tsmc-investment/tsmc-says-latest-chip-plant-will-cost-around-20-bln-idUSL3N1O737Z