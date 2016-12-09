TSMC geleceğin 5nm ve 3nm çiplerini üretmek için yeni bir tesis kuruyor

Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, iPhone 7'de yer alan A10 yonga setininin üretimini gerçekleştirmek, ayrıca bir sonraki iPhone'lara güç vermesi beklenen A11 yongası için yine aynı şekilde çalışmaya devam etmek için Apple'a bir sözleşme yapmış olabilir. Ancak şirket bir yandan da geleceğini garanti altına alacak girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Nikkei Asian Review, Tayvanlı şirketin gelecekteki Apple işlerini kazanmasına yardımcı olmak için 5nm ve 3nm çip üretim teknolojisine sahip tesis kurmayı planladığını bildiriyor.

Gelecek yılın iPhone'unda 10nm üretim teknolojisine sahip A11 yongası kullanılacak ve bu zaten iPhone 7'de kullanılan 16nm çipten sonra büyük bir ilerleme anlamına geliyor. Buna yönelik ilk tasarımının geçtiğimiz Mayıs ayında tamamlandığı söylenmesine karşın TSMC ilk numuneleri gelecek yılın ilk çeyreğine kadar Apple'a teslim edebilecek durumda değil.

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Şirket, başlangıçta çip için verilen siparişlerin yaklaşık üçte ikisini almayı bekliyordu. Ancak üretim konusunda Samsung'un devre dışı bırkılmasıyla TSMC özel tedarikçi konumuna geldi. Daha küçük üretim süreci için teknoloji geliştirmek, Apple gibi şirketlerin gelecekteki işlerini kazanmanın en büyük anahtarı durumunda. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; Küresel pazarın %55'ine hakim çip üreticisi Tayvan Semiconductor Manufacturing Co'nun, dünyanın en gelişmiş yongalarını üretmek için Tayvan'da 15,7 milyar dolarlık tesis inşa etmeyi planladığı bildirildi. Kurulacak yeni tesisin 2022 yılının başlarında üretime başlaması öngörülüyor.

TSMC sözcüsü Elizabeth Sun, Nikkei Asian Review'a yaptığı açıklamada "Hükümetten, yeterince büyük ve kolay erişime sahip bir arsa bulmamıza yardım etmesini istiyoruz. Böylece 5 nanometre ve 3 nanometre çip üretimi için gelişmiş bir tesis kurabiliriz". dedi. Apple ve birçok Android telefon için çip üreten Qualcomm, halihazırda TSMC'nin en büyük iki müşterisi konumunda. Şirketin geçtiğimiz ay bildirdiği rekor karda A10 yongası için tek tedarikçi statüsünü kazanmasının büyük rolü var.

http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Taiwan-s-TSMC-to-build-16bn-advanced-chip-facility?page=1