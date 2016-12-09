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TSMC geleceğin 5nm ve 3nm çiplerini üretmek için yeni bir tesis kuruyor

Dünyanın en önemli çip üreticilerinden TSMC, Apple'ın gelecekteki işlerini kazanma adına yeni yatırımlar planlıyor. Şirket 5nm ve 3nm üretim teknolojisine sahip 15,7 milyar dolarlık tesis inşa edecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, iPhone 7'de yer alan A10 yonga setininin üretimini gerçekleştirmek, ayrıca bir sonraki iPhone'lara güç vermesi beklenen A11 yongası için yine aynı şekilde çalışmaya devam etmek için Apple'a bir sözleşme yapmış olabilir. Ancak şirket bir yandan da geleceğini garanti altına alacak girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Nikkei Asian Review, Tayvanlı şirketin gelecekteki Apple işlerini kazanmasına yardımcı olmak için 5nm ve 3nm çip üretim teknolojisine sahip tesis kurmayı planladığını bildiriyor.
Gelecek yılın iPhone'unda 10nm üretim teknolojisine sahip A11 yongası kullanılacak ve bu zaten iPhone 7'de kullanılan 16nm çipten sonra büyük bir ilerleme anlamına geliyor. Buna yönelik ilk tasarımının geçtiğimiz Mayıs ayında tamamlandığı söylenmesine karşın TSMC ilk numuneleri gelecek yılın ilk çeyreğine kadar Apple'a teslim edebilecek durumda değil.
Ayrıca Bkz. "Samsung, TouchWiz arayüzünü sonlandırdı Samsung Experience geliyor"
Şirket, başlangıçta çip için verilen siparişlerin yaklaşık üçte ikisini almayı bekliyordu. Ancak üretim konusunda Samsung'un devre dışı bırkılmasıyla TSMC özel tedarikçi konumuna geldi. Daha küçük üretim süreci için teknoloji geliştirmek, Apple gibi şirketlerin gelecekteki işlerini kazanmanın en büyük anahtarı durumunda. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; Küresel pazarın %55'ine hakim çip üreticisi Tayvan Semiconductor Manufacturing Co'nun, dünyanın en gelişmiş yongalarını üretmek için Tayvan'da 15,7 milyar dolarlık tesis inşa etmeyi planladığı bildirildi. Kurulacak yeni tesisin 2022 yılının başlarında üretime başlaması öngörülüyor.
TSMC sözcüsü Elizabeth Sun, Nikkei Asian Review'a yaptığı açıklamada "Hükümetten, yeterince büyük ve kolay erişime sahip bir arsa bulmamıza yardım etmesini istiyoruz. Böylece 5 nanometre ve 3 nanometre çip üretimi için gelişmiş bir tesis kurabiliriz". dedi. Apple ve birçok Android telefon için çip üreten Qualcomm, halihazırda TSMC'nin en büyük iki müşterisi konumunda. Şirketin geçtiğimiz ay bildirdiği rekor karda A10 yongası için tek tedarikçi statüsünü kazanmasının büyük rolü var.

http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Taiwan-s-TSMC-to-build-16bn-advanced-chip-facility?page=1 Yorum Yaz
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sadrag 2 yıl en beğenilen
Dün Charlie Rose'un programında IBM başkan yardımcısı John Kelly vardı. "Watson" adında bir yapay zeka geliştiriyorlar. Adamın kullandığı şu cümle -ki alanında gerçekten uzman birisi- işi özetliyor bence; "bize artık bir devrim lazım.." Kuantum bilgisayarlar, neon bilgisayarlar yada DNA bilgisayarları. Yenilik ne şekilde olacak olursa olsun klasik islemcilerin sonu yaklaşıyor gibi..
Dün Charlie Rose'un programında IBM başkan yardımcısı John Kelly vardı. "Watson" adında bir yapay zeka geliştiriyorlar. Adamın kullandığı şu cümle -ki alanında ...
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Mr. Jingles 2 yıl mu5tafa
Tesisi kurmadan faaliyete geçmesini beklemek.. Ne içiyorsunuz anlamıyorum ki. TSMC işlemci üretiminde şu an için en iyi firma. Samsung'un A9'da nasıl çuvalladığını gördük. TSMC'nin 16 nm'si Samsung'un 14 nm'sinden daha iyi performans veriyordu.
Tesisi kurmadan faaliyete geçmesini beklemek.. Ne içiyorsunuz anlamıyorum ki. TSMC işlemci üretiminde şu an için en iyi firma. Samsung'un A9'da nasıl çuvalladı...
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GreyParrot 2 yıl Xloud
Xloud
mu5tafa
Tesisi istediği kadar kursun. Faaliyete geçmedikten sonra..

TMSC yerine Samsung yazsaydı zevkten 4 köşe olurdu bu fanboycuk


tsmc dir o tmsc olsa duramazsın.
Xloudmu5tafaTesisi istediği kadar kursun. Faaliyete geçmedikten sonra..TMSC yerine Samsung yazsaydı zev...
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FlyingUnderpants 2 yıl
Akıllı telefon işlemcileri hala bir Windows'u çalıştıracak güce sahip değil bence. 100MB'lık appleri açıp kapamakla işlemci olunmuyor, işlemcik olunuyor.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Makalenin başında Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) yazdıktan sonra makalenin geri kalanında TSMC olarak geçmesi lazım. TSMC diye başlayıp ortalara doğru alakasız bir yerde açık ismi kullanmak okuyucuyu yanıltıyor.
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ÖzdalDoğru 2 yıl
En azından çok daha az elektrik tüketen daha doğa dostu bir hal alacak donanım dünyası.
Benzer durum bilgisayar, televizyon ve diğer tüm ekranlar için de yapılabilir umarım. Çok daha az enerji ile aynı işleri yapabileceğimiz bir dünyaya ihtiyacımız var.
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Sertan-57 2 yıl
intel'in ayakta kalmasi sart yoksa akilli tel'ler intel'inde AMD'ninde ipini cekecekler
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Guest-BF8E9B238 2 yıl Sertan-57
Sertan-57
intel'in ayakta kalmasi sart yoksa akilli tel'ler intel'inde AMD'ninde ipini cekecekler


O akıllı telefonlar vs. sadece genç işi eğlence sektörüne hitap ediyor. Üretkenlik gereken bütün işlerde yine masaüstü pc lere ihtiyaç var. Mesela bir android uygulamasını android kullanarak geliştiremiyorsun, x86 pc de oluşturup öyle telefona atıyorsun. Ayrıca oyunlarda da fersah fersah gerideler.
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Survival 2 yıl
Onlar 20 de 3-5 ile uğraşırken biz üç sene sonra bordan işlemcilerimizi kullacağız temesesece yalvaracak bize azcık ucundan bor verin diye
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kadirirdem 2 yıl
işlemciler ufala ufala yok olacaklar :) :D gelişsin iyidir.
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BiilimAdamı 2 yıl
1nm den sonrasını çok merak ediyorum nasıl yapacaklar bu işleri :)
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BekirTemel 2 yıl
0 nm görecek miyiz
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cngzmls 2 yıl
Daha kaç nm'ye kadar düşecek bu?
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Survival 2 yıl cngzmls
cngzmls
Daha kaç nm'ye kadar düşecek bu?

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SEO-Uzmanı 2 yıl
neredeyse 1nm nin altına düşecekler ki
o kadar hassas bir nokta ya yaklaşırsanız
o noktada işin içine quantum denklemleri işin içine girer !
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