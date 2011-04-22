TTNET Blog sayfası yenilenen arayüzüyle kullanıcıların beğenisine sunuldu

TTNET, müzik ve sinema gibi etkinlikleri yakında takip etme imkânı sunduğu blog sayfası, TTNET Blog'u yeniledi.
TTNET Blog, yenilenmiş arayüzüyle daha etkileyici ve ilgi çekici bir hal aldı. Sinema ve müzik gibi sosyal aktivitelerin dışında teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin de takibine olanak vermesi için teknoloji gündemine dair haberler TTNET Blog'da sizleri bekliyor. TTNET'in yenilenmiş blog sayfasında bu etkinlikleri, etkinlik takvimi altında kullanıcılara sunacağı belirtiliyor.
Gündelik yaşamı konu alan içeriklerin yanı sıra TTNET çalışanlarının editörlük çalışmaları sayesinde, TTNET bünyesinde yaşadıkları deneyimlere tanıklık edebileceksiniz. Standart editör kadrosuna ek olarak TTNET Blog'da belirli dönemlerde konuk yazarların paylaşımları sizleri bekliyor.
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Şimdi bu hizmeti sunan ttnetde sizinki değil mi ?Adamlar 1 telefonlar 30 dk da eve gelip ilgileniyorlar.Çalıştıklarınıda görüyoruz.Çok şükür ben memnunum.Sadece download kadar upload hızlarıda arttırsın ttnet onu istiyorum.
Şimdi bu hizmeti sunan ttnetde sizinki değil mi ?Adamlar 1 telefonlar 30 dk da eve gelip ilgileniyorlar.Çalıştıklarınıda görüyoruz.Çok şükür ben memnunum.Sadece download kadar upload hızlarıda arttırsın ttnet onu istiyorum.
Herkse vermiyorlar işte haksızlık burada ya altyapını tamamen düzeltcen herkese verecen ya da en düşük kaç verebiliyorsan onu verecen çoğu arkadaşımız netlimitsiz kullanıyor hepsi aynı parayı veriyo ama herkeste aynı hizmeti alamıyor.Kimi 1 2 mbit kimi 7 8 mbit alıyor.Bu adaletsizliğe biri dur desin
bu yazının haber değeri var mı? bir gramcık dahi olsa...
bat artık ttnet sen de. çık yurdum insanı ile internetin arasından.
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