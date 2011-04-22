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TTNET Blog sayfası yenilenen arayüzüyle kullanıcıların beğenisine sunuldu

TTNET, müzik ve sinema gibi etkinlikleri yakında takip etme imkânı sunduğu blog sayfası, TTNET Blog'u yeniledi.
8 yıl
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29
Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET, müzik ve sinema gibi etkinlikleri yakında takip etme imkânı sunduğu blog sayfası, TTNET Blog'u yeniledi.

TTNET Blog, yenilenmiş arayüzüyle daha etkileyici ve ilgi çekici bir hal aldı. Sinema ve müzik gibi sosyal aktivitelerin dışında teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin de takibine olanak vermesi için teknoloji gündemine dair haberler TTNET Blog'da sizleri bekliyor. TTNET'in yenilenmiş blog sayfasında bu etkinlikleri, etkinlik takvimi altında kullanıcılara sunacağı belirtiliyor.

Gündelik yaşamı konu alan içeriklerin yanı sıra TTNET çalışanlarının editörlük çalışmaları sayesinde, TTNET bünyesinde yaşadıkları deneyimlere tanıklık edebileceksiniz. Standart editör kadrosuna ek olarak TTNET Blog'da belirli dönemlerde konuk yazarların paylaşımları sizleri bekliyor.


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Boragungoren 8 yıl en beğenilen
Ey TTNET sen ilk blogları yenilicene kabloları yenilede internetin güzel yüzünü bizde görelim.Not:Allah belanı versin inşallah batarsında bizde kurtuluruz.....
Ey TTNET sen ilk blogları yenilicene kabloları yenilede internetin güzel yüzünü bizde görelim.Not:Allah belanı versin inşallah batarsında bizde kurtuluruz........
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1 Yanıt Yanıtla +12
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timramon 8 yıl
Arkadaşım siz bazı şeyleri kaçırmışsınız. Sadece Mümkünlüde herşey mümkün .D Mümkünlüde mi oturuyorsun? .D
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Alper# 8 yıl

bilgi_meraklısı

Ey TTNET sen ilk blogları yenilicene kabloları yenilede internetin güzel yüzünü bizde görelim.Not:Allah belanı versin inşallah batarsında bizde kurtuluruz.....


bilgi_meraklısıEy TTNET sen ilk blogları yenilicene kabloları yenilede internetin güzel yüzünü bizde görelim.Not:Allah belanı versi...
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drorbital 8 yıl
yaşasın uydu net !
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maglev45 8 yıl
facebook'ta 460bin kişi beğenmiş ttnet'i. demek ki facebook kullananlar, TTNet kullananlar ile zeki(!) olan insanların(!) kesişim kümesinin eleman sayısı en az 460bin kişi. Yarım milyon kişi ... ülkemizin bu halde olmasına şaşmamak gerek...
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DH Misafiri 8 yıl
Benim hızım 15999 Kbps 1.6mb ile download ediyorum santrale 2.5 km uzaktayım.
Şimdi bu hizmeti sunan ttnetde sizinki değil mi ?Adamlar 1 telefonlar 30 dk da eve gelip ilgileniyorlar.Çalıştıklarınıda görüyoruz.Çok şükür ben memnunum.Sadece download kadar upload hızlarıda arttırsın ttnet onu istiyorum.
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SaMoVe 8 yıl
Benim hızım 15999 Kbps 1.6mb ile download ediyorum santrale 2.5 km uzaktayım.
Şimdi bu hizmeti sunan ttnetde sizinki değil mi ?Adamlar 1 telefonlar 30 dk da eve gelip ilgileniyorlar.Çalıştıklarınıda görüyoruz.Çok şükür ben memnunum.Sadece download kadar upload hızlarıda arttırsın ttnet onu istiyorum.
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sivaslı-58 8 yıl

SaMoVe

Benim hızım 15999 Kbps 1.6mb ile download ediyorum santrale 2.5 km uzaktayım.
Şimdi bu hizmeti sunan ttnetde sizinki değil mi ?Adamlar 1 telefonlar 30 dk da eve gelip ilgileniyorlar.Çalıştıklarınıda görüyoruz.Çok şükür ben memnunum.Sadece download kadar upload hızlarıda arttırsın ttnet onu istiyorum.

Herkse vermiyorlar işte haksızlık burada ya altyapını tamamen düzeltcen herkese verecen ya da en düşük kaç verebiliyorsan onu verecen çoğu arkadaşımız netlimitsiz kullanıyor hepsi aynı parayı veriyo ama herkeste aynı hizmeti alamıyor.Kimi 1 2 mbit kimi 7 8 mbit alıyor.Bu adaletsizliğe biri dur desin
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berkaylive 8 yıl
TEK KELİMEYLE YAŞASIN UYDUNET :D
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rerman 8 yıl
8 megabite kadar deyip 1 veren sınırsız deyip kota koyan ttnet lanet haram olsun sana ödediğim paralar yazıklar olsun DH sen kimin tarafındasın ttnet ten reklam almazsan batacakmısın neden bizden taraf değilsin.
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theoden541 8 yıl
ya haydi eller vicdana:
bu yazının haber değeri var mı? bir gramcık dahi olsa...
bat artık ttnet sen de. çık yurdum insanı ile internetin arasından.
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Normandia_06 8 yıl
Konu ttnet olunca tartışmasız tek konu oluyor :)) herkes düz gidiyor ttnete helal olsun DH okuyucuları aynen devam :))
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alpa07 8 yıl
8 mbit kadar tarıfe 2 mbtite sabitleyıp günde 10 sefer kopan internet sağlayıcısı.
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timramon 8 yıl
Arkadaşlar bir çoğunuz bu yorumları forumdan yazıyor ama ben haber sayfalarından yazıyorum. Yaa bu nedir ya.. bir vidyo izlicem mouse ses seviyesini ayarladığımız yere takılıyor başka yere hareket etse dahi ses açıp kapatıyor kafasına göre.Sevgili DH yetkilileri şu playerı değiştirin lütfen çok iğrenç. Birde siteye üye girişi yapıyorum. Hala şifre isteyen textbox duruyor. Yarım saatte 10 kere giriş yapıyorum. Şifrem doğru hala girmiyor. Sonra forumdan gireyim diyorum. 3dk sonra deneyin diyor. 3dk sonra yine aynı şifreyle giriş yapıyorum bu sefer giriyor. Ndir bu anlamadım gitti.
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