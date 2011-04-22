TTNET Blog sayfası yenilenen arayüzüyle kullanıcıların beğenisine sunuldu

TTNET, müzik ve sinema gibi etkinlikleri yakında takip etme imkânı sunduğu blog sayfası, TTNET Blog'u yeniledi.

TTNET Blog, yenilenmiş arayüzüyle daha etkileyici ve ilgi çekici bir hal aldı. Sinema ve müzik gibi sosyal aktivitelerin dışında teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin de takibine olanak vermesi için teknoloji gündemine dair haberler TTNET Blog'da sizleri bekliyor. TTNET'in yenilenmiş blog sayfasında bu etkinlikleri, etkinlik takvimi altında kullanıcılara sunacağı belirtiliyor.

Gündelik yaşamı konu alan içeriklerin yanı sıra TTNET çalışanlarının editörlük çalışmaları sayesinde, TTNET bünyesinde yaşadıkları deneyimlere tanıklık edebileceksiniz. Standart editör kadrosuna ek olarak TTNET Blog'da belirli dönemlerde konuk yazarların paylaşımları sizleri bekliyor.