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TTNET, Fiber internet paketlerini 81 ilde kullanıma sunacak

7 yıl
45,3b
1
625
Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET, internet hizmetine yeni bir boyut getirecek olan FİBERNET paketini 81 ilde kullanıma sunacak. Mevcut altyapı ağı ve kullanım paketleri uygun olan kullanıcıların herhangi bir kampanya, kota ve aylık faturalarında herhangi bir değişiklik olmadan, otomatik olarak fiber hızında internete geçiş yapacağını belirten TTNET, FİBERNET  kullanıcılarının TTNET WiFi gibi hizmetlerden de ücretsiz olarak yararlanabileceğini belirtmekte.
1 Mpbs hızında yaklaşık13 saatte indirilen 5 GB'lık bir verinin TTNET FİBERNET paketinin en hızlı tarifesi olan 100 Mbps ile yaklaşık 8 dakikada indirilebildiğini vurguluyor.
TTNET'in TTNET FİBERNET paketlerinin fiyatları şu şekilde belirtilmiş durumda;
  • TTNET FİBERNET 4 - 20 Mbps'ye kadar - 4 GB Kota - 34 TL
  • TTNET FİBERNET 6 - 20 Mbps'ye kadar - 6 GB Kota - 37 TL
  • TTNET FİBERNET 12 - 20 Mbps'ye kadar - 12 GB Kota - 45 TL
  • TTNET FİBERNET LİMİTSİZ -  20 Mbps'ye kadar - 65 TL
  • TTNET FİBERNET LiMİTSİZ   - 50 Mbps'ye kadar - 95 TL
  • TTNET FİBERNET LİMİTSİZ - 100 Mbps'ye kadar - 115 TL

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DG Chester 7 yıl en beğenilen
bu fiber olayı yi hoş ama adil kullanım kotası diye 50 GB bişi koyucaklar , sonra işin yoksa 1 mb'a düşen internetle boğuşucaz ...
adil kullanım kotası fikrini bulan insana burdan küfürlerimi yollamak istiyorum ..
saygılar :D
bu fiber olayı yi hoş ama adil kullanım kotası diye 50 GB bişi koyucaklar , sonra işin yoksa 1 mb'a düşen internetle boğuşucaz ...adil kullanım kotası fikr...
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Yazılımcı Online 7 yıl
Biri fiber mi dedi ? Buyrun TTnet alt yapısı


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Tam 5 aydır böyle, her ay her hafta mutlaka sinyal sesinde kesilme mevcut. Büyük reklamlarla fiber döşenecek, alt yapı çalışmaları HIZLA ilerliyor dediler iki kablo çektiler içi boş çektikleriyle kaldılar ses seda yok. Apartmanlara CAT6 kablo döşediler ama mahalleye gelip fizibilite çalışması bile yapılmadı, saha dolabı için temel bile atılmadı.

İşte fiber internet. Aylardır çektiğim çileden artık çıldırmak üzereyim. Bigün çıkıp tüm mahallebin kablosunu kesicem o olacak artık. Yarın gidip bu fotoğraflarla birlikte dilekçe vereceğim. Aynı anda nekadar şikayet sitesi varsa şikayet sitelerine de başvuracağım.

Yani böyle uygulamalar sadece ülkemize özgü herhalde. Önce sök sonra öylece bırak ve aylarca da hiç dokunma.
Biri fiber mi dedi ? Buyrun TTnet alt yapısı
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3 Yanıt Yanıtla +23
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kontendoo 7 yıl
TTNET'in TTNET FİBERNET paketlerinin fiyatları şu şekilde belirtilmiş durumda;
TTNET FİBERNET 4 - 20 Mbps'ye kadar - 4 GB Kota - 34 TL
TTNET FİBERNET 6 - 20 Mbps'yekadar - 6 GB Kota - 37 TL
TTNET FİBERNET 12 - 20 Mbps'ye kadar - 12 GB Kota - 45 TL
TTNET FİBERNET LİMİTSİZ - 20 Mbps'ye kadar - 65 TL
TTNET FİBERNET LiMİTSİZ - 50 Mbps'ye kadar - 95 TL
TTNET FİBERNET LİMİTSİZ - 100 Mbps'ye kadar - 115 TL


cehennemin dibine kadar yolun var ttnet.
TTNET'in TTNET FİBERNET paketlerinin fiyatları şu şekilde belirtilmiş durumda;TTNET FİBERNET 4 - 20 Mbps'yekadar- 4 GB Kota - 34 TL
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3 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
mcrew 2 yıl
ooo ttnet fiber gelmiş alırım bir dal
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kralexx42 2 yıl
Yıl oldu 2017 hala fiber bekliyoruz 2 şer sokağa fiber koyup 81 il diye reklam yaptılar
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Virtual Reality 2 yıl
Daha vahim durumun ortaya çıkmaması için aşağıda karşılaştırması yapılan ülkeler gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler değil. Sözde Türkiye den daha geri kalmış diye bildiğimiz ülkeler.
İnternet hızları/Fiyat/Alım gücü karşılaştırması;
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Demek ki bunca zaman yanlış bilmişiz, bize yanlış öğretilmiş. Yukarıdaki ülkeler değil, ülkemiz daha geriymiş.
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Dexter Morgan 2 yıl
:D
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Thymoniak 5 yıl
Hala superonline i tek gecerim suan cok memnunum ttnetten cok cektim.
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Yeur 5 yıl Thymoniak
Thymoniak

Hala superonline i tek gecerim suan cok memnunum ttnetten cok cektim.


Uploadda kota getirmişler doğrumu.?
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Kaplan261 5 yıl
kazık fiyatlar ile
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alle33 5 yıl
Fiber falan hepsi goz boyama para tuzagi. Ulan sen millete 8 mbit diye kakaladigin hizi gercektn 8 mbit yap o yeter fibere gerek yok.
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kralexx42 6 yıl
Ttnet yeni reklamında yurdumuzun her köşesinde diye bişeyler zirvalamis bunlar hangi ülkeden bahsediyor yada ben hangi ulkedeyim :)
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Alkımm 6 yıl kralexx42
kralexx42

Ttnet yeni reklamında yurdumuzun her köşesinde diye bişeyler zirvalamis bunlar hangi ülkeden bahsediyor yada ben hangi ulkedeyim :)

Sabah sabah çok enteresan bir konuşma yaptım gene.

Ben:Merhabalar günaydın cumartesi günü bıraktığım arıza kaydının durumu için aradım.

Müşteri hizmetleri:Evet kontrol edelim şuan internetiniz var sorun çözülmüş.

Ben:Hayır internet yok oda yeni gitti benim bıraktığım arıza kaydı Netlimitsiz paketleri 20 mb kadar hıza yükseltmişsiniz benimki de yükselmiş mesaj geldi ve arandım ama öyle bir şey olmadı hızım hala 8 mb ve 2 saat öncede internet gitti ben cumartesi günkü arıza kaydı için arıyorum.

Müşteri hizmetleri:Evet beyfendi ben size yeni kampanyamızdan bahsedeyim hemen 2 yıl taahhüt verin 3 ay %50 diğer 9 ay 45 tl ödeyin şimdi onaylarsanız hemen işleminizi gerçekleştiriyorum.

Ben:Beyfendi ben sorunumun çözülmesini istiyorum önce şu yaptım dediğiniz hızı verin daha sonra interneti düzeltin sonra konuşuruz onları hem konuyla ne alakası var bunların.

Müşteri hizmetleri:Siz sordunuz diye söylüyorum beyfendi hem ttnet Türkiye'nin her yerine fiber internet döşedi mutlaka size de gelir sabırlı olmanızı bekliyorum.

Ben:Sizinde düşündüğünüz gibi benim kiler attı sabah sabah bu lafın üzerine dedim beyfendi alın şu arıza kaydını gölge etmeyin başka ihsan istemem TTNET'tin saç teli kadar kablo le verdiği fiberden ne bir şey olmaz.Sizin fiber dediğiniz şey avrupada 20 yıl önce olan ADLS2 siz onu hipernet olarak tanırsınız gerçi.

Müşteri hizmetleri:Bizden başka internet sağlayıcısı yok beyfendi en iyisi biziz.İyi günler arıza kaydınızı oluşturdum.

Dedi ve kapattı arkadaş nerden buluyorlar böyle adamları.Ben ne diyorum adam kampanya okuyor öyle bir okuyor ki konuşmama da izin vermiyor.Bunların eline tutuşturmuşlar bir kağıt onu okuyorlar.Modemin fişini sökün direk modeme takın reset atın kampanya dinleyin.
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Mr.Yengeç 6 yıl
pek fazla inanmıyorum ama insan bekliyor işte...
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bkaakco 6 yıl
Yav he he.
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