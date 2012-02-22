TTNET, Fiber internet paketlerini 81 ilde kullanıma sunacak

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TTNET, internet hizmetine yeni bir boyut getirecek olan FİBERNET paketini 81 ilde kullanıma sunacak. Mevcut altyapı ağı ve kullanım paketleri uygun olan kullanıcıların herhangi bir kampanya, kota ve aylık faturalarında herhangi bir değişiklik olmadan, otomatik olarak fiber hızında internete geçiş yapacağını belirten TTNET, FİBERNET kullanıcılarının TTNET WiFi gibi hizmetlerden de ücretsiz olarak yararlanabileceğini belirtmekte.
1 Mpbs hızında yaklaşık13 saatte indirilen 5 GB'lık bir verinin TTNET FİBERNET paketinin en hızlı tarifesi olan 100 Mbps ile yaklaşık 8 dakikada indirilebildiğini vurguluyor.
TTNET'in TTNET FİBERNET paketlerinin fiyatları şu şekilde belirtilmiş durumda;
- TTNET FİBERNET 4 - 20 Mbps'ye kadar - 4 GB Kota - 34 TL
- TTNET FİBERNET 6 - 20 Mbps'ye kadar - 6 GB Kota - 37 TL
- TTNET FİBERNET 12 - 20 Mbps'ye kadar - 12 GB Kota - 45 TL
- TTNET FİBERNET LİMİTSİZ - 20 Mbps'ye kadar - 65 TL
- TTNET FİBERNET LiMİTSİZ - 50 Mbps'ye kadar - 95 TL
- TTNET FİBERNET LİMİTSİZ - 100 Mbps'ye kadar - 115 TL
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adil kullanım kotası fikrini bulan insana burdan küfürlerimi yollamak istiyorum ..
saygılar :D
Tam 5 aydır böyle, her ay her hafta mutlaka sinyal sesinde kesilme mevcut. Büyük reklamlarla fiber döşenecek, alt yapı çalışmaları HIZLA ilerliyor dediler iki kablo çektiler içi boş çektikleriyle kaldılar ses seda yok. Apartmanlara CAT6 kablo döşediler ama mahalleye gelip fizibilite çalışması bile yapılmadı, saha dolabı için temel bile atılmadı.
İşte fiber internet. Aylardır çektiğim çileden artık çıldırmak üzereyim. Bigün çıkıp tüm mahallebin kablosunu kesicem o olacak artık. Yarın gidip bu fotoğraflarla birlikte dilekçe vereceğim. Aynı anda nekadar şikayet sitesi varsa şikayet sitelerine de başvuracağım.
Yani böyle uygulamalar sadece ülkemize özgü herhalde. Önce sök sonra öylece bırak ve aylarca da hiç dokunma.
cehennemin dibine kadar yolun var ttnet.