TTNET, Fiber internet paketlerini 81 ilde kullanıma sunacak

TTNET, internet hizmetine yeni bir boyut getirecek olan FİBERNET paketini 81 ilde kullanıma sunacak. Mevcut altyapı ağı ve kullanım paketleri uygun olan kullanıcıların herhangi bir kampanya, kota ve aylık faturalarında herhangi bir değişiklik olmadan, otomatik olarak fiber hızında internete geçiş yapacağını belirten TTNET, FİBERNET kullanıcılarının TTNET WiFi gibi hizmetlerden de ücretsiz olarak yararlanabileceğini belirtmekte.

1 Mpbs hızında yaklaşık13 saatte indirilen 5 GB'lık bir verinin TTNET FİBERNET paketinin en hızlı tarifesi olan 100 Mbps ile yaklaşık 8 dakikada indirilebildiğini vurguluyor.

TTNET'in TTNET FİBERNET paketlerinin fiyatları şu şekilde belirtilmiş durumda;

TTNET FİBERNET 4 - 20 Mbps'ye kadar - 4 GB Kota - 34 TL

TTNET FİBERNET 6 - 20 Mbps'ye kadar - 6 GB Kota - 37 TL

TTNET FİBERNET 12 - 20 Mbps'ye kadar - 12 GB Kota - 45 TL

TTNET FİBERNET LİMİTSİZ - 20 Mbps'ye kadar - 65 TL

TTNET FİBERNET LiMİTSİZ - 50 Mbps'ye kadar - 95 TL

TTNET FİBERNET LİMİTSİZ - 100 Mbps'ye kadar - 115 TL