TTNET Mobil'den her yöne 200 dakika konuşma ve 200 mesaj içeren kampanya

Avea ile işbirliğine giderek mobil alanda hizmet vermeye başlayan TTNET, yeni bir kampanyaya başladığını duyurdu. TTNET Mobil için 24 ay kullanım taahhüdü veren kullanıcıların yararlanabileceği kampanya çerçevesinde, her yöne 200 dakika konuşma ve 200 kısa mesaj ayda 10 TL'ye sunuluyor.

İlk 6 ay için geçerli olan bu kampanyanın devamında ise her yöne 100 dakika konuşma ile devam ediliyor. Paket aşımında ise her yöne dakikası 10 Kuruş’a mesajlaşma ve konuşma olanağı tanınırken, kullanıcılar TTNET Mobile'dan 0501 ile başlayan yeni bir numara alabiliyor veya var olan numaralarını TTNET Mobile'a taşıyabiliyorlar.

TTNET Mobil hizmeti ile kullanıcılar aynı zamanda tek bir fatura ile hem cep telefonu hem de ADSL bağlantı ücretlerini de ödeyebiliyorlar.

TTNET Mobile tarafından sunulan "TTNET Mobil ile Her Yöne 200 dk ve 200 SMS Ayda Sadece 10 TL" paketinin detayları için; http://www.ttnetmobil.com.tr