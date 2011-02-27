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TTNET Mobil'den her yöne 200 dakika konuşma ve 200 mesaj içeren kampanya

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Avea ile işbirliğine giderek mobil alanda hizmet vermeye başlayan TTNET, yeni bir kampanyaya başladığını duyurdu. TTNET Mobil için 24 ay kullanım taahhüdü veren kullanıcıların yararlanabileceği kampanya çerçevesinde, her yöne 200 dakika konuşma ve 200 kısa mesaj ayda 10 TL'ye sunuluyor.

İlk 6 ay için geçerli olan bu kampanyanın devamında ise her yöne 100 dakika konuşma ile devam ediliyor. Paket aşımında ise her yöne dakikası 10 Kuruş’a mesajlaşma ve konuşma olanağı tanınırken, kullanıcılar TTNET Mobile'dan 0501 ile başlayan yeni bir numara alabiliyor veya var olan numaralarını TTNET Mobile'a taşıyabiliyorlar.

TTNET Mobil hizmeti ile kullanıcılar aynı zamanda tek bir fatura ile hem cep telefonu hem de ADSL bağlantı ücretlerini de ödeyebiliyorlar.

TTNET Mobile tarafından sunulan "TTNET Mobil ile Her Yöne 200 dk ve 200 SMS Ayda Sadece 10 TL" paketinin detayları için; http://www.ttnetmobil.com.tr


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DH Misafiri 7 yıl
nete kayıt olurken yalın paket iyi çekmez diye yalan söyleyip düzembazlıkla telefonlu ama tek fatura gelecek dediler 3 ay pisipisine ekstradan 60tl ödettiler bence sahteciliği bıraksalar kurumun düzeleceğine eminim
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carter 7 yıl
İlk olarak doğru düzgün internet hizmeti verin daha sonra mobil aşamasına geçin.
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DH Misafiri 7 yıl
hiç kimseye tavsiye etmem ben 10 tl diye alıyorm 15 tl miş üstelik mart ayında 1 yılım doldu sadece iki defa 15 ve 16 ödedim hep 30 20 60 25 geliyor.
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DH Misafiri 8 yıl
ttnet mobil hiç çekmiyooo 5 para etmez
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DH Misafiri 8 yıl
ben bu avantajdan yararlanıyorum fakat bir aydır mesaj yollayamıyorum çok sıkıntı oldu ve çözümü nedir bana ulaşırsanız sevinirim saygılar
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DH Misafiri 8 yıl
acaba kendilerine bağlıyolar mı 6 ay kullanıp iptal edebiliyomuyuz???
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cagdas70 8 yıl
ttnet'in sitesine bakarsanız daha başka avantajlarıda olduğunu görebilirsiniz. Ama doğru düzgün çekmeyen hattı bedavaya kullandırsalar, insanların çoğu yinede istemez.
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DH Misafiri 8 yıl
acaba kendilerine bağlıyolar mı 6 ay kullanıp iptal edebiliyomuyuz???
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DH Misafiri 8 yıl
bu kadar olumsuz yorum var iken insan düşünmesi gerek
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BuBBa123 8 yıl
telekom geciorsa uzak durun ne yapacaklari belli olmaz
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inexo 8 yıl
Tivibu kullanmak için adsl bağlantı istiyor ya. Ayda 1 tl lik net olursa da oluyor mu
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artenis 8 yıl
Lütfen TTnetin facebook sayfasına bakın SADECE İSYAN İÇERMEKTE...
Şimdi buraya gelmiş...
Fb'da ne zaman paylaşım yapsa isyanlar baslıyor, ee zamanı geldi yer değiştirmenin, ama aklımın almadığı SENER SEN usta nın reklama girmesi...
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fatihcanery 8 yıl
ttnet Allah belanı.. iliğimize kadar para alıyorlar veremedikleri hizmete..
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Volkanbaba 8 yıl
Bikerede Adsl ile ilgili bir haberle gel ttnet.
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