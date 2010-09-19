TTNET borcundan dolayı kapatılan ADSL ve VDSL hatlarını açmak için ek ücret alacak

TTNET, Ekim ayı ile birlikte yeni bir uygulamaya başlıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre ADSL ve VDSL hizmetlerinde gecikmiş borç ödemesinden dolayı kapatılan hatların yeniden açılması için ek ücret talep edilecek. Şimdiye kadar gecikmiş borç ödemesinden dolayı kapatılan hatlar, borcun ödenmesini takiben herhangi bir ekstra ücret ödenmeden yeniden servise alınıyordu ancak Ekim ayı ile birlikte bu durum değişiyor. TTNET gecikmiş borç ödemesinden dolayı hattı kapatılan fatura sahiplerinin bir sonraki faturasına 15 TL hat açma bedeli daha ekleyecek.

TTNET'in yeni uygulamasına ait detaylar, hattı kapatılan müşterilerin otomatik olarak yönlendirildiği TTNET Müşteri Bilgilendirme sayfasında yer veriliyor.