TTNET borcundan dolayı kapatılan ADSL ve VDSL hatlarını açmak için ek ücret alacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
TTNET, Ekim ayı ile birlikte yeni bir uygulamaya başlıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre ADSL ve VDSL hizmetlerinde gecikmiş borç ödemesinden dolayı kapatılan hatların yeniden açılması için ek ücret talep edilecek. Şimdiye kadar gecikmiş borç ödemesinden dolayı kapatılan hatlar, borcun ödenmesini takiben herhangi bir ekstra ücret ödenmeden yeniden servise alınıyordu ancak Ekim ayı ile birlikte bu durum değişiyor. TTNET gecikmiş borç ödemesinden dolayı hattı kapatılan fatura sahiplerinin bir sonraki faturasına 15 TL hat açma bedeli daha ekleyecek.
TTNET'in yeni uygulamasına ait detaylar, hattı kapatılan müşterilerin otomatik olarak yönlendirildiği TTNET Müşteri Bilgilendirme sayfasında yer veriliyor.
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bir kac saate acılır.. önümüzdeki ayın faturasına da +15 tl yansıtılır..
Açılıyor hemen genelde, birkaç saate açılır...
kapima fiberoptik geldigi gun telekomla tum selami sabahi kestim. ev telefonlari is telefonlari hepsini kapttim. artik ptt subesine bile ugramiyorum. kafam rahat. artik istedikleri kampanyayi yapabiliriler.
Evet, tamamını yatırmalısın
%99.99 bişi olmaz
Yabancı yatırımcılar olmadan once kamusal alanlara giren belli bazı cagdas kesimler kendi isteklerine gore,at kosturuyorlardı.Sadece is alanında degil sosyolojik olarak Ab-d turkiyeyi adam etti,simdi diger cografyalarda...
dalgamı geçiyon ciddimisin anlamadım
bizim universitelerden neler neler cıkıyor muhendis,doktor,vs ee devlet kosgeb ile destekde veriyor lakin mezunlar bunları bile bile devleti sucluyor,alıstılar ya gunah kecisi olan devlete.
mezun olupda bilgisi yetersiz,eksik dallamalara uyuz oluyorum,cagdas genclik boyle oluyor demek.
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