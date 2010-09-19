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TTNET borcundan dolayı kapatılan ADSL ve VDSL hatlarını açmak için ek ücret alacak

8 yıl
75,6b
1
156
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TTNET borcundan dolayı kapatılan ADSL ve VDSL hatlarını açmak için ek ücret alacak
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TTNET, Ekim ayı ile birlikte yeni bir uygulamaya başlıyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre ADSL ve VDSL hizmetlerinde gecikmiş borç ödemesinden dolayı kapatılan hatların yeniden açılması için ek ücret talep edilecek. Şimdiye kadar gecikmiş borç ödemesinden dolayı kapatılan hatlar, borcun ödenmesini takiben herhangi bir ekstra ücret ödenmeden yeniden servise alınıyordu ancak Ekim ayı ile birlikte bu durum değişiyor. TTNET gecikmiş borç ödemesinden dolayı hattı kapatılan fatura sahiplerinin bir sonraki faturasına 15 TL hat açma bedeli daha ekleyecek.

TTNET'in yeni uygulamasına ait detaylar, hattı kapatılan müşterilerin otomatik olarak yönlendirildiği TTNET Müşteri Bilgilendirme sayfasında yer veriliyor.

TTNET borcundan dolayı kapatılan ADSL ve VDSL hatlarını açmak için ek ücret alacak
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-dehşet- 8 yıl en beğenilen
Bir ülkenin tüm telekomünikasyon ağı yabancı bir şirketin elinde olursa olacağı budur.Özelleştirme diye sattı savurdular milleti de bu fransızların kucağına attılar.Hani özelleştirilince rekabet olacak biz yüksek kaliteyi daha ucuza alacaktık.1 mbit internete ayda 50 TL veriyorum.Yüksek kalite ve ucuzluk karşımızda.Şimdi bizi yolacak başka bir yöntem daha.Abonman ücreti ve sattıkları fahiş internet gözlerini doyurmamış olacak ki.Eee tabi fırsatların ülkesinde olduklarını keşfetti adamlar.Herkes yiyor bizim ne eksiğimiz var demişlerdir.Fransız kalmadılar yani.
Bir ülkenin tüm telekomünikasyon ağı yabancı bir şirketin elinde olursa olacağı budur.Özelleştirme diye sattı savurdular milleti de bu fransızların kucağına at...
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9 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 6 yıl
İYİKİ TTNETİ SATMIŞLAR ESKİDEN İNTERNET HEM YAVAŞ HEMDE 10 SN. BİR GİDİYODU ARTIK BUNALMIŞTIM VARYA AMA ADAMLAR ALDI SÜPER YAPTI İNTERNETİ 20 GÜNDE 1 KERE İNTERNET GİDİYO + 8 MBPS İNTERNET KULLANIYORUM HIZIDA HİÇ DÜŞMÜYO 7.50 MBPS ÇOK MEMNUNUM İYİKİ SATILMIŞ BİZİM BU TÜRKLERİN ELİNDEN Bİ BOK GELMİYODU ADAMLAR SÜPER YAPMŞ İNTERNETİ HELAL OLSN VERDİGİM PARADA HELAL OLSUN ADAMLARA KALİTELİ İNTERNETİN KARŞILIGI İŞTE
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar internetim borcundan dolayı kapandı bugün ödedim sizce ne kadar süre sonra internetim açılır bilgisi olan var mı
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olağan_şüpheli 7 yıl
DH Misafiri

Arkadaşlar internetim borcundan dolayı kapandı bugün ödedim sizce ne kadar süre sonra internetim açılır bilgisi olan var mı

bir kac saate acılır.. önümüzdeki ayın faturasına da +15 tl yansıtılır..
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TMoE 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar internetim borcundan dolayı kapandı bugün ödedim sizce ne kadar süre sonra internetim açılır bilgisi olan var mı

Açılıyor hemen genelde, birkaç saate açılır...
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electro58 7 yıl
Superonline gelse hemen geçis yapılcak başlarım ttnetine
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Sedat. 7 yıl
Iptal ettirdim rahatım.. Inanın rahatım... Artık bağlantı koptu diye internet yavaş diye sinir krizi geçirmiyorum.. Kendimi yeterince kullandırdım bu şerefsizlere artık milyon da verseler bir daha ttnet alırsam geceyi gündüzü göstermesin Allah bana.. Benim için ttnet telekom fln ebediyen bitmiştir...
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 7 yıl Sedat.
Sedat.

Iptal ettirdim rahatım.. Inanın rahatım... Artık bağlantı koptu diye internet yavaş diye sinir krizi geçirmiyorum.. Kendimi yeterince kullandırdım bu şerefsizlere artık milyon da verseler bir daha ttnet alırsam geceyi gündüzü göstermesin Allah bana.. Benim için ttnet telekom fln ebediyen bitmiştir...

kapima fiberoptik geldigi gun telekomla tum selami sabahi kestim. ev telefonlari is telefonlari hepsini kapttim. artik ptt subesine bile ugramiyorum. kafam rahat. artik istedikleri kampanyayi yapabiliriler.
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DH Misafiri 7 yıl
Bilen birileri varmı, Tekrar açtırmak için tüm faturaları yatırmak gereklimi.
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minderbob 7 yıl
DH Misafiri

Bilen birileri varmı, Tekrar açtırmak için tüm faturaları yatırmak gereklimi.

Evet, tamamını yatırmalısın
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DH Misafiri 8 yıl
25.02.2011 son odeme tarıhlı ttnet faturasını odemeyı unutmusum 26.02.2011 yanı yarın yatırırsam sorun olurmu acaba cevap yazın lutfen
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CeFurkan 8 yıl

DH Misafiri

25.02.2011 son odeme tarıhlı ttnet faturasını odemeyı unutmusum 26.02.2011 yanı yarın yatırırsam sorun olurmu acaba cevap yazın lutfen



%99.99 bişi olmaz
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Alkolog 8 yıl
Helal olsun bizim mal millete az bile , kendini opturmeye devam etsin bizim millet.
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sfrr 8 yıl
Yabancılar bu ulkeye gelmeselerdi,ulkemizin telekomünikasyon ağı olmayacaktı :)
Yabancı yatırımcılar olmadan once kamusal alanlara giren belli bazı cagdas kesimler kendi isteklerine gore,at kosturuyorlardı.Sadece is alanında degil sosyolojik olarak Ab-d turkiyeyi adam etti,simdi diger cografyalarda...
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Guest-0924579C4 8 yıl

sfrr

Yabancılar bu ulkeye gelmeselerdi,ulkemizin telekomünikasyon ağı olmayacaktı :)

Yabancı yatırımcılar olmadan once kamusal alanlara giren belli bazı cagdas kesimler kendi isteklerine gore,at kosturuyorlardı.Sadece is alanında degil sosyolojik olarak Ab-d turkiyeyi adam etti,simdi diger cografyalarda...



dalgamı geçiyon ciddimisin anlamadım
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tahir40 8 yıl
Hiç haz etmediğim, Ama mecbur edildiğimiz yabancı tekeli...
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ahmetkep 8 yıl
Göz göre göre resmen sömürülüyoruz.Hani rekabet hani hizmet ! Düzeltmeye çalışacaklarına hala daha kötü hale getiriyorlar.
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sfrr 8 yıl
bizim memleketten adam cıkmıyor mu yoksa?
bizim universitelerden neler neler cıkıyor muhendis,doktor,vs ee devlet kosgeb ile destekde veriyor lakin mezunlar bunları bile bile devleti sucluyor,alıstılar ya gunah kecisi olan devlete.
mezun olupda bilgisi yetersiz,eksik dallamalara uyuz oluyorum,cagdas genclik boyle oluyor demek.
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xLeGeNDx 8 yıl
TTnet hakkında hep aynı şeyler yazılıyor bana da sadece beddua etmek kalıyor ALLAH HEPSİNİN BELASINI VERSİN ZEHİR ZIKKIM OLSUN MİLLETİN VERDİĞİ PARALAR...


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