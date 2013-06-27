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TTNET, Intel tabanlı taşınabilir cihaz alanlara hizmetlerinde özel avantajlar sunmaya başladı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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TTNET, Intel tabanlı taşınabilir cihaz alanlara hizmetlerinde özel avantajlar sunmaya başladı

Türkiye'nin önde gelen iletişim ve internet altyapısı firmalarından olan TTNET, Intel ile yaptığı işbirliği kapsamında önemli hizmetlerine erişimlerde avantajlar sunmaya başladı.

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyada Intel işlemcili Ultrabook, dokunmatik bilgisayar, Android tablet veya Windows 8 tablet alan müşteriler, Tivibu Web Maxi Plus Paket, Tivibu Cep Paketi ve sınırsız TTNET Wi-Fi Deneme Paketi'nden 3 ay süresince ücretsiz olarak yararlanıyor.

Ayrıca TTNET Müzik'te ise 100 adet ücretsiz şarkı indirme ve Playstore'da bilgisayar oyunlarında %20 indirim avantajına sahip oluyor.

Bahsedilen bu hizmetler Intel işlemcili mobil cihazlara da ön yüklü olarak gelecek. Böylece kullanıcıların hizmetlere erişimi daha kolay olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, satın aldıkları bilgisayar ve tabletlerin kutusunun içerisinden çıkacak kazı kartlardaki hediye kodlarını TTNET servislerinin web sitelerinden ya da 444 0 375'ten Çağrı Merkezi'ni arayarak aktive edip hemen kullanmaya başlayabilirler.


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Quad core 5 yıl en beğenilen
Ttnetden adam madam olmaz. -den i ayrı yazma gereği bile duymadım.
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Yeur 5 yıl
Rağbet görsün istiyorsa 24 ay indirimli internet versinler yshut 6 ay akk siz bunları elde edeyim diye birde açıp neymiş bu cihazlar diye bakacakmıyım.Vatandan %25 30 indirimle alırım.Üstüne bunlarıda alır 2,5lt de kola açarım.Çerez parasıda cabası.
Rağbet görsün istiyorsa 24 ay indirimli internet versinler yshut 6 ay akk siz bunları elde edeyim diye birde açıp neymiş bu cihazlar diye bakacakmıyım.Vatandan...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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aydogdu1453 5 yıl
TTNET bir bitmedin.Aldığın teşvik ve desteğe rağmen hala akk saçmalığınını ve fahiş fiyatlarını millete yediriyorsun.Sizin gibiler doymaz.Kabahat sizde değil sizi özelleştirende.Hadi canım başka yerde reklam yapın.naşşş.
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Tekno moomce 5 yıl
ilk önce adil olmayan kulanımı kaldırsınlar parası olnalar adil oluyor demekki prası olanlara özel fiber altayapısı geliyor
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sertacarslan 5 yıl
Bulaşılır mı TTnet'e!
Benden uzak olsun...
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karakaya_o 5 yıl
Yok aga vardır bi bugı da bunun. Bi turkcell bide ttnet
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Quad core 5 yıl en beğenilen
Ttnetden adam madam olmaz. -den i ayrı yazma gereği bile duymadım.
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Yeur 5 yıl
Rağbet görsün istiyorsa 24 ay indirimli internet versinler yshut 6 ay akk siz bunları elde edeyim diye birde açıp neymiş bu cihazlar diye bakacakmıyım.Vatandan %25 30 indirimle alırım.Üstüne bunlarıda alır 2,5lt de kola açarım.Çerez parasıda cabası.
1 Yanıt Yanıtla +5
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-Ryuzaki- 5 yıl Yeur
Thrax

Rağbet görsün istiyorsa 24 ay indirimli internet versinler yshut 6 ay akk siz bunları elde edeyim diye birde açıp neymiş bu cihazlar diye bakacakmıyım.Vatandan %25 30 indirimle alırım.Üstüne bunlarıda alır 2,5lt de kola açarım.Çerez parasıda cabası.

Doğru söylüyorsun katılıyorum
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