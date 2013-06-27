TTNET, Intel tabanlı taşınabilir cihaz alanlara hizmetlerinde özel avantajlar sunmaya başladı





Türkiye'nin önde gelen iletişim ve internet altyapısı firmalarından olan TTNET, Intel ile yaptığı işbirliği kapsamında önemli hizmetlerine erişimlerde avantajlar sunmaya başladı.





Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyada Intel işlemcili Ultrabook, dokunmatik bilgisayar, Android tablet veya Windows 8 tablet alan müşteriler, Tivibu Web Maxi Plus Paket, Tivibu Cep Paketi ve sınırsız TTNET Wi-Fi Deneme Paketi'nden 3 ay süresince ücretsiz olarak yararlanıyor.





Ayrıca TTNET Müzik'te ise 100 adet ücretsiz şarkı indirme ve Playstore'da bilgisayar oyunlarında %20 indirim avantajına sahip oluyor.





Bahsedilen bu hizmetler Intel işlemcili mobil cihazlara da ön yüklü olarak gelecek. Böylece kullanıcıların hizmetlere erişimi daha kolay olacak.





Kampanyadan yararlanmak isteyenler, satın aldıkları bilgisayar ve tabletlerin kutusunun içerisinden çıkacak kazı kartlardaki hediye kodlarını TTNET servislerinin web sitelerinden ya da 444 0 375'ten Çağrı Merkezi'ni arayarak aktive edip hemen kullanmaya başlayabilirler.



